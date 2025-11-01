日本最大級のビジネス×AIコミュニティ「WEB300」が主催、完全クローズド型ビジネスカンファレンス「WEB300 Conference」を2026年2月2日に開催

株式会社ＡＩsword

国内最大級のAIコミュニティ「WEB300」（主催：株式会社AI sword）は、各業界の経営層や第一人者、政界のリーダー300名が一堂に会する、完全クローズド型のビジネスカンファレンス「WEB300 Conference」

2026年2月2日（月）に東京都内中心地にて開催します。

本カンファレンスは「デジタル時代の事業創造」をテーマに、公募・推薦により選ばれた方300名のみが参加を許される招待・審査制のイベントです 。本質的な対話を通じて未来への新たなインサイトを獲得し 、参加者一人ひとりの知性が交差することで、新たな変革を生み出す触媒となること 、そして「日本のAI立国」を実現することを目指しています 。

■ WEB300 Conference のポイント

・企業変革・AI・DXに関わる意思決定者300名の集い

企業変革や新規事業創発、AI・DXに関心のある意思決定者300名が集結します。

・エグゼクティブとの稀少な交流機会

業界を代表するエグゼクティブと直接交流できる稀少な機会を提供します 。

・ビジネス創出とアライアンス形成

参加者同士のネットワーキングを通じ、新規ビジネスの創出や企業間アライアンス形成の場となります。

・最先端の知見と実践事例の共有

競争優位を生み出すための最新知見と、ビジネスのトップランナーによる実践事例が共有されます。

■ 登壇予定スピーカー (一部抜粋)

ビジネス・政治・学術の各界を代表するスピーカーが登壇します 。

■ 参加対象者

本カンファレンスは完全招待・審査制です。エンタープライズ企業の部長以上決裁者が150名、未上場ベンチャー企業の経営者CTO・CDO・CIO・CAIO・AI関連のトップインフルエンサーやエンジニアに限定して150名 、合計300名が集います。

■ 開催概要

イベント名

WEB300 Conference

開催日時

2026年2月2日（月）

10:00-18:00 (セッション・ネットワーキング)

19:00-21:00 (交流会)

開催場所

東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー20F

参加規模

300名

参加対象

招待者・公募からの審査通過者のみ

(エンタープライズ企業の部長以上決裁者150名、未上場ベンチャー経営者・AI関連トップインフルエンサー/エンジニア150名)

主催

WEB300

■ WEB300とは

「WEB300」は、国内最大級のビジネス×AIコミュニティです 。元Google日本法人代表の村上憲郎氏が監修し、元台湾デジタル大臣のオードリー・タン氏などが後援しています。

AIに関わる法人・個人の学び、交流の機会を創出し、「日本のAI立国」を目指しています。

