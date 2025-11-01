「第13回 ANTLERS BUSINESS CLUB 献血応援企画」開催（12/3）のお知らせ

株式会社鹿島アントラーズFC

本活動は、ANTLERS BUSINESS CLUB（アントラーズビジネスクラブ）加盟企業の皆様と取り組む理念協賛活動（※）の一環となり、茨城県赤十字血液センターと協力して実施します。年々減少傾向にある献血協力者の確保を目的とし、クラブハウスでの開催は7回目となります。

献血にご協力いただいた先着70名様には、献血応援企画のために制作した『ANTLERS BUSINESS CLUB』ロゴ入り電子メモをプレゼントいたします。

『ANTLERS BUSINESS CLUB』ロゴ入り電子メモ

（※）理念協賛活動とは

ANTLERS BUSINESS CLUBでは、会員費の一部を「理念協賛金」として、地域貢献・社会貢献を目的とした活動へ協賛させていただきます。

日時

2025年12月3日（水）10:00～11:45、13:00～16:00

会場

鹿島アントラーズクラブハウス（茨城県鹿嶋市粟生東山2887）

申込方法

■事前申込

下記または献血web会員サービスラブラッドアプリよりお申し込みください。

事前申込はこちら :https://www.kenketsu.jp/ReservationByTypeConfirm?placeMst=a0p2x000004iy6ZAAQ&sy=2022&sm=10&sd=27&ey=2999&em=12&ed=31

■当日申込について

ご予約がない場合でも受付いたしますが、ご予約の方を優先いたしますので、当日お越しの際にスタッフまで見込時間をお問い合わせください。

※当日申込は参加人数に限りがございます。お越しいただいても献血を受けられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

献血に当たっての注意事項

・当日は400mlの全血献血のみ行います。男性17歳～69歳、女性18歳～69歳、男女ともに50kg以上の方に限ります。

・新型コロナウイルスワクチンを接種されたことがある方は、会場での献血受付時にお申し出ください。

・以下に該当する方は、献血会場へのご来場をご遠慮ください。

1）海外から帰国して4週間以内の方

2）発熱や咳、呼吸困難など呼吸器症状等のある方

3）新型コロナウイルス感染症と診断された、または新型コロナウイルス検査（PCRまたは抗原検査）で陽性になったことがあり、症状消失後4週間以内の方

4）新型コロナウイルス感染症と疑われる症状があり、新型コロナウイルス検査（PCRまたは抗原検査）を受け、結果が陰性であったが、症状出現日から2週間以内および症状消失から3日以内の方

5）現在、発熱および咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含む新型コロナウイルス感染症が疑われる症状や、味覚・嗅覚の違和感を自覚される方

6）同居されている方が新型コロナウイルス感染者に該当し、発症日から1週間以内の方

7）mRNAワクチン（ファイザー社製・モデルナ社製）を接種されて48時間以内の方

8）ウイルスベクターワクチン（アストラゼネカ社製）を接種されて6週間以内の方

※詳細は、以下のページをご確認ください。

■献血における新型コロナウイルス感染症への対応等について

https://www.jrc.or.jp/donation/blood/news/201223_006488.html

お問い合わせ

茨城県赤十字血液センター 献血推進課

〒311-3117 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷3114-8

電話：029-246-5574

FAX：029-246-5615

アントラーズビジネスクラブ事務局

business-club-jimukyoku@antlers.co.jp