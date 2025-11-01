【フジテレビ】高校ダンスのNo.１を決める頂上決戦『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026』11月９日（日）よりLIVE配信開始

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/8491 （FOD配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、高校ダンス日本一を決める大会『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026』を11月９日（日）より、予選から決勝までの全ステージを独占配信することが決定しました。全国各地で行われる予選を勝ち抜いた高校生たちが、2026年４月18日（土）に両国国技館で開催されるファイナルのステージを目指し、熱いパフォーマンスを繰り広げます。

「HIGH SCHOOL DANCE COMPETITION」（通称：ハイダン）は、2015年から開催されている、全国の高等学校および高等学校に準じる教育機関に在学中の学生（ダンス部・ダンス同好会）を対象としたダンスコンテストです。

大会は、SMALL部門（２～12名）とLARGE部門（13～40名）の２部門制で構成。関東・関西・東北・中部・九州の全国５地区で予選が開催され、各地区の優勝校およびポイントランキング上位校が、翌年４月に開催される決勝大会へと駒を進めます。

決勝大会のステージは、両国国技館。全国から約20校を超えるトップチームが集結し、圧巻のパフォーマンスを披露します。その中で、シーズン日本一を決める頂上決戦が繰り広げられます。また、決勝大会ではチームコンテストだけでなく、コレオグラフショーやダンスバトルなど、多彩なステージも展開。それぞれの学校が持つ個性と創造力がぶつかり合い、会場は毎年、熱気と歓声に包まれます。

そんな「マイナビハイダン」が迎える2026シーズン。FODでは、11月９日（日）の予選を皮切りに、全国５地区の予選から４月18日（土）の決勝大会まで、全ステージをFODで独占配信！全国の高校生たちが日本一を目指して挑む熱いパフォーマンスを、リアルタイムで、そしてアーカイブで何度でもお楽しみください！

◇ 配信概要

■タイトル：『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026』

■FOD配信：【EAST】

11月９日（日）@正和工業にじいろホール（春日部市民文化会館） 14時30分～配信開始予定

１月24日（土）@大宮ソニックシティホール

１月31日（土）@正和工業にじいろホール

２月11日（水）@市原市市民会館

２月11日（水）@正和工業にじいろホール

２月15日（日）@市原市市民会館

２月15日（日）@正和工業にじいろホール

【WEST】

12月７日（日）@南海浪切ホール（岸和田なみきりホール）

１月10日（土）@藤井寺パープルホール

２月22日（日）SMALL@藤井寺パープルホール

２月23日（月）LARGE@東大阪市文化創造館

【CHUBU】

１月31日（土）@知多市勤労文化会館

【KYUSHU】

１月12日（月・祝）@福岡市民ホール・中ホール

【TOHOKU】

１月17日（土）@楽楽楽ホール 太白区文化センター

【FINAL】

４月18日（土）@両国国技館

※配信スケジュールは予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

※配信日時の詳細は番組配信ページでご確認ください。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/8491 (FOD配信ページ）

https://high-dan.com/ （公式HPページ）

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/