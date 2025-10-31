『AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス）』より『ハローキティ』のコラボレーションプルオーバーが登場！！
『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』より『 サンリオ 』のコラボレーションアイテムが登場♪ ₊˚⊹
『 サンリオ 』の人気キャラクター、【ハローキティ】、【クロミ】、【キキ＆ララ】のキラキラかわいいデザインスウェットが[ZOZOTOWN]、[AS KNOW AS plus店舗]にて発売予定 ໒꒱ྀི₊˚✧
ぜーんぶキラキラかわいい☆ ₊˚⊹
ホワイトとブラックどっちのエンジェルキティが好き？(ハート) ‧₊˚
ブラッククロミのスウェットもかわいい𓈒 𐔌★ ͡꒱
大きなお星さまビーズがデザインポイント☆ ‧₊˚
AS KNOW AS plusとSanrioのオリジナルネームにも注目してね𓈒 𐔌★ ͡꒱
全色集めたくなる?!໒꒱ྀི₊˚✧
【品名】
♪キラキラサンリオキャラクターズSPO
(Q21236)
【価格】
\3,450（税込価格 \3,795）
【カラー】
ハローキティ（オフ、ブラック）、クロミ（ブラック）、キキ＆ララ（ネイビー）
【サイズ】
Free size
【ECサイト】
ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/asknowas/detail/
【SHOP】
店舗一覧：https://www.asknowasplus.com/shoplist
【コラボ特集ページ】
Sanrio : https://www.asknowasplus.com/plus-sanrio
Other : https://www.asknowasplus.com/collaboration
【AS KNOW AS plusについて】
2021年4月より始動したブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」は現在、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、全国21店舗やPOPUP等にて展開中。
レディースのお洋服やバッグ、アクセサリーなどのファッションアイテムだけでなく、ユニセックスアイテムやインテリア、コスメ、ぬいぐるみ、浴衣、推し活グッズなど、ライフスタイルやカルチャーにまつわる物まで、あらゆるアイテムを扱う。
コラボレーション企画やイベントにも積極的に参加中♪
【Brand Concept】
洋服、ライフスタイル、カルチャー…敏感に新しい発見をものづくりに変えて環境をデザインしていく。あなたの心に "plus" を提案していきます。
