Japan Mobility Show 2025にて、VMLが自動運転・制御系エンジニア育成用のシミュレーターを展示

Virtual Motorsport Lab株式会社

自動運転・制御系エンジニア育成事業を展開するVirtual Motorsport Lab Inc.（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役 山下洋樹、以下 VML）は、Japan Mobility Show 2025（会期：2025年10月30日～11月9日・東京ビッグサイト）におけるStartup Future Factoryエリアへ出展します。当社は11月2日（日）～11月5日（水）の4日間、西2ホール1階・移動-3ブースにて展示予定です。

【出展概要】

イベント名：Japan Mobility Show 2025

会期 ：2025年10月29日（水）～11月9日（日）

当社出展 ：2025年11月2日（土）～11月5日（水）

会場 ：東京ビッグサイト 西2ホール

出展場所 ：西2ホール1階 Startup Future Factory（移動-3ブース）

主催 ：一般社団法人日本自動車工業会（JAMA）

詳細は、JMS2025公式HP「Startup Future Factory」(https://www.japan-mobility-show.com/program/startup_future_factory/#exhibition)をご参照ください。

【展示内容】

VMLの自動車・モビリティ領域に特化したソフトウェア研修は、自社開発のシミュレーターを用いて、自動運転システムから車両制御、AI活用まで実践的に学べることを特長としています。本展示会では、自動運転・制御系エンジニア育成用の研修プログラムと、レース形式シミュレーターを展示しており、簡単な開発体験も可能です。本研修は自動車メーカーからサプライヤーの技術者を中心に、幅広くご利用いただいております。

VML研修イメージ

【会社概要】

会社名：Virtual Motorsport Lab Inc. (略称: VML)

所在地：大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12

代表者：山下洋樹

設立：2022年5月

事業内容：レース形式のシミュレーターを活用した自動運転・制御系エンジニア育成事業 (自動運転 / 車両制御 / AI）

導入実績：自動車メーカー、サプライヤー、大学など

会社HP：https://vml-racing.com