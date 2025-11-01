「だんぼーる本舗」は2025年11月1日(土)より、「クリスマスパッケージ紅茶ギフト」各種が10％OFFになるセールを開催！クリスマス限定包装紙と特製カード付きで贈り物に最適な一品。

■ 開催概要

株式会社タチバナ産業

株式会社タチバナ産業（本社：埼玉県春日部市/代表取締役社長：野原将彦）は、

自社ECサイト「だんぼーる本舗」( https://danball-hompo.com/ )にて、

2025年11月1日(土)～12月31日(水)の期間限定で

「TEA MOTIVATION PREMIUM・TEA NAVIGATION PREMIUM クリスマスパッケージ紅茶ギフト」の割引セールを開催します。

■ 商品概要

今年のクリスマス、大切な方への贈り物にぴったりの紅茶ギフトが登場しました。

クリスマス限定の華やかな包装紙で包み、特製メッセージカードをセット。

外箱には品のある金文字をあしらい、個包装には上品な花柄のデザインを施しました。

美しいパッケージと香り豊かな紅茶の組み合わせは、記念日や特別なお相手へのギフトはもちろん、自分へのご褒美にも最適です。

ラッピングには温かみのあるクリスマスカラーを採用し、サンタクロースやツリーなどの遊び心あるイラストで、開ける瞬間のワクワク感も演出。

付属のメッセージカードには手書きができるスペースを設け、気持ちをそのまま届けられます。

ギフト包装済みのため、届いてそのままプレゼントとしてお渡しいただけます。

中身は、厳選した上質な紅茶のアソート。ホリデーシーズンにぴったりのフレーバーも揃えており、家族、友人、同僚など幅広い方に喜ばれる内容です。

贅沢なひとときを届ける、クリスマス限定の紅茶ギフトをぜひお楽しみください。

■ 商品規格

名称：紅茶

原材料及び原産国名：各個包装に記載

商品仕様：ナイロンメッシュ三角ティーバッグ（タグ付き）個包装

クリスマス限定包装紙 特製メッセージカード付き

内容量 ：

【TEA MOTIVATION PREMIUM】

[7包入] ダージリン １包入 アッサム・アールグレイ・ピーチアップル 各２包入

[14包入] ダージリン ２包入 アッサム・アールグレイ・ピーチアップル 各４包入

[22包入] ダージリン ４包入 アッサム・アールグレイ・ピーチアップル 各６包入

【TEA NAVIGATION PREMIUM】

[7包入] ダージリン・アッサム・アールグレイ・ロイヤルブレンド・

アプリコット・マンゴー・オレンジ 各１包入

[14包入] ダージリン・アッサム・アールグレイ・ロイヤルブレンド・

アプリコット・マンゴー・オレンジ 各２包入

[22包入] ダージリン・アッサム・ロイヤルブレンド 各２包入り

アールグレイ・アプリコット・マンゴー・オレンジ 各４包入り

賞味期限：各個包装に記載

保存方法：直射日光・高温多湿を避けて保存

■ 販売価格

【TEA MOTIVATION PREMIUM】

[7包入] 通常価格：1,500円 → 特別価格：1,350円

[14包入] 通常価格：2,900円 → 特別価格：2,610円

[22包入] 通常価格：3,900円 → 特別価格：3,510円

【TEA NAVIGATION PREMIUM】

[7包入] 通常価格：1,500円 → 特別価格：1,350円

[14包入] 通常価格：2,800円 → 特別価格：2,520円

[22包入] 通常価格：3,600円 → 特別価格：3,240円

■ 販売ページのご案内

●公式オンラインショップ だんぼーる本舗

【TEA MOTIVATION PREMIUM】

[7包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTMPAS47CH/

[14包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTMPAS414CH/

[22包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTMPAS422CH/

【TEA NAVIGATION PREMIUM】

[7包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTNPAS77CH/

[14包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTNPAS714CH/

[22包入] https://danball-hompo.com/shop/g/gTNPAS722CH/

だんぼーる本舗は、段ボールのメッカ埼玉県に居を構えるタチバナ産業が製造した段ボール製品を

販売する通販サイトです。環境に配慮し、創業60年の長年にわたる技術とノウハウを活用し、お客様のニーズに合わせたトータル的なパッケージのご提案をさせていただいております。



会社概要

商号 ： 株式会社タチバナ産業

本社所在地： 〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町5-2（南栄町工業団地内）

事業内容 ： ダンボール箱製造・プラスチックダンボール箱製造、軟包材等・

各種パッケージのトータルコーディネイト（デザイン・製造・輸出等）、

茶葉（ティーバッグ）加工、物流加工・食品加工・ギフト・催事商品の開発企画・梱包・出荷

代表者 ： 代表取締役 野原 将彦

資本金 ： 7,000万円

従業員 ： 125名

URL ：

https://tachibana-ltd.com/index.html