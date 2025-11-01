11月1日スタート「さいたま市キャッシュレス還元キャンペーン」がデンキチさいたま中央店・東大宮店で利用可能に！

株式会社でんきち

埼玉県内で家電量販店を展開する株式会社でんきち（本社埼玉県さいたま市）は、第1期に続き2025年11月1日より開始される第2期「さいたま市キャッシュレス還元キャンペーン（さいコイン・たまポン）」において、デンキチさいたま中央店およびデンキチ東大宮店が対象店舗となることをお知らせいたします。

本キャンペーンは、さいたま市民が「みんなのアプリ」内の電子マネー「さいコイン」で決済すると、最大15％のポイント還元、さらにチャージ時の最大3％還元により、合計最大18％相当が戻ってくるお得な施策です。

デンキチ各店でもスマートフォンひとつで簡単に家電製品や生活雑貨の決済が可能となり、高額商品の購入にもご利用いただけます。ポイント還元上限は期間合計1人あたり10,000円相当まで。付与される「たまポン」は2026年1月31日までご利用いただけます。

11月の買い替え・年末商戦シーズンに向け、デンキチは引き続き地域の皆さまのくらしを応援してまいります。

キャンペーン概要（第2期含む）

■還元率

最大18％（「さいコイン」決済での15％ + チャージ額に対する3％）

■還元総額

総額10億円相当

■還元上限

第1期・第2期合算で、一人あたり最大10,000円相当

■実施期間

第2期：令和7年11月1日（金）～11月30日（土）

■還元対象者

さいたま市在住の方（住所がマイナンバーカードに登録されていること）

■支払い1回あたりの還元上限

1回の決済で1,500円相当まで

■還元付与タイミング

毎週金曜～木曜の支払い分を、翌週の水曜日にまとめて付与

■チャージによるポイント

・指定の銀行口座・クレジットカードによるチャージ：3％分

・現金チャージ：2％分

■ポイント有効期限

・還元ポイント（たまポン）：令和8年1月31日まで

・チャージで得たポイント：最終付与または利用から180日間有効

■対象外・注意事項

・一部の公的支払い、請求書払い窓口などは還元対象外

・「たまポン」や「行政ポイント」での支払いには還元が付与されません

■会社名 ：株式会社でんきち

■本社 ：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-4

■代表者 ：代表取締役社長 宮 貴広

■創業 ：1985年

■事業内容

家電販売事業：テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの一般家電をはじめ、季節家電、パソコン、OA機器、AV機器、キッチン・理美容・健康器具、通信機器など多岐にわたる商品を取り扱っています。

通信事業：携帯電話やインターネット回線の販売・契約手続きなど、通信関連サービスを提供しています。

住宅事業：リフォームや住宅設備の販売・施工など、住まいに関するサービスを展開しています。

■ホームページ URL：https://www.denkichi.co.jp/

■公式通販サイト：https://www.denkichi.com/

■採用サイト：https://www.denkichi.co.jp/recruit/

■公式SNS

YouTube：デンキチ公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCwgSz1GwpnyQnOtnoi6Devg)

Instagram：denkichi.official.info(https://www.instagram.com/denkichi.official.info/)

Ｘ：@Web29285802(https://x.com/Web29285802)