帝国ナンバーワンリサーチ、マルチモーダルAIで未来の消費者インサイトを解読。市場調査（No.1調査）結果の信頼性を大幅向上へ。

市場調査とトレンド分析のリーディングカンパニーである帝国ナンバーワンリサーチ組合（所在地：東京都渋谷区、代表理事：上村 十勝）は、本日、テキスト、画像、動画、音声といった多様な形式のデータを統合的に解析する「マルチモーダルAI」を活用した、次世代の市場調査サービスを正式に提供開始したことを発表します。

本サービスは、従来のテキスト中心の分析では捉えきれなかった消費者の深層心理や潜在的ニーズを可視化し、企業が未来の市場トレンドを先取りするための強力なインサイトを提供します。

テキスト分析の限界と非言語的データの価値

近年のデジタル社会において、消費者の行動や市場トレンドは、SNS上の画像、動画、音声といった非言語的なデータに色濃く反映されています。

しかし、従来の調査手法ではこれらの情報に含まれる重要なインサイト、例えば画像の持つ雰囲気、被写体の感情表現、音声のトーンなどを十分に捉えることは困難でした。

当組合は、この「インサイトの死角」を解消すべく、異なる種類の情報を人間に近い形で統合的に理解できるマルチモーダルAI技術の導入を決定しました。

新サービスの提供価値

本サービスは、マルチモーダルAIを駆使し、以下の3つの革新的な価値をクライアント企業に提供します。

代表コメント

- 多角的な消費者インサイトの深化： オンラインインタビューの映像から表情や視線を、コールセンターの音声データから声のトーンや感情を分析。アンケートの回答文だけでは測定不可能な顧客の本音や感情の機微を明らかにし、製品開発や顧客体験の向上に直結するインサイトを抽出します。- 視覚的トレンドの早期予測と分析： SNSやWeb上に溢れる膨大な画像・動画データをリアルタイムで解析。次に流行する製品デザイン、カラースキーム、ライフスタイルをいち早く捉え、新たな「ナンバーワン」トレンドの兆候を予測します。これにより、企業は市場の変化に対応するのではなく、未来を創造する側に立つことが可能になります。- 広告・クリエイティブ評価の精緻化： 動画広告や製品パッケージが消費者に与える視覚的・感情的インパクトを秒単位で定量的に評価。競合製品との比較を通じて、より効果的なマーケティング戦略の立案をデータドリブンで支援し、マーケティング投資対効果を最大化します。

「我々は、市場調査が新たな時代に突入したと確信しています。もはや、消費者が『何を言ったか』を分析するだけでは不十分です。彼らが『何を見て、何を感じ、どのように表現しているか』を統合的に理解することこそが、未来の市場で勝ち抜くための鍵となります。当組合のマルチモーダルAIサービスは、企業に市場を見るための新たな『目』と『耳』を提供し、データに基づいた確信ある意思決定を支援することをお約束します。」

帝国ナンバーワンリサーチ組合について

帝国ナンバーワンリサーチ組合は、創業以来、常に業界の最先端を走り続ける市場調査の専門家集団です。

独自の調査網と最先端のテクノロジーを駆使し、あらゆる業界の「ナンバーワン」を目指す企業に対し、戦略的意思決定に不可欠な高品質のインサイトを提供しています。

我々の使命は、データの力でクライアントの未来を照らし、持続的な成長を支援することです。

帝国ナンバーワンリサーチ組合 公式HP :https://teikoku-no1.jp/