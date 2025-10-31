『EC-CUBE』最新版に「EC-CUBE Payment Plus」を標準搭載。世界標準の本人認証サービス「3Dセキュア2.0」を初期搭載し、安心・簡単な決済環境を実現

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進、以下「イルグルム」連結子会社の、株式会社イーシーキューブ（東京本社：東京都千代田区 / 大阪本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進 以下「イーシーキューブ」）は、国内No.1シェアEC構築オープンソース「EC-CUBE」(※1)の最新版（Ver.4.3.1）において、世界標準の本人認証サービス「3Dセキュア2.0(EMV(R) 3-D Secure)」を初期搭載し、豊富な決済手段が利用できる公式決済「EC-CUBE Payment Plus」(※2) を標準搭載いたしました。

最新版への標準搭載により、決済サービス導入に伴う煩雑なシステム設定作業が大幅に軽減されます。また、別途決済代行会社に必要だった申込審査も「EC-CUBEオーナーズストア」から可能となるなど、決済導入へのステップを大幅に削減。すべてのEC事業者が、高機能・高セキュリティな決済サービスを簡単・すぐに導入できるようになります。

EC-CUBE(https://www.ec-cube.net/lp/payment/?argument=9oJpBfve&dmai=press) Payment (https://www.ec-cube.net/lp/payment/?argument=9oJpBfve&dmai=press)Plusの詳細やお申込みはこちら(https://www.ec-cube.net/lp/payment/?argument=9oJpBfve&dmai=press)

※1：独立行政法人情報処理推進機構「第3回オープンソースソフトウェア活用ビジネス実態調査」による

※2：GMOイプシロン株式会社(本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 村上 知行 以下「GMOイプシロン」)との協業で提供

最新版 EC-CUBE 4.3.1利用による「EC-CUBE Payment Plus」導入のメリット

これまで、本決済サービスを利用するためには、プラグインをダウンロード後、本体へのインストール設定作業を実施、更に別途GMOイプシロンのサイトにて情報を入力し審査を申し込む必要がありました。今回のアップデートにより、ダウンロードから設定までの手間や、審査の手間を最小限で本決済を利用できるようになります。

- 手間の削減：プラグインのダウンロードや外部サイトへの二重入力手続きが不要に- 導入スピードの向上：EC-CUBEオーナーズストアから審査完了まで一気通貫で対応- 安心感：EC-CUBE最新版をダウンロードさえすれば、迷うことなく決済導入をスムーズに完了できる

今後も、EC-CUBE利用における利便性向上に向け、プロダクトだけではなくサービス面の改善に努め、EC構築のあらゆる側面で事業者の成功を支援してまいります。

EC-CUBE Payment Plusのサービス詳細について

EC-CUBE Payment Plusは、豊富な決済手段やオプションサービスに加え、EC-CUBE公式ならではのセキュアで万全のサポート体制により、安心してご利用いただける決済サービスです。プランはネットショップをミニマムに始めていただくためのビギナープランから幅広いニーズにお応えするスタンダードプラン、そして更なるグロースニーズに対応したプレミアムプランの3つをご用意しています。また、国際標準の本人認証サービス「3Dセキュア2.0」を全プランで無償提供しています。

EC-CUBE Payment Plusのお問い合わせやお申込みはこちら(https://www.ec-cube.net/product/payment/?argument=9oJpBfve&dmai=press)

ECオープンプラットフォーム「EC-CUBE」は2006年9月の公開以降多くの方にご利用いただいた結果、日本No.1シェア EC構築オープンソース、月商1,000万円以上のネットショップ利用店舗数でNo.1に認定（※3）されています。

EC-CUBEはオープンソースだからこそ、ソースコードの自由なカスタマイズや、簡単に機能追加できるプラグイン、外部サービスや企業の基幹システムとの連携を可能にするWeb API等による無限のカスタマイズ性に加え、ベンダーロックインされることなく自社デジタル資産を核として継続的な事業推進を実現できるなど、自社独自のプラットフォーム構築で競争優位性の創出を強力にサポートすることができます。

また、その基盤を支えるセキュリティ支援として、徹底した情報公開方針のもと、絶えず変化するコンプライアンスニーズや自社のセキュリティ要件に合わせたセキュアな事業運営をしていただけるよう、「アプリケーション」「環境」「人」を軸とした三位一体のセキュリティ支援を行っています。

EC-CUBEの詳細についてはこちら(https://www.ec-cube.net/?argument=9oJpBfve&dmai=press)

■ 株式会社イーシーキューブ概要

会社名：株式会社イーシーキューブ

東京本社：〒102-0073 東京都千代田区九段北1-4-5北の丸グラスゲート7F

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

代表取締役：岩田 進

設立：2018年10月1日

主要株主：株式会社イルグルム

事業内容：ECオープンプラットフォームの開発・提供、ECサイトの構築・運用支援 等

URL：https://www.ec-cube.co.jp/

■ 株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）概要

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表取締役：岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングDX支援事業、コマース支援事業

URL：https://www.yrglm.co.jp/

