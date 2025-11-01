＜公開開始！＞「小泉八雲・セツ」や「怪談」が楽しめる松江市のお土産＆グルメ情報を集約したデジタルマップ
松江市役所
松江市では、連続テレビ小説「ばけばけ」を契機に「小泉八雲・セツ」や「怪談」をモチーフとしたお土産や関連グルメがたくさん生まれています。地元の方や、観光客の方にそのような商品やグルメをたくさん楽しんで廻ってもらおうと、この度「『小泉八雲・セツ』や『怪談』を楽しむお土産＆グルメマップ」を制作いたしました。
■マップ概要■
本件に関する問い合わせ先
松江市では、連続テレビ小説「ばけばけ」を契機に「小泉八雲・セツ」や「怪談」をモチーフとしたお土産や関連グルメがたくさん生まれています。地元の方や、観光客の方にそのような商品やグルメをたくさん楽しんで廻ってもらおうと、この度「『小泉八雲・セツ』や『怪談』を楽しむお土産＆グルメマップ」を制作いたしました。
■マップ概要■
名称：「小泉八雲・セツ」や「怪談」を楽しむお土産＆グルメマップ
URL：https://oshimap.premium-gourmet.com/map/matsue_1/?lang=jp
掲載情報：「小泉八雲・セツ」や「怪談」に関連するお土産が買える店、グルメを楽しめる飲食店についてマップに集約
掲載期間：2025年11月1日（土）～2026年3月31日（火）(予定)
掲載場所：しまね観光ナビ
松江市観光協会HP(予定)
対応言語：日本語、英語、繁体字
本件に関する問い合わせ先
松江市 地域活性化起業人 藤田寛子
（松江市 産業経済部 商工企画課）
MAIL：fujita-hi@gnavi.co.jp
TEL：0852-55-5208
FAX：0852-55-5553