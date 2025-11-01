「だんぼーる本舗」は2025年11月1日(土)より、「クリスマスパッケージ紅茶ギフト」各種が10％OFFになるセールを開催！クリスマス限定包装紙と特製カード付きで贈り物に最適な一品。
■ 開催概要
株式会社タチバナ産業（本社：埼玉県春日部市/代表取締役社長：野原将彦）は、
自社ECサイト「だんぼーる本舗」( https://danball-hompo.com/ )にて、
2025年11月1日(土)～12月31日(水)の期間限定で
「TEA MOTIVATION PREMIUM・TEA NAVIGATION PREMIUM クリスマスパッケージ紅茶ギフト」の割引セールを開催します。
■ 商品概要
今年のクリスマス、大切な方への贈り物にぴったりの紅茶ギフトが登場しました。
クリスマス限定の華やかな包装紙で包み、特製メッセージカードをセット。
外箱には品のある金文字をあしらい、個包装には上品な花柄のデザインを施しました。
美しいパッケージと香り豊かな紅茶の組み合わせは、記念日や特別なお相手へのギフトはもちろん、自分へのご褒美にも最適です。
ラッピングには温かみのあるクリスマスカラーを採用し、サンタクロースやツリーなどの遊び心あるイラストで、開ける瞬間のワクワク感も演出。
付属のメッセージカードには手書きができるスペースを設け、気持ちをそのまま届けられます。
ギフト包装済みのため、届いてそのままプレゼントとしてお渡しいただけます。
中身は、厳選した上質な紅茶のアソート。ホリデーシーズンにぴったりのフレーバーも揃えており、家族、友人、同僚など幅広い方に喜ばれる内容です。
贅沢なひとときを届ける、クリスマス限定の紅茶ギフトをぜひお楽しみください。
■ 商品規格
名称：紅茶
原材料及び原産国名：各個包装に記載
商品仕様：ナイロンメッシュ三角ティーバッグ（タグ付き）個包装
クリスマス限定包装紙 特製メッセージカード付き
内容量 ：
【TEA MOTIVATION PREMIUM】
[7包入] ダージリン １包入 アッサム・アールグレイ・ピーチアップル 各２包入
[14包入] ダージリン ２包入 アッサム・アールグレイ・ピーチアップル 各４包入
[22包入] ダージリン ４包入 アッサム・アールグレイ・ピーチアップル 各６包入
【TEA NAVIGATION PREMIUM】
[7包入] ダージリン・アッサム・アールグレイ・ロイヤルブレンド・
アプリコット・マンゴー・オレンジ 各１包入
[14包入] ダージリン・アッサム・アールグレイ・ロイヤルブレンド・
アプリコット・マンゴー・オレンジ 各２包入
[22包入] ダージリン・アッサム・ロイヤルブレンド 各２包入り
アールグレイ・アプリコット・マンゴー・オレンジ 各４包入り
賞味期限：各個包装に記載
保存方法：直射日光・高温多湿を避けて保存
■ 販売価格
【TEA MOTIVATION PREMIUM】
[7包入] 通常価格：1,500円 → 特別価格：1,350円
[14包入] 通常価格：2,900円 → 特別価格：2,610円
[22包入] 通常価格：3,900円 → 特別価格：3,510円
【TEA NAVIGATION PREMIUM】
[7包入] 通常価格：1,500円 → 特別価格：1,350円
[14包入] 通常価格：2,800円 → 特別価格：2,520円
[22包入] 通常価格：3,600円 → 特別価格：3,240円
■ 販売ページのご案内
●公式オンラインショップ だんぼーる本舗
【TEA MOTIVATION PREMIUM】
[7包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTMPAS47CH/
[14包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTMPAS414CH/
[22包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTMPAS422CH/
【TEA NAVIGATION PREMIUM】
[7包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTNPAS77CH/
[14包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTNPAS714CH/
[22包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTNPAS722CH/
だんぼーる本舗は、段ボールのメッカ埼玉県に居を構えるタチバナ産業が製造した段ボール製品を
販売する通販サイトです。環境に配慮し、創業60年の長年にわたる技術とノウハウを活用し、お客様のニーズに合わせたトータル的なパッケージのご提案をさせていただいております。
会社概要
商号 ： 株式会社タチバナ産業
本社所在地： 〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町5-2（南栄町工業団地内）
事業内容 ： ダンボール箱製造・プラスチックダンボール箱製造、軟包材等・
各種パッケージのトータルコーディネイト（デザイン・製造・輸出等）、
茶葉（ティーバッグ）加工、物流加工・食品加工・ギフト・催事商品の開発企画・梱包・出荷
代表者 ： 代表取締役 野原 将彦
資本金 ： 7,000万円
従業員 ： 125名
URL ：
https://tachibana-ltd.com/index.html