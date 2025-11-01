【ゴトウフローリスト】アートと花の饗宴 ― 秋冬限定コレクション「ART IN BLOOM」を販売開始

株式会社ゴトウ花店

芸術と自然の美しき融合。

ゴトウフローリストでは、この秋、クリエイティブスタジオ「CHIAKI AKADA STUDIO」とのコラボレーションによる特別なフラワーアレンジメントコレクション「ART IN BLOOM（アートインブルーム）」を展開いたします。

厳選された秋冬の花々と、CHIAKI AKADA STUDIOが手がけるアートが一体となり、空間に芸術的な余韻と感動をもたらす唯一無二のアレンジメントに仕上げました。季節の移ろいを感じさせる彩りと、静かに響くアートの存在感が調和した本コレクションは、ギフトとしても、日々の暮らしを彩るオブジェとしてもおすすめです。

情熱的な赤と深いバーガンディの花々が響き合い、秋の深まりを思わせる力強くも洗練されたアレンジメント。中央にあしらわれたCHIAKI AKADA STUDIOのアートは、音楽のような余韻を残し、空間に静かなインパクトを与えます。季節のギフトとしてはもちろん、アートを纏うインテリアとしても印象的な一品です。

商品名：Crimson Echo（クリムゾンエコー）

価格：17,600円（税込）

花材：ダリア／ガーベラ／スプレーバラ／カーネーション／テマリソウ／コニカル／コロニラ

サイズ：高さ19cm／幅22cm／奥行20cm

秋のやさしい陽ざしに包まれた、幻想的な夢のような時間を表現したアレンジメント。あたたかみのあるブラウンやベージュ、紅葉を思わせるニュアンスカラーの花々が穏やかに調和し、心に安らぎをもたらします。中央に配されたCHIAKI AKADA STUDIOのアートが、作品に深みと物語性を添える、まさに“芸術を飾る”特別な一品です。

商品名：Autumn Reverie（オータムレブリー）

価格：24,200円（税込）

素材：バラ／ガーベラ／アマランサス／ケイトウ／ファーガス／バラの実

サイズ：高さ36cm／幅23cm／奥行22cm

CHIAKI AKADA STUDIOについて

戦略をえがき、アートで魅せる。CHIAKI AKADA STUDIO（CAS）は、品格あるエレガンスを軸に、ブランドを「より唯一無二」へと導くクリエイティブスタジオです。単なるデザイン制作のみではなく、Chiaki Akadaのアートを核に戦略設計とクリエイティブ実装を融合させ、ブランドに新しい命を吹き込み、その価値を次のステージへ導きます。

HP：https://chiakiakada-s.com/

Instagram：https://www.instagram.com/chiakiakadastudio/

Chiaki Akada アカダチアキについて

オイルパステルでスクラッチ技法を使って絵を描くアーティスト。 大阪・東京など各地での個展に加え、店内装飾や地方芸術祭への参加も多数。装画や広告、コンサート衣装へのアート使用など幅広く活動。TBS「プレバト！！」スクラッチアートの先生として出演。

HP：https://chiakiakada.com/

Instagram：https://www.instagram.com/chiakiakd/

ゴトウフローリストについて

1892年の創業以来、ゴトウフローリストは、花々を通じて革新と伝統を融合させた独自のデザインを、最高級の品質と共に提供し続けています。現在も、花束やアレンジメント、空間装飾を通じて、エレガントでありながら堂々とした、創業者・後藤午之助が打ち立てた「優雅な花芸」を忠実に守り続けています。ゴトウフローリストというストーリーを作り上げたのは「力強さ」でした。日本の美意識と世界のトレンドを調和させながら、フローリストとしての伝統を重んじ、数々のアーティスト、デザイナー、職人と共に新しい花の文化を築いてきました。シンプルでありながらも力強い存在感を放つ花々、計算された美の構成、そしてその一つひとつに込められた情熱は、ゴトウフローリストが「花のクラフトマンシップ」にいかにこだわってきたかを物語っています。

詳細は、ゴトウフローリスト 公式サイトhttps://gotohanaten.comをご覧ください。