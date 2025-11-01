厚生労働省　11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です

厚生労働省

厚生労働省は、中小企業庁および公正取引委員会と連携し、11月を「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」として、周知啓発ポスターの掲示、業所管省庁や都道府県、労使団体への協力依頼など、集中的な周知・啓発の取り組みを行います。

時間外労働の上限規制をはじめとする、大企業の働き方改革の取り組みが、取引先中小事業者に対する、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。また、工事の民間発注者による短い工期の設定や、荷主による長時間の恒常的な荷待ち等の取引慣行に伴う「しわ寄せ」も生じています。

厚生労働省では、中小企業が働き方改革を進められるよう、今後もこのキャンペーンをはじめとするさまざまな取り組みを通じて、取引先中小事業者への「しわ寄せ」を生じさせない環境整備に努めていきます。

●「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」の主な取り組み

(1)ポスター・リーフレットによる周知、

「しわ寄せ」防止特設サイトの更新、インターネット広告の実施

(2)業所管省庁や都道府県、労使団体への協力依頼の実施

(3)「しわ寄せ」を生じさせることが懸念される大企業等に対して、

都道府県労働局が企業訪問を行うなど「しわ寄せ」防止に向けた要請等の集中的な実施 など

■「しわ寄せ」防止特設サイト

https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/