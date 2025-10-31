バックオフィス発のAI変革を加速ー株式会社コンダクト、バックオフィス×AI変革支援プログラムを新規展開

概論

株式会社コンダクト

株式会社コンダクト（東京都世田谷区）は、当社コア事業領域であるバックオフィス・コーポレート領域に向けて、新AI時代におけるAI変革支援プログラムを新たに展開いたします。

＜バックオフィス×AI変革支援プログラムの内容＞- 新サービス：バックオフィス向けのAI教育×導入コンサルティングを新規リリース- AI関連の動画コンテンツ／発信活動の強化- AI向け対外活動の強化- 社内でのAIネイティブ化推進と事例展開

取組み１.．バックオフィス向け AI教育×導入コンサルティングを新規リリース

この度、バックオフィス×AI強化の一環として、AI教育×導入の一体型コンサルティングの新サービスを開始いたします。（サービスページ：https://conduct-corp.com/lp-ai/）

AIを単なるチャット質問で止めず、日々の業務フロー効率化と運用定着をさせることで、バックオフィスが業務変革／仕組化を引き起こせる組織となり、ひいては次世代CFO・CHRO候補の社内育成と全社の生産性向上を同時実現を徹底支援します。

サービス展開の背景

経理・総務担当者の約半数（54.8％）が生成AIを未活用という調査があります

（出典：PR TIMES掲載の実態調査）。

実は多くの企業ではIT化の起点がバックオフィスであり、社内情報と業務プロセスにフルアクセスできるため、AI活用の波及効果が大きい部門なのです。

しかし現場ではAI利用と実務運用が分断され、実務フローに定着しないことがボトルネックになっています。

研修と実装を一体化し、「AIを毎日実務で回せる」状態を構築

目的：AIを利活用し社内業務変革を推進できる強いバックオフィスを育成

対象：バックオフィス（人事・総務・経理等）、将来のCFO/CHRO候補

主要メニュー：

「バックオフィス基礎理解編」

「バックオフィスマインド編」

「AI知識 基礎編」

「AI活用 実践編」

実践に即した研修にすべく、バックオフィスの基本理解やマインドチェンジから段階的にAI実装へ伴走支援を行います。

導入ステップ

3か月伴走型で、“従来型”→“次世代型”バックオフィスへ移行します。

代表コメント

これまで多くのバックオフィス組織は、生産性を生まない組織・変化を好まない"守り"の組織という印象がスタンダートでした。この十数年において、バックオフィス系SaaSやRPAといったITツールが浸透し、バックオフィスDXが徐々に進む中で、AIというSaaSやRPAも凌駕する大きな業務の変革が目の前に迫っています。

そんな中、本当にAIを活用できる組織は「AIをただ使うだけではなく、自社戦略や業務フローを見据えた"マインドセット"と“運用定着”で成果を求める組織である」と、バックオフィス現場で痛感してきました。

社内バックオフィス人材がAIを使いこなし、作業の見える化と自動化をプロアクティブに推進し、常に結果を求め定着を確認できるーこの当たり前を言語化し整えていけば、これまでDX化に遅れていた企業ほど一気に生産性や業務効率が変わる。バックオフィスが、単なるコストセンターではなくフロント部門や経営者に付加価値を提供できる組織に変わっていくための過程を、本サービスプログラムとして落とし込みました。

- 株式会社コンダクト 代表取締役 植西 祐介

料金・お申し込みについて

取組み２.．AI関連の動画コンテンツ／発信活動の強化

- 価格・プラン：お問い合わせください※人材開発助成金活用による最大75%OFFの検討可能です- 申込み・問い合わせ：以下サービスページよりお問い合わせくださいhttps://conduct-corp.com/lp-ai/●動画発信：YouTubeチャンネル「NEXTバックオフィス研究所」リブランディング

当社で配信するバックオフィス向け専門特化の動画チャンネル「バックオフィスの道」を「NEXTバックオフィス研究所」としてリブランディングしております。今後はバックオフィスのノウハウだけではなく、最新AIを活用した次世代バックオフィスを目指す方々のためのコンテンツを積極的に提供いたします。

●他チャンネルとのコラボレーション動画：

AIおよびバックオフィス発信の一環として、他チャンネルや他社様との発信企画にも参加しております。一例として、bizplay（「いまの仕事を、もっと面白く。」をコンセプトとしたビジネス動画プラットフォーム。）での発信動画に解説者として動画出演させていただきました。

今後も他社様とのAIコラボレーション企画への積極参加をいたします。

取組み３.．AI向け対外活動の強化

●委員就任：全国社会保険労務士連合会 「情報利活用・AI研究部会」委員就任

当社代表の植西が、社会保険労務士として、全国社会保険労務士連合会のAI研究部会に就任しております。社労士業務におけるAI技術の在り方及び情報利活用など、急速に進展するAIデジタル化社会における新たな社会保険労務士や労務領域の業務効率化・価値創造の議論・提言を行っていく委員会組織の一員として、貢献してまいります。

●登壇：ITトレンドEXPO「AI×SaaSで生み出すAI改革-バックオフィスこそ企業の成長ドライバーになれ！」

ITトレンドEXPO Summer（2025年9月2日～9月5日／主催：株式会社Innovation & Co.様）におきまして、セミナー登壇を行いました。

AI化が急速に進む中で、AI活用に加えてSaaS/RPAといったDXツールも組み合わせながら、バックオフィスが企業経営の成長ドライバーになるための方法論やマインドについて解説いたしました。

取組み４.．社内でのAIネイティブ化推進と事例展開

バックオフィス機能を抱えるすべての会社へ、当社自身がバックオフィスのAIネイティブ企業としてリードすべく、AIフル活用を推進し取り組んでいきます。

バックオフィス業務にとって欠かせない「情報ストック化・ナレッジ一元管理と、横断検索と拡張生成」、「組織強化／カルチャー浸透のためのオープンコミュニケーション」、「反復・大量業務のワークフロー自動化」の課題解決の先駆者となるべく、AIを組織作り・業務設計へとフル活用し、AIネイティブ企業として全社活動として取り組んでおります。

会社紹介

具体的な取り組み- Notion及びNotion AI活用による、バックオフィスノウハウ・法令情報・顧客情報のストック化- ローコードワークフローツール "n8n"による、業務フロー自動化- Google Cloud Platformを用いたRAG構築と、Slackでの質問回答フロー- GEMs活用による定型業務のアウトプット品質の安定化- AI改善推進チーム組成による、AI/DXを組み合わせた仕組み化推進- 年末調整時期に向けた"年収の壁"シミュレーションチャットボットの爆速開発

コンダクトグループは、経営管理・会計税務・人事労務を基盤に、バックオフィスの実務に根差した支援を行うプロフェッショナルチームです。AI活用と運用定着に重点を置き、人材とプロセスの両面から企業の生産性向上と持続的成長を支援します。

会社概要

社名：株式会社コンダクト

代表取締役：植西 祐介

所在地：

本社：東京都世田谷区北沢2-5-2 下北沢ビッグベンビル5階

大阪サテライト：大阪府大阪市中央区南本町2-1-1 本町サザンビル2階 213号室

福岡サテライト：福岡県福岡市中央区大名2-6-11

URL：https://conduct-corp.com

【お問い合わせ】https://conduct-corp.com ｜MAIL：biz@conduct-corp.com

【報道機関窓口】広報担当：野本いづみ ｜MAIL：izumi.nomoto@conduct-corp.com



