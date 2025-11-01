【ドン・キホーテ限定】わずか1ヶ月で2,000個売れた大人気フレーバーが復刻！秋感じる濃厚なカスタードプリン風味のプロテインがULTORAから発売
株式会社ULTORA(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 玲)は、2025年11月1日（土）より株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(本社:東京都、代表取締役社長CEO森屋 秀樹 以下、PPIH）が運営する全国のドン・キホーテ系列店舗(一部店舗を除く)で、「ULTORA WHEY DIET PROTEIN カスタードプリン風味」を数量限定で発売いたします。
「ULTORA WHEY DIET PROTEIN カスタードプリン風味」はカスタードの濃厚でなめらかな味わいを、カラメルソースの香ばしさとともに楽しめるデザートテイストの新フレーバーです。
運動やトレーニング後の摂取はもちろん、美容や健康のために必要な栄養素の補給として、すべての人に手に取っていただきたい商品となっています。
ぜひ、ULTORA初となるドン・キホーテ限定フレーバー、「ULTORA WHEY DIET PROTEIN カスタードプリン風味」をお楽しみください。
■商品特徴
１.WPIを配合
ホエイの中でもより純度の高いプロテインを利用することで、プロテイン特有の粉っぽさをなるべく抑え、濃厚な味わいと毎日飲んでもくどくない後味のスッキリした甘さを実現。
２.植物由来の甘味料を使用
採用する素材には1つ1つこだわり、甘味料は植物由来の「ステビア」を使用。
■商品概要
商品名：ULTORA(ウルトラ) WHEY DIET PROTEIN カスタードプリン風味
メーカー小売希望価格：4,890円（税別）
内容量：810g
栄養成分表示(30gあたり)：エネルギー112 kcal / たんぱく質22.3 g / 脂質1.2 g / 炭水化物4.0 g / 糖質3.1 g / 食物繊維0.9 g / 食塩相当量0.3 g / ビタミンC27 mg / ナイアシン6 mg / パントテン酸3.5 mg / V.B₆0.8 mg / V.B20.8 mg / V.B₁0.7 mg / V.B₁22.7 µg
原材料名：乳清たんぱく（乳成分を含む）（ドイツ製造、アメリカ合衆国製造、ニュージーランド製造）、食物繊維(ポリデキストロース)、粉末油脂、酵母エキス、マルトデキストリン、食塩／香料（卵由来）、乳化剤（大豆由来）、甘味料（ステビア）、増粘多糖類、V.C、トレハロース、カゼインナトリウム、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12
■ULTORA（ウルトラ）とは
株式会社ULTORAは「CHANGE EVERYBODY」をテーマに、健康をサポートする高純度（WPI配合による）なプロテインを提供するブランドです。自然由来の甘味料を使用するなど、成分にこだわりながら、おいしさとデザイン性を兼ね備えた商品を展開しています。現在ULTORAプロテインシリーズ累計販売食数(※1)は2億食を超え、多くのお客様へご愛用いただいています。
※1：2020年2月～2025年8月時点のULTORAシリーズ累計販売実績
■会社概要
商号 ： 株式会社ULTORA
代表者 ： 代表取締役 山崎 玲
所在地 ： 〒150-6018
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス18F
設立 ： 2019年8月21日
事業内容： 各種健康食品の製造・販売
資本金 ： 900万円
・ULTORA ONLINE SHOP【公式HP】https://ultora.co.jp(https://ultora.co.jp/)
・Amazon https://amzn.to/3pmx8SP(https://www.amazon.co.jp/s?k=ULTORA&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss_2)
・楽天市場 https://www.rakuten.ne.jp/gold/ultora/(https://www.rakuten.co.jp/ultora/)
・Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/ultora-official/
・Qoo10 https://www.qoo10.jp/shop/ultora_official
・公式X https://x.com/ultora_official
・公式Instagram https://www.instagram.com/ultora_official/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社ULTORA
TEL ： 03-6459-3100
MAIL ： info@ultora.co.jp
営業時間 ： 平日10時～18時
お問い合せフォーム ： https://ultora.co.jp/shop/contact/