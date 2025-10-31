【 11/11 (火) 16:00 】研究企画の成否を分ける「市場探索」と「長期テーマ意思決定」 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『“組織の壁”を越え、経営を動かす実践的アプローチ』をテーマに、タキロンシーアイ株式会社 研究開発本部 研究開発企画統括部・部長 住吉 大四郎氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 11/11 (火) 16:00 より開催します。

https://visasq.co.jp/seminar/researchplan251111?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251111(https://visasq.co.jp/seminar/researchplan251111?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251111)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、タキロンシーアイ株式会社 研究開発本部 研究開発企画統括部・部長 住吉 大四郎 氏 をお招きいたします。本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

◆ セミナーの概要

タイトル：研究企画の成否を分ける「市場探索」と「長期テーマ意思決定」

～“組織の壁”を越え、経営を動かす実践的アプローチ～

主催：株式会社ビザスク

日時：11月11日（火）16:00～17:00

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

タキロンシーアイ株式会社

研究開発本部・研究開発企画統括部

部長

住吉 大四郎 氏

1991年4月凸版印刷株式会社入社。主に、包装材、新事業の領域で、販売促進、生産技術、営業、事業企画、開発、と販売系から技術系まで幅広い業務に従事するとともに、この間、九州、中四国、東京、関西、と様々なエリアで勤務。2023年4月タキロンシーアイ株式会社入社し、研究開発本部に配属。1年目は新事業企画担当部長、2年目以降は現在まで、研究開発企画統括部部長として、新事業企画、研究開発企画に携わる。

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・住吉 氏 ご講演

・Q&A

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

