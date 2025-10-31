『AS KNOW AS plus（アズノゥアズ　プラス）』より『ハローキティ』のコラボレーションプルオーバーが登場！！

写真拡大 (全12枚)

株式会社TreeTumbo

『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』より『 サンリオ 』のコラボレーションアイテムが登場♪ ₊˚⊹
『 サンリオ 』の人気キャラクター、【ハローキティ】、【クロミ】、【キキ＆ララ】のキラキラかわいいデザインスウェットが[ZOZOTOWN]、[AS KNOW AS plus店舗]にて発売予定 ໒꒱ྀི₊˚✧








ぜーんぶキラキラかわいい☆ ₊˚⊹














ホワイトとブラックどっちのエンジェルキティが好き？(ハート) ‧₊˚












ブラッククロミのスウェットもかわいい𓈒 𐔌★ ͡꒱












大きなお星さまビーズがデザインポイント☆ ‧₊˚








AS KNOW AS plusとSanrioのオリジナルネームにも注目してね𓈒 𐔌★ ͡꒱












全色集めたくなる?!໒꒱ྀི₊˚✧


【品名】
♪キラキラサンリオキャラクターズSPO
(Q21236)

【価格】
\3,450（税込価格 \3,795）

【カラー】
ハローキティ（オフ、ブラック）、クロミ（ブラック）、キキ＆ララ（ネイビー）　

【サイズ】
Free size

【ECサイト】
ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/asknowas/detail/

【SHOP】
店舗一覧：https://www.asknowasplus.com/shoplist

【コラボ特集ページ】

Sanrio : https://www.asknowasplus.com/plus-sanrio
Other : https://www.asknowasplus.com/collaboration








【AS KNOW AS plusについて】
　2021年4月より始動したブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」は現在、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、全国21店舗やPOPUP等にて展開中。
　レディースのお洋服やバッグ、アクセサリーなどのファッションアイテムだけでなく、ユニセックスアイテムやインテリア、コスメ、ぬいぐるみ、浴衣、推し活グッズなど、ライフスタイルやカルチャーにまつわる物まで、あらゆるアイテムを扱う。
　コラボレーション企画やイベントにも積極的に参加中♪

【Brand Concept】
　洋服、ライフスタイル、カルチャー…敏感に新しい発見をものづくりに変えて環境をデザインしていく。あなたの心に "plus" を提案していきます。

■AS KNOW AS plus 公式HP
https://www.asknowasplus.com/

■ZOZOTOWN
https://zozo.jp/sp/shop/asknowas/

■公式Instagram
https://www.instagram.com/asknowasplus/

■AS KNOW AS plusショールーム
〒151-0063
東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7
株式会社アズノゥアズ 2F