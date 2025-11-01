滋賀県観光キャンペーン「戦国ディスカバリー 滋賀・びわ湖」のアンバサダーに、滋賀ふるさと観光大使である西川貴教さんが就任します。描き下ろしのメインビジュアルには、オリジナル鎧を身につけた戦国武将・西川貴教さんが登場。ポスターや観光パンフレット・PR動画などで展開しますので、ぜひお楽しみに！

◆キャンペーン開催期間：令和7年（2025年）11月8日（土）～令和8年（2026年）12月31日（木）





西川貴教さんのプロフィール

近江（滋賀県）出身。T.M.Revolutionとしての活動に加え、西川貴教名義でも精力的に音楽活動を展開。故郷である滋賀県の「滋賀ふるさと観光大使」。県初の大型野外音楽イベント「イナズマロック フェス」を主催。滋賀県観光キャンペーン「戦国ディスカバリー滋賀・びわ湖」のアンバサダー。

※戦国時代の人物ではありません。

西川貴教さんのコメント

私、滋賀ふるさと観光大使の西川貴教、今回は武将です！

「戦国ディスカバリー 滋賀・びわ湖」、熱く盛り上げてまいります。

近江（滋賀）の新たな戦国の魅力を“発見（ディスカバリー）”しに、ぜひ滋賀へ出陣してください！

パンフレットについて

近江（滋賀県）ゆかりの戦国武将や姫、また県内の戦国関連スポット・グルメ情報などがまとまったパンフレットを発行します。特設サイトにもアップロードしますので、ぜひご覧ください。

https://sengoku-discovery.biwako-visitors.jp/pdf/sengoku-discovery_Pamphlet.pdf

その他注目企画

【オープニングイベント】

来年1月4日(日)より放送される大河ドラマ「豊臣兄弟！」出演の要潤さんや池田鉄洋さんをお招きしたオープニングセレモニーや、プロレスラーの藤波辰爾さんによるお城に関するトークショーが開催されます。

また、よしもとお笑いステージでは、かつみ♥さゆりさんや、滋賀県出身のムーディ勝山さんがイベントを盛り上げます。

さらに当日は、隣接する施設で「出張!お城EXPO in 滋賀・びわ湖 2025」も同時開催されます。

◆開催日時：令和7年(2025年)11月8日(土)10時～16時

※「出張!お城EXPO in 滋賀・びわ湖 2025」は17時まで(最終入場16時半)

◆開催場所：安土文芸の郷公園(JR安土駅から徒歩約25分)

※公共交通機関のご利用にご協力お願いします。

(JR安土駅からはシャトルバスをご利用いただけます)

◆参加費：無料

※「出張!お城EXPO in 滋賀・びわ湖2025」は有料

◆詳細は以下URLをご覧ください。

https://sengoku-discovery.biwako-visitors.jp/event/

※オープニングイベントに関するお問い合わせは、びわこビジターズビューローまで

（TEL：077-511-1530）

【「滋賀・びわ湖観光パスポート」を開始】

滋賀県内の観光周遊を促進する「滋賀・びわ湖観光パスポート」をLINE公式アカウントにて開始しました。観光スポットやモデルコース、イベント情報、体験、グルメなどを一度にチェックできる便利なサービスです。

11月8日からは、県内の観光施設で使えるお得なデジタルクーポンの配信もスタートします。

本パスポートは、LINEで友だち登録するだけで、どなたでも無料で利用可能です。

また、滋賀県観光キャンペーン「戦国ディスカバリー 滋賀・びわ湖」と連動し、県内観光のさらなる活性化を目指します。

◆滋賀県観光キャンペーン「戦国ディスカバリー 滋賀・びわ湖」公式特設サイト

https://sengoku-discovery.biwako-visitors.jp/