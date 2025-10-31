『AS KNOW AS plus（アズノゥアズ　プラス）』より『ハローキティ』のコラボレーションプルオーバーが登場！！

株式会社TreeTumbo

『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』より『 サンリオ 』のコラボレーションアイテムが登場♪ ₊˚⊹

『 サンリオ 』の人気キャラクター、【ハローキティ】、【クロミ】、【キキ＆ララ】のキラキラかわいいデザインスウェットが[ZOZOTOWN]、[AS KNOW AS plus店舗]にて発売予定 ໒꒱ྀི₊˚✧





ぜーんぶキラキラかわいい☆ ₊˚⊹



ホワイトとブラックどっちのエンジェルキティが好き？(ハート) ‧₊˚







ブラッククロミのスウェットもかわいい𓈒 𐔌★ ͡꒱





大きなお星さまビーズがデザインポイント☆ ‧₊˚





AS KNOW AS plusとSanrioのオリジナルネームにも注目してね𓈒 𐔌★ ͡꒱





全色集めたくなる?!໒꒱ྀི₊˚✧





【品名】

♪キラキラサンリオキャラクターズSPO

(Q21236)



【価格】

\3,450（税込価格 \3,795）



【カラー】

ハローキティ（オフ、ブラック）、クロミ（ブラック）、キキ＆ララ（ネイビー）



【サイズ】

Free size



【ECサイト】

ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/asknowas/detail/



【SHOP】

店舗一覧：https://www.asknowasplus.com/shoplist



【コラボ特集ページ】



Sanrio : https://www.asknowasplus.com/plus-sanrio

Other : https://www.asknowasplus.com/collaboration





【AS KNOW AS plusについて】

2021年4月より始動したブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」は現在、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、全国21店舗やPOPUP等にて展開中。

レディースのお洋服やバッグ、アクセサリーなどのファッションアイテムだけでなく、ユニセックスアイテムやインテリア、コスメ、ぬいぐるみ、浴衣、推し活グッズなど、ライフスタイルやカルチャーにまつわる物まで、あらゆるアイテムを扱う。

コラボレーション企画やイベントにも積極的に参加中♪



【Brand Concept】

洋服、ライフスタイル、カルチャー…敏感に新しい発見をものづくりに変えて環境をデザインしていく。あなたの心に "plus" を提案していきます。



■AS KNOW AS plus 公式HP

https://www.asknowasplus.com/



■ZOZOTOWN

https://zozo.jp/sp/shop/asknowas/



■公式Instagram

https://www.instagram.com/asknowasplus/



■AS KNOW AS plusショールーム

〒151-0063

東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7

株式会社アズノゥアズ 2F