11/1は「泡盛の日」！キングス泡盛グッズ発売開始！

沖縄バスケットボール株式会社

　




　本日、11月1日(土)より、「泡盛の日」にちなんだキングス泡盛グッズを販売いたします。


　沖縄を代表する特産品である泡盛は、約600年もの歴史を持つ、日本で最も古い蒸留酒といわれています。11月1日は、８月・9月に仕込みを行った泡盛が新酒として味わえる時期であり、泡盛が最も美味しい季節を迎えることから、“いい月いい日「泡盛の日」”として制定されています。


　


　今回のキングス泡盛グッズでは、オリジナルの泡盛ラベルをモチーフにした“沖縄籠球泡盛”デザインのTシャツやトートバッグに加え、注目アイテムとして「前掛け」が登場します。料理時の着用はもちろん、お部屋のインテリアとして飾ってもお楽しみいただける、存在感抜群のアイテムです。


　また、沖縄の伝統工芸品である「琉球ガラス」や、泡盛「残波（有限会社比嘉酒造(https://www.zanpa.co.jp)）」とキングスがコラボレーションしたオリジナルボトルも、アリーナショップ限定にて販売しております。


　いずれの商品も数量限定での取り扱いとなります。


　アリーナショップおよびキングス公式オンラインショップにて、ぜひお買い物をお楽しみください。




●沖縄籠球泡盛 前掛け


価　格：\5,800(税込)




●琉球キングスガラス


価　格：各\5,800(税込)




●泡盛残波×キングスコラボボトル30度


価　格：各\3,046(税込)


容　量：720ml




●沖縄籠球泡盛 Tシャツ


価　格：\4,200(税込)




●沖縄籠球泡盛 トートバッグ


価　格：\3,500(税込)



▽詳細はこちら


https://goldenkings.jp/news/detail/id=22259