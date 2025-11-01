【TAC教員採用試験】「面接オリエンテーション～面接試験で合否が決まる！～」を11/9（日）にオンラインで開催！

TAC株式会社※カメラ不要・マイク不要ですので、お気軽にご参加ください。

TAC教員講座で好評開講中のオンラインライブ通信講座。なんとなく最先端な感じがするけど、ZoomやWebオンデマンド講義とどう違うの？ライブで繋がるメリットは何なの？等といまいちピンと来ていない方も多いでしょう。

そこで当セミナーでは、オンラインライブ専用の学習プラットフォーム「Schoo Swing」を実際に使用して、体験講義を兼ねて、学習の進め方についてガイダンスを行います。既に講座をお申込みされた方は受講方法を理解いただくために、検討中の方はオンラインライブ講義の楽しさや便利さを体感いただくために、ぜひお気軽にご参加ください！

「教員採用試験は人物重視！」教員は人を育てる職業ですから、当然、試験においても人間性・教員適性が最重視されます。それをはかる試験が、面接試験や模擬授業、場面指導、集団面接・討論などのいわゆる「人物試験」です。人物試験は配点が高く、それらの出来がそのまま合否に直結します。よって、面接をはじめ、人物試験の準備は入念に行わなければなりません。このオリエンテーションでは、教員採用試験を目指す受験生に向けて、面接試験、その他人物試験の概要や試験に向けた最初の準備、心構え等をお伝えし、これから始まる人物試験対策の道しるべを示します。ためになる話が盛り沢山！参加するだけでやる気がわいてきますよ！奮ってご参加ください。

2025年11/9（日）10:00～11:30（オンライン（Schoo Swing））

- 担 当 講 師

鴨田 拓 講師

大手受験予備校や私立高校の教員を経て、2013年よりTACで教員採用 試験対策を担当。聞き手を全く飽きさせないスピーディーかつパワフルな講義で絶大な人気を獲得している。明快なポイントの指摘と一度聞くだけで記憶に焼きつく巧みな話術は受験生必見。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_event_olseminar_1.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html