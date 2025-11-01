岩本照主演『恋する警護24時 season2』『スペシャルメイキング』第１弾　TELASAで独占配信スタート！パワーアップしたアクションシーンの舞台裏から超貴重オフショットまで…撮影の裏側を大公開！

TELASA株式会社(C)テレビ朝日

◼️約１年半ぶりに進化して帰ってきた『恋する警護24時 season2』物語と同じくパワーアップした撮影現場の裏側に密着した「スペシャルメイキング」の配信が本日よりスタート！

season2に突入し、迫力を増すアクションシーンの裏側から主演・岩本照のもと、より絆を深めるキャストたちの素顔まで初出しメイキング映像を大公開！

約１年半の時を経て進化して帰ってきた岩本照主演の考察系アクション・ラブコメディ『恋する警護24時 season2』――新たなメンバーも加わった新警護チームで再始動した無骨なボディガード・北沢辰之助（岩本照）。そこに立ちはだかる新たな難事件、そして海外留学へ旅立った弁護士・岸村里夏（白石麻衣）との８時間の時差ある遠距離恋愛…前作を凌駕する、さらなる試練が辰之助を待ち受けます。

本日10月31日（金）24時15分より、同作の裏側に迫る「『恋する警護24時season2』スペシャルメイキング part1」が、動画配信プラットフォーム『TELASA（テラサ）』で独占配信スタート！ season2に突入し、さらに進化を遂げた迫力のアクションシーンから、座長・岩本のもと絆を深めるキャストたちの姿まで、物語同様にパワーアップした撮影現場の裏側をたっぷりお届けします。

◼️練習やリハーサルからすでにパワーアップ！アクションシーンの熱量も精度を上げる一方、

またしても岩本の“弱点”が露呈!?岩本＆白石のキュンシーンの裏で起きていた衝撃の事実も発覚！

スペシャルメイキングでは、撮影初日から密着スタート。警護チームおなじみのメンバーで椎谷厚徳役の「しー様」こと今野浩喜と共にクランクインを迎えた岩本はリラックスした様子で、スタッフたちから「おかえりー！」と声をかけられると、「ただいま！」と満面の笑みを見せ、温かい空気の中で再始動！ そんな岩本ですが、アクションシーンでは一転、以前にも増した熱量で向き合う姿が。前作でも話題を呼んでいたアクションが、season2ではさらにスケールアップしたことに大反響を呼んでいますが…それもそのはず！ クランクインの２週間前から本格的にアクション練習を始めた岩本は体を動かしていく中ですぐに勘を取り戻し、技術もより精度をアップ。激しい動きの中でカメラ位置や画角、目線に至るまできめ細やかに確認しながら迫力のアクションシーンを作り上げていました。しかし…その一方で、以前も指摘されていた“弱点”をまたしても注意されてしまい、思わず嘆く場面も!? また、アクションに熱く挑む人がもう１人――辰之助の後輩ボディガード・原湊役の藤原丈一郎です。リハーサルから全力で挑む藤原は「アクション練習は疲れますね（笑）」と言いつつも熱い意気込みを語ります。そんな

岩本と藤原が第１話の冒頭で披露した激熱なアクションシーンのメイキングも大公開します。

さらに、第１話でおなじみの警護チームメンバーや里夏が再集結した社員寮で食卓を囲むシーンや、辰之助＆里夏のキュンシーンなどの(秘)裏側もお届け！ 辰之助が里夏をお姫様抱っこするシーンでは、岩本のリアクションで白石が思わず笑ってしまう!? さらに、辰之助の膝で寝てしまう里夏を見下ろすシーンでは、その裏で起きていた衝撃の事実も明らかに！

◼️岩本×白石×藤原×今野 おなじみメンバーが本音をさらけ出すぶっちゃけトーク！

岩本の今野への愛があふれ出す!? 白石は嫉妬!?岩本のリハーサルで見せた衝撃行動に藤原が突っ込み!?

さらに今回、岩本、白石、藤原、今野らおなじみのメンバーによるスペシャルトークも開催！ いつもは警護で人を護っている岩本たちですが、このトークでは“あえて護らずにしゃべる”という任務が課せられているため、４人は本音をぶっちゃけていくことに！ その中で、岩本の今野に対する“愛”があふれ出て、 「めちゃめちゃかわいい瞬間がいっぱいある」と言い出して…!? すると、藤原も負けじと今野との仲良しエピソードを明かし、あまり今野と共演シーンがない白石は「えー、楽しそう！」と悔しがる場面も。そんな人気者の今野からは、「（いつも自分が）ケータリングを最初に食べる」という事実が明かされ、岩本と藤原も常々感じていた“今野の食べる早さ”に関する驚きのエピソードを披露します。そんなキャスト陣たちがいつも楽しみにしている食事休憩のほっこりオフショットも大公開！ さらに、スペシャルトークでは撮影現場でスタッフが目撃した“岩本照”らしいエピソードをクイズにして出題するコーナーも！ 「第１話の辰之助が里夏の乗ったタクシーを追いかけるシーンのリハーサルで、岩本照が起こしたありえないことは何でしょう？」という問題では、その答えを聞いた今野から「なんでそんなことをしちゃうの？」という素朴な疑問を投げかけられ、岩本はその心境を明かすのですが…誰も共感できず、藤原からは「だからね、ってならないですよ！」と突っ込まれる始末。岩本は一体何をしてしまったのでしょうか!?

初出しメイキング映像から超貴重なぶっちゃけトークまでたっぷりお届けする「スペシャルメイキングpart１」を見れば、本編がより一層楽しめること必至です。ぜひ物語と一緒にお楽しみください！

金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』

ドラマ本編の第１話から最新話は、動画配信プラットフォーム『TELASA（テラサ）』で配信中！

https://www.telasa.jp/series/16009

＜「『恋する警護24時season2』スペシャルメイキング part1」 概要＞

配信日時： 10月31日（金）24時15分（『恋する警護24時 season2』第３話放送終了後 ～配信スタート

出演：岩本照、白石麻衣、藤原丈一郎、今野浩喜、北村圭吾、成海璃子

配信URL：https://www.telasa.jp/videos/257121

なお、画像をご使用の際は、【(C)テレビ朝日】のクレジット表記をお願いいたします。

