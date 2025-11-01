11/1は「泡盛の日」！キングス泡盛グッズ発売開始！

沖縄バスケットボール株式会社

本日、11月1日(土)より、「泡盛の日」にちなんだキングス泡盛グッズを販売いたします。

沖縄を代表する特産品である泡盛は、約600年もの歴史を持つ、日本で最も古い蒸留酒といわれています。11月1日は、８月・9月に仕込みを行った泡盛が新酒として味わえる時期であり、泡盛が最も美味しい季節を迎えることから、“いい月いい日「泡盛の日」”として制定されています。

今回のキングス泡盛グッズでは、オリジナルの泡盛ラベルをモチーフにした“沖縄籠球泡盛”デザインのTシャツやトートバッグに加え、注目アイテムとして「前掛け」が登場します。料理時の着用はもちろん、お部屋のインテリアとして飾ってもお楽しみいただける、存在感抜群のアイテムです。

また、沖縄の伝統工芸品である「琉球ガラス」や、泡盛「残波（有限会社比嘉酒造(https://www.zanpa.co.jp)）」とキングスがコラボレーションしたオリジナルボトルも、アリーナショップ限定にて販売しております。

いずれの商品も数量限定での取り扱いとなります。

アリーナショップおよびキングス公式オンラインショップにて、ぜひお買い物をお楽しみください。

●沖縄籠球泡盛 前掛け

価 格：\5,800(税込)

●琉球キングスガラス

価 格：各\5,800(税込)

●泡盛残波×キングスコラボボトル30度

価 格：各\3,046(税込)

容 量：720ml

●沖縄籠球泡盛 Tシャツ

価 格：\4,200(税込)

●沖縄籠球泡盛 トートバッグ

価 格：\3,500(税込)

▽詳細はこちら

https://goldenkings.jp/news/detail/id=22259