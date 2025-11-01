ハワイ発「ココナッツグレン」から、新作“マカダミアナッツアイス”・“プラントベース＆グルテンフリーのクッキーサンド”登場。プラントベースで叶える、贅沢なご褒美アイス。

株式会社Yellow

ハワイ・マウイ島生まれのヴィーガンアイスブランド「ココナッツグレン（COCONUT GLEN’S）」（運営：株式会社 Yellow、所在地: 東京都港区、代表取締役：早野竜太)は、ハワイ本店で圧倒的な人気を誇る定番フレーバー「Macadamia（マカダミアナッツ）」と、新作「Coconut Cookie Sandwich（ココナッツクッキーサンド）」を、2025年11月1日（土）より全国の店舗およびオンラインストアにて発売いたします。

■ 日本初登場「マカダミアナッツ」フレーバー

マウイ島本店で不動の人気を誇る定番フレーバーが、ついに日本初上陸。

香ばしいマカダミアナッツのほどよい塩味と、オーガニックココナッツミルクのやさしい甘みが溶け合い、ひとくちでハワイの風を感じる味わいに仕上げました。

ココナッツグレン秘伝のレシピで丁寧に作られるこのフレーバーは、“シンプルなのに唯一無二の美味しさ” を体験できる特別な一品です。

【販売期間】2025年11月1日（土）～ 12月下旬

【店頭価格】1スクープ 580円（税込） ※アラハ店は600円（税込）

【原材料】有機ココナッツミルク、有機きび砂糖、マカダミアナッツ、有機アガベシロップ、洋酒

【販売店舗】麻布十番店・南池袋店・北浜店・沖縄アラハ店・公式通販サイト

公式通販サイトhttps://store.coconutglens.jp

※公式通販サイトではバラエティボックスでの販売となります。

■ 新商品「クッキーサンド」

― プラントベース × グルテンフリー × クラフト製法 ―

Coconut Glen’s の新たな定番。マウイ島の工房のスピリットを受け継いだ、

“素材と味の両立”を極めたプラントベーススイーツです。

アイスの美味しさを引き立てるために一から開発した、特製クッキー生地。

使用するのは、大分県産「ヒノヒカリ」の自然栽培米粉。

この米粉が生むほのかな甘みと香ばしさが、Coconut Glen’s のオリジナルココナッツアイスと驚くほど調和します。

バター・乳製品・卵・小麦・添加物を一切使用せず、

オーガニックアーモンドプードル、メープルシロップ、オートミール、スリランカ産ココナッツファインを丁寧にブレンド。外はサクッと香ばしく、中はほろりとほどけ、アイスとともに口の中でとろけていく食感に仕上げました。

“ナチュラルなのに、心が満たされるご褒美”。

Coconut Glen’s が大切にする 「自然とおいしさの調和」 がそのまま形になったサンドです。

【発売日】2025年11月2日（日）

【フレーバー】プレーンサンド／カカオサンド

【特徴】プラントベース（100％植物性）／グルテンフリー／添加物不使用

【店頭価格】750円（税込）

【販売店舗】麻布十番店・南池袋店・北浜店・沖縄アラハ店・公式通販サイト（時期未定）

【原材料】

■ プレーン生地

米粉（大分県産自然栽培ヒノヒカリ）／アーモンドプードル（有機）／オートミール（有機）／

しらしめ油（熊本・坂本製油 低温圧搾）／メープルシロップ（カナダ産有機）／

ココナッツファイン（スリランカ産オーガニック）／片栗粉（北海道産有機）／米水飴

■ カカオ生地

米粉（大分県産自然栽培ヒノヒカリ）／アーモンドプードル（有機）／オートミール（有機）／

しらしめ油（熊本・坂本製油 低温圧搾）／メープルシロップ（カナダ産有機）／

カカオパウダー（ペルー産ナチュラル 非アルカリ処理）／片栗粉（北海道産有機）／米水飴

◼️ココナッツグレンとは

ココナッツグレンは、ミシュランの星付レストランをはじめ世界中でシェフとして活躍した創業者グレン氏が、マウイ島でココナッツと厳選した原材料を使用したアイスクリームを開発したのが始まりです。

試行錯誤を重ね、完成したアイスクリームを子供たちに振る舞ったところ、たちまち評判は島中に広まり2008年にココナッツグレンをマウイ島にオープン。

瞬く間に人気を呼び、コンデナスト・トラベラーにて読者が選ぶ世界のベストアイスクリームショップに選出されるなど、マウイ島を代表するアイスクリームショップになり、2019年に日本に上陸した際は行列ができるアイスクリームブランドとして話題となりました。

◼️ココナッツグレンの特徴

1.驚くほど濃厚な味わい

ココナッツグレンの味わいの骨格を成すのは、ココナッツ。

ココナッツはカリウム・マグネシウムなどのミネラル類が豊富で、中鎖脂肪酸や食物繊維も多く含むと言われています。

ココナッツグレンでは、全てのアイスクリームにオーガニックのココナッツミルクを使用しており、プラントベースとは思えない濃厚な味わいがありながら、さっぱりとした後味をお楽しみいただけます。

2.乳製品、卵、白砂糖、添加物不使用で体に優しい

ココナッツグレンでは、牛乳や白砂糖、卵は使用せず、オーガニックのココナッツミルクや非精製の有機きび糖を使用し、濃厚なコクや程よい甘さを出しています。

乳製品や卵にアレルギーを持つ方にも安心してお召し上がりいただけます。

また、乳化剤、着色料、安定剤、香料、保存料などの添加物は使用せず、自然の恵みをそのまま味わえる体に優しいプラントベースアイスクリームです。

3.シェフの経験を活かした遊び心溢れるフレーバー

アイスクリームのレシピは、ミシュランの星付レストランでのシェフの経験を持つ、グレン氏が開発。

また、材料をマシンにかけて調理を完結する作り方が一般的なアイスの作り方もココナッツグレンでは素材の下処理を丁寧に行い、手作りに近いかたちで行っています。

シェフの経験を活かした知識や発想で、材料によって切る、砕く、煮るといった手間をかけ、リッチで濃厚な味わいを生み出します。

他とは一味違う本格派のアイスクリームをご賞味ください。

◼️会社概要

会社名：株式会社Yellow

代表者：代表取締役 早野竜太

所在地：東京都港区麻布十番2-4-2 THE V-CITY 麻布十番 I AVENUE

設立：2024年2月

事業内容：飲食業及び卸業

国内店舗：

・ココナッツグレン 麻布十番店

（東京都港区麻布十番2-4-2 THE V-CITY麻布十番I AVENUE 1階）

・ココナッツグレン南池袋店

（東京都豊島区南池袋2-18-6）

・ココナッツグレン 北浜店

（大阪府大阪市中央区安土町1-4-5 1階）

・ココナッツグレン アラハ店

（沖縄県中頭郡北谷町北谷2丁目16-7）

ホームページ：https://coconutglens.jp

◼️お客様からのお問い合わせ先

ココナッツグレン 麻布十番店(13:00～17:00) Tel：03-6826-9266