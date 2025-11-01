《新感覚ワセリン》元看護師が手がけるスキンケアブランド「CARE・TE・A」より新スキンケアライン『care.te.a dear baby』が誕生

株式会社ミュール

株式会社ミュール（代表取締役：大島絵美／本社：東京都品川区）が展開する、看護師監修スキンケアブランド「CARE・TE・A(R)（ケアテア）」は、2025年11月1日、新スキンケアライン「care.te.a dear baby（ケアテア ディアベビー）」より赤ちゃんから家族全員で使える新商品『ミルクローション』を発売いたします。

本製品「ミルクローション」は、界面活性剤を使用せずに水分と油分を乳化する特許技術「三相乳化法」をワセリンに採用し、新感覚のみずみずしいワセリンとなりました。

親子のかけがえのない時間に寄り添う存在でありたいと願って誕生しました。敏感な赤ちゃんの肌をやさしく包みながら、毎日のスキンシップを通して“こころ”までうるおす新しいスキンケア習慣を提案します。

◎育児環境の変化と、新しいスキンケア習慣の提案

少子化・核家族化が進む現代、母親が孤立しやすい育児環境の中で、約9割の新生児がなんらかの肌トラブルを経験しています。「care.te.a dear baby」 は、スキンケアを「肌を守る行為」だけでなく、「親子の絆を育む時間」として再定義。

“スキンケア × スキンシップ × 習慣化”という新しい育児サポートを提案します。 ブランドのコンセプトは「ふれて、ふえて、えがお。」 肌にふれることが笑顔を増やし、親と子、そして社会にあたたかな循環を生み出すことを目指しています。

care.te.a dear baby ラインナップ紹介

片手で使えるポンプ式ミルクローション ボトル

内容量：300mL

公式販売価格：5,170円(税込)

約1.5回分の大容量サイズミルクローション 詰替

内容量：500mL

公式販売価格：8,580円(税込)

お肌に合うか確かめたい方お試し3包セット

1包10mL×3個

公式販売価格：1,078円(税込)

商品特長

■ ワセリン×特許技術「三相乳化法」

本製品では、特許第3855203号「乳化分散剤及びこれを用いた乳化分散方法」を応用した「三相乳化法」を採用。べたつくワセリンを、界面活性剤を使わずに、水分と油分を安定的に乳化させることで、摩擦レスでなめらかな塗り心地を実現しました。肌の柔軟性を保ちながら、ベタつかずにしっとりとうるおうテクスチャーが特徴です。

べとべとしてスキンケアとしては使いにくい一般ワセリンみずみずしさとなめらかさを実現した新感覚のケアテアワセリン特許技術『三相乳化法』で油と水分の調和

■ 生まれたその日から使えるやさしさ処方

- ＜フリー処方＞合成界面活性剤・防腐剤・パラベン類・シリコーン・法定色素・合成香料・動物由来原料・エタノール、全て無添加- 敏感肌の被験者を対象としたパッチテスト実施済み*¹- ママの妊娠線予防から生まれたての赤ちゃんにも使える、低刺激設計- 片手で使えるポンプ式ボトルで、抱っこ中のママも使いやすい設計- 環境に配慮した詰替パウチ（500mL）をラインナップ

*¹ すべての方に肌トラブルが起こらないということではありません

【使用方法】

●使いはじめは中身が出るまでポンプを数回押してください。

●円を描くように優しく顔、首、体、手足にのばします。

●乾燥しやすい部分には、念入りになじませてください。

「CARE・TE・A（ケアテア）」について

スキンケアブランド「CARE・TE・A（ケアテア）」は、皮膚科・美容皮膚科で働いた看護師がプロデュースした商品です。

わたしたちが、提供するスキンケア製品やサービスは、モノとして最高品質であることはもちろんのこと、人と人の持続的な関わり“ぬくもり・おもいやり”を同時に提案し、日常のなかで「カタチを変えた看護＝ホスピタリティ」としてサービスをお届けすることをお約束します。

公式HP :https://www.iconic-shop.net/f/caretea-brand-r公式Instagram :https://www.instagram.com/caretea_baby/

ケアテアプロデューサーのコメント

代表取締役兼ケアテアプロデューサー大島絵美

「肌を守ることは、美しさのためだけではありません。それは、“健康”を守ること。」看護師として、数多くの患者さんの肌悩みと向き合ってきた日々。その経験が私に問いかけ続けました。

「本当に必要なケアとは何か？」

そして母になった今、わが子の肌に触れるたびに、ケアの本質がより深く胸に響きます。赤ちゃんの肌は、驚くほど繊細。

ほんの少しの刺激が、赤みやかゆみに繋がる。だからこそ、スキンケアは“守る”こと、そして“続ける”こと。それが、未来の健やかな肌を育てる第一歩だと気づきました。この気づきが、新商品『ケアテア ミルクローション』の誕生へとつながりました。

<会社概要>

会社名 ： 株式会社ミュール

所在地 ： 〒141-0021 東京都品川区上大崎1-10-19

代表者 ： 代表取締役 大島 絵美／Emi Oshima

設立 ： 2016年

事業内容：自社オリジナル商品の開発・製造・販売／オウンドメディア事業

URL ： https://m-ule.jp/

企業理念は「みらいに、希望を」

私たちは、「選ぶ・育む・つなぐ」という価値観を軸に、業務アウトソーシングや自社ブランドの企画・商品開発など、ライフステージに応じて、オンライン・オフラインの両面から “その時々に選択できる働き方” の仕組みを多角的に展開しています。また、社会復帰を目指す方々にとっても、安心して一歩を踏み出して自信に繋がるよう、働き方の第一歩をサポートしています。