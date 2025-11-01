「だんぼーる本舗」は2025年11月1日(土)より、「クリスマスパッケージ紅茶ギフト」各種が10％OFFになるセールを開催！クリスマス限定包装紙と特製カード付きで贈り物に最適な一品。

株式会社タチバナ産業


■ 開催概要

株式会社タチバナ産業（本社：埼玉県春日部市/代表取締役社長：野原将彦）は、


自社ECサイト「だんぼーる本舗」( https://danball-hompo.com/ )にて、


2025年11月1日(土)～12月31日(水)の期間限定で


「TEA MOTIVATION PREMIUM・TEA NAVIGATION PREMIUM クリスマスパッケージ紅茶ギフト」の割引セールを開催します。


■ 商品概要

　今年のクリスマス、大切な方への贈り物にぴったりの紅茶ギフトが登場しました。
　クリスマス限定の華やかな包装紙で包み、特製メッセージカードをセット。


　外箱には品のある金文字をあしらい、個包装には上品な花柄のデザインを施しました。


　美しいパッケージと香り豊かな紅茶の組み合わせは、記念日や特別なお相手へのギフトはもちろん、自分へのご褒美にも最適です。



　ラッピングには温かみのあるクリスマスカラーを採用し、サンタクロースやツリーなどの遊び心あるイラストで、開ける瞬間のワクワク感も演出。
　付属のメッセージカードには手書きができるスペースを設け、気持ちをそのまま届けられます。


　ギフト包装済みのため、届いてそのままプレゼントとしてお渡しいただけます。



　中身は、厳選した上質な紅茶のアソート。ホリデーシーズンにぴったりのフレーバーも揃えており、家族、友人、同僚など幅広い方に喜ばれる内容です。
　贅沢なひとときを届ける、クリスマス限定の紅茶ギフトをぜひお楽しみください。


■ 商品規格

名称：紅茶


原材料及び原産国名：各個包装に記載


商品仕様：ナイロンメッシュ三角ティーバッグ（タグ付き）個包装


　　　　　クリスマス限定包装紙　特製メッセージカード付き


内容量　：


【TEA MOTIVATION PREMIUM】


[7包入] ダージリン　１包入　アッサム・アールグレイ・ピーチアップル　各２包入


[14包入] ダージリン　２包入　アッサム・アールグレイ・ピーチアップル　各４包入


[22包入] ダージリン　４包入　アッサム・アールグレイ・ピーチアップル　各６包入


【TEA NAVIGATION PREMIUM】


[7包入] ダージリン・アッサム・アールグレイ・ロイヤルブレンド・


　　　　アプリコット・マンゴー・オレンジ　各１包入


[14包入] ダージリン・アッサム・アールグレイ・ロイヤルブレンド・


　　　　アプリコット・マンゴー・オレンジ　各２包入


[22包入] ダージリン・アッサム・ロイヤルブレンド　各２包入り


　　　　アールグレイ・アプリコット・マンゴー・オレンジ　各４包入り


賞味期限：各個包装に記載


保存方法：直射日光・高温多湿を避けて保存


■ 販売価格

【TEA MOTIVATION PREMIUM】


[7包入] 通常価格：1,500円 → 特別価格：1,350円


[14包入] 通常価格：2,900円 → 特別価格：2,610円


[22包入] 通常価格：3,900円 → 特別価格：3,510円


【TEA NAVIGATION PREMIUM】


[7包入] 通常価格：1,500円 → 特別価格：1,350円


[14包入] 通常価格：2,800円 → 特別価格：2,520円


[22包入] 通常価格：3,600円 → 特別価格：3,240円


■ 販売ページのご案内

●公式オンラインショップ だんぼーる本舗


【TEA MOTIVATION PREMIUM】


[7包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTMPAS47CH/


[14包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTMPAS414CH/


[22包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTMPAS422CH/


【TEA NAVIGATION PREMIUM】


[7包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTNPAS77CH/


[14包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTNPAS714CH/


[22包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTNPAS722CH/




　だんぼーる本舗は、段ボールのメッカ埼玉県に居を構えるタチバナ産業が製造した段ボール製品を


販売する通販サイトです。環境に配慮し、創業60年の長年にわたる技術とノウハウを活用し、お客様のニーズに合わせたトータル的なパッケージのご提案をさせていただいております。



会社概要


商号　　 ： 株式会社タチバナ産業
本社所在地： 〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町5-2（南栄町工業団地内）
事業内容 ： ダンボール箱製造・プラスチックダンボール箱製造、軟包材等・
各種パッケージのトータルコーディネイト（デザイン・製造・輸出等）、
茶葉（ティーバッグ）加工、物流加工・食品加工・ギフト・催事商品の開発企画・梱包・出荷


代表者 ：　　 代表取締役　野原 将彦
資本金 ：　　 7,000万円
従業員 ： 　　125名
URL 　： 　　


https://tachibana-ltd.com/index.html