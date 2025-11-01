2025年お歳暮　冬の贈り物　送料割引のご案内

米屋株式会社

なごみの米屋では、一部店舗・通信販売を除きお得な「送料割引」を実施しております。

【全国送料半額】

●１件あたり3,000円(税込)以上が対象となります。

●期間：11月1日(土)～12月25日(木)まで

※最終発送12月26日(金)まで

同一先へのお届けなら、1個口合計3,000円(税込)以上の発送で、商品お好きに組み合わせても送料半額です！

※クール料金は割引対象外。

※そごう千葉店、ユアエルム八千代台店、東武百貨店船橋店、イオンスタイル成田店、イオン臼井店、イオンマリンピア店では実施しておりませんのでご了承ください。

※通信販売(オンラインショップ、各ネットショップ)とは送料体系が異なりますので、ご了承ください。なお、通信販売の送料の詳細については、こちらをクリックしてください。

通信販売の送料について :https://www.eshop-yoneya.com/fee

数量限定 11月1日（土）発売冬もよう

千葉県産柚子のピューレを使用した「もっちり柚子ゼリー」、ふっくら柔らかな小豆の粒を感じられる「善哉」、千葉県栄町産どらまめの甘煮を使用した「どらまめ羹」と食べやすいサイズの極上ひとくち羊羹を詰め合わせました。

・どらまめ羹4個

・もっちり柚子ゼリー2個

・善哉2個

・極上ひとくち羊羹（栗・本煉・大納言）各１本

【11個詰】3,750円（税込） 送料半額対象

数量限定 11月1日（土）発売どらまめ羹

千葉県栄町が誇る「どらまめ」

ふっくら柔らかなどらまめの甘煮を錦玉羹の中に入れました。

【9個詰】3,900円（税込） 送料半額対象

世界一の大粒、黒大豆の「どらまめ」

（どらまめの品種「丹波黒」は世界一大粒の大豆といわれています。）

「どらまめ羹」についてさらに詳しく :https://nagomi-yoneya.co.jp/okashi/doramame-kan/

一般のお客様のお問い合わせ先

なごみの米屋 お客様相談室

TEL：0120-482-074

受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）

※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）





・コーポレートサイト ： https://nagomi-yoneya.co.jp/

コーポレートサイトQRコードはこちら



・公式オンラインショップ ： https://www.eshop-yoneya.com/

公式オンラインショップQRコードはこちら