ぴーなっつ最中フォトコンテスト2025のご案内

米屋株式会社今回のフォトコンテストは、「ぴーなっつ最中部門」と「ぴーちゃん部門」の２部構成！

期間中、「ぴーなっつ最中」（商品）を使って写真撮影の上、「ぴーなっつ最中部門」として作品投稿いただいたお客様、



または、「ぴーちゃん」（キャラクター）を使って写真撮影の上、「ぴーちゃん部門」として作品投稿いただいたお客様に、

抽選で「ぴーなっつ最中16個詰＋ QUOカード2000円分」をプレゼント！

「ぴーちゃん」のモチーフであれば、商品パッケージや、手書きのイラスト、人形でもOK！

「ぴーちゃん」が映っているものであれば、「ぴーなっつ最中」（商品）が映っていなくても

ご応募可能です！

また、2025年10月18日（土）～2026年10月18日（日）の期間、

なごみの米屋キャラクター「ぴーちゃん」とCASIO”NAME LAND”がコラボします！

この機会にネームランドのダウンロードコンテンツをご活用いただき、

ぴーちゃんの絵文字入りラベルを使った作品づくりに挑戦して、ぴーちゃん部門にご応募ください！

詳しくは、「ぴーちゃん × NAME LANDコラボ」特設ページをチェックしてください！

ぴーちゃん × NAME LANDコラボ :https://nagomi-yoneya.co.jp/item-event/piichan_nameland/

【応募方法】

（１）なごみの米屋公式Instagram アカウント

「@nagomi_yoneya」をフォロー

（２）「ぴーなっつ最中」を使って写真を撮影。また、商品じゃなくても、「ぴーちゃん」の商品パッケージや、手書きのイラスト、人形などを撮影してもＯＫ！

（３）ハッシュタグ「#ぴーもなフォトコン2025」をつけて、Instagram に投稿。

なごみの米屋公式Instagram :https://www.instagram.com/nagomi_yoneya/

投稿いただいた写真はなごみの米屋のホームページや公式SNS などで掲載させていただく場合があります。また、広告物や雑誌など販促活動に使用させていただく場合があります。

2次利用の活用に承諾いただける方のみ、ご応募お願いいたします。

※お１人様何回でもご応募いただけます。

※応募は日本国内在住の方、プレゼントの発送は国内に限らせていただきます。

※アカウント非公開の方は対象外とさせていただきます。

※「#ぴーもなフォトコン2025」のハッシュタグが未記入、または誤記入があった場合、本コンテストへの応募が無効となりますのでご注意ください。

【応募期間】

2025年11月1日(土)～11月30日(日)

※カードのデザインはイメージです。

【プレゼントについて】

当選者10 名様に、「ぴーなっつ最中 16 個詰」をプレゼント。



オリジナルデザインのQUOカード2000円分も付いてます!

賞品は2025年12月中旬ごろ発送予定です。

【当選発表】

当選者の方にInstagram ダイレクトメッセージでご連絡させていただきます。

その際、氏名・賞品発送先住所をお聞きします。

そして、当選者10名様は2025年12月中旬頃に発表いたします。

(【ぴーなっつ最中部門】5名様・【ぴーちゃん部門】5名様の形で発表いたします。)

当選者さまの作品を、ユーザーネーム（＠とアルファベット、数字、記号のみで表示されるもの）とともに、なごみの米屋公式ホームページ及びInstagramの投稿にてご紹介させていただきます。

2024年フォトコン 当選者はこちら！ :https://nagomi-yoneya.co.jp/item-event/instagram_peanuts_monaka_photocontest_2024/

【撮影に関する注意点】

写真の撮影の際は以下の点をご確認ください。

●被写体に人物が含まれている場合は、事前に被撮影者の承諾を得たうえで投稿してください。

●個人情報もしくはその他の機密情報が判明するものが映り込んでいないかご注意ください。

（鏡・ガラスの反射や、ペットを映り込ませた場合の首輪など）。

●第三者の著作物を撮影し、それを素材にして加工や合成をすると、著作権の侵害にあたる揚合がありますので、ご注意ください。

●他者を誹謗中傷するような内容になっていないか、また、見た人を不快にさせるものが映り込んでいないかご確認ください（暴力的・性的な写真・ポスターなど）。そして、応募要項その他公序良俗に違反したと判断した場合は、応募を無効とします。

●著作物（キャラクターぬいぐるみ・人形）を使用した応募はお控えください。

【その他 注意点】

●応募者は、応募作品を米屋株式会社のPR 用などに活用する目的で、無償かつ無期限に使用、掲載、転載、公衆送信等することを承諾するものとします。

●フォトコンテストに関わる投稿によって発生したトラブルについては、応募者の責任及び負担となりますので、ご注意ください。

●20歳未満の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。

●本キャンペーンの応募状況や選考結果に関する受付は行っておりません。

※当選結果のご連絡のみ、当選者宛にダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

●本キャンペーンの一部またはすべてを予告なく、変更・中断あるいは中止または終了する場合があります。

●本キャンペーンは、Instagram が関与するものではありません。

●本キャンペーンの応募にかかるインターネット接続料及び通信費は応募者のご負担となります。

●お客様の住所が不明・連絡不能などの理由で賞品をお届けできなかった場合は、無効とさせていただきます。

●当選権利は当選者本人のもので、譲渡・転売はできません。

【個人情報について】

●個人情報は賞品の発送の為に利用させていただきます。なお、その他個人情報の収集、利用、管理等の取り扱いにつきましては米屋株式会社プライバシーポリシー「https://nagomi-yoneya.co.jp/privacy/」をご覧ください。

米屋株式会社プライバシーポリシー :https://nagomi-yoneya.co.jp/privacy/

一般のお客様のお問い合わせ先

なごみの米屋 お客様相談室

TEL：0120-482-074

受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）

※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）





・コーポレートサイト ： https://nagomi-yoneya.co.jp/

コーポレートサイトQRコードはこちら



・公式オンラインショップ ： https://www.eshop-yoneya.com/

公式オンラインショップQRコードはこちら