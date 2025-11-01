Fosi Audio、初のHi-Fiイヤホン「IM4」 11月1日（土）午前9時よりMakuakeにて正式販売開始

HONG KONG FOSI TECHNOLOGY CO., LIMITED

中国・深圳発のオーディオブランド Fosi Audio（フォシ・オーディオ） は、同社初となるオープン型インイヤーモニター「IM4」を、

日本時間2025年11月1日（土）午前9時よりMakuake（マクアケ） にて正式販売開始することを発表した。

IM4は、オープンバック構造による開放的なサウンドと、軽量アルミボディによる快適な装着感を両立した、

日常使いに最適なHi-Fiイヤホン。先行販売開始を記念し、最大30％OFFの早期割引に加え、発売初日はさらに1,000円OFFとなる特典が用意されている。

割引コード ：FOSI_IM4_1000

購入ページ：https://www.makuake.com/project/fosiaudioim4iem/

■ VGP 2026アワードを受賞

IM4は、国内最大級のオーディオアワード 「VGP 2026」 において、

インナーイヤー型ヘッドホン（1万円以上1.5万円未満）部門で受賞した。

この受賞は、製品の音質設計や完成度が専門家から一定の評価を得たことを示すものであり、

Fosi Audioにとって日本市場でのブランド認知をさらに高める契機となった。

■ 秋のヘッドフォン祭2025に出展、IM4を実機試聴可能

発売当日の**11月1日（土）**には、Fosi Audioが「秋のヘッドフォン祭2025」に出展。

会場では、来場者がIM4のサウンドを直接体験できる試聴ブースを設置する。

- 開催日時：2025年11月1日（土）午前9:00～午後6:30- 会場：ステーションコンファレンス東京 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー- Fosi Audioブース：5F・501Aホール・3番テーブル

Fosi Audioのスタッフが現地で製品開発の背景や音作りのこだわりを紹介し、

ブランドとしての「開放的なHiFi体験」をリアルに感じられる機会を提供する。

■ 国内外のレビューで良好な評価

発売前から、国内外のオーディオ関連インフルエンサーやレビューアーによるIM4の先行レビューが複数公開されている。

レビューでは、「オープン型らしい音場の広がり」「自然な定位」「仕上げの精度の高さ」などが共通して指摘されており、

価格帯を考慮した際の完成度の高さが評価されている。

中でも、開放的で自然なサウンドバランスや装着時の軽快さを特徴として挙げる声が多く、

Fosi Audioの設計思想とコストパフォーマンスに注目が集まっている。

■ Fosi Audioについて

Fosi Audioは、2017年にオーディオエンジニアのRyan Huang氏によって中国・深圳で設立されたグローバルHiFiブランド。

「HiFiを、すべての人へ。」という理念のもと、150か国以上のユーザーに製品を提供。

ユーザーの声を起点とした設計思想と優れたエンジニアリング技術で、手の届く価格で本格的なHiFi体験を届けている。

■ 詳細情報

