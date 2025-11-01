@Loppi・HMV完全生産限定盤 Blu-ray『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』2026年1月21日(水)発売決定！本日より予約受付開始！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/251024136/(https://www.hmv.co.jp/news/article/251024136/)

スターダストプロモーションに所属する若手男性俳優・タレントで構成された全9グループからなる大型アーティストユニットEBiDAN (恵比寿学園男子部)。

このたび、@Loppi・HMV完全生産限定盤のBlu-ray『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』と、ここでしか見られないEBiDANメンバー60名のクールな撮り下ろしショット満載の『EBiDAN Visual Dictionary 2026』を、全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi、全国のHMV店舗、HMV&BOOKS onlineにて2026年1月21日(水)に発売することが決定いたしました。本日より予約受付を開始いたします。

Blu-ray『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』は、国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」を特別編集でお届けする、全45曲・総収録時間400分に迫る豪華ライブBlu-rayです。ここでしか見られない新たなカットを加えた特別編集版のDay2本編映像を中心に、グループシャッフル企画9曲が余すことなく収録された全45曲のDisc1に加え、この作品のために撮影されたメイキングと、EBiDANメンバーがLIVE映像を見ながら裏話を語る「EBiDAN THE LIVE 2025 特別視聴会」を収録したDisc2と、総収録時間400分に迫る、豪華2枚組みとなります。

また、封入特典として、お持ちのスマートフォンなどで映像をご覧になれる、NeSTREAMのシリアルコードが印字されたグループ別ポストカード（9種ランダム）や、先着特典、早期予約特典など特典も盛りだくさん！

『EBiDAN Visual Dictionary 2026』では、ここでしか見られないEBiDANメンバー60名のクールな撮り下ろしソロショット&９組のグループショットやメンバーインタビューを掲載！完全撮りおろしで構成された、全EBiDANファンに届ける永久保存版BOOKとなります。W COVERの異なる全5種で展開され、さらに【@Loppi・HMV限定】で選べるアクリルキーホルダー（全60種）セットも発売いたします。

どちらもEBiDANの魅力がたっぷりぎゅっと詰まったファン必見の商品となります。ぜひこの機会にチェックしてください！

■【＠Loppi・HMV完全生産限定盤】Blu-ray『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』概要

EBiDAN全9グループ 総勢61名が出演！

国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」特別編集でお届けする全45曲、総収録時間400分に迫る豪華ライブBlu-rayがついに発売！

・発売日：2026年1月21日(水)

・価格：8,800円(税込)

・品番：ZXRB-3120-21

・仕様（1形態）：2Blu-ray、2枚組デジパック（Disc1はDolby Atmos対応）、三方背、ポストカード全9種から1枚ランダム封入＜裏面にNeSTREAM（※）シリアルコード付＞

※NeSTREAM：シリアルコードを読み込むだけで、映像／音楽作品を視聴できるサービス。スマホやテレビで視聴でき、Dolby Atmosにも対応しています（視聴可能期限：2028年1月20日まで）

https://nestreamlive.radius.co.jp/

・予約受付開始：本日2025年11月1日(土)より予約受付中

・販売場所：ローソン店頭のマルチメディア端末Loppi、HMV店舗、HMV＆BOOKS online

※本商品は＠Loppi・HMV限定販売となります。

▶商品のご予約・詳細はこちら

・HMV：https://www.hmv.co.jp/news/article/251024136/

・＠Loppi：https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_ebidan2025/

【商品情報】

▶ここでしか見られない新たなカットを加えた特別編集版のDay2本編映像を中心に、グループシャッフル企画9曲を余すことなく収録した、全45曲のDisc1に加え、この作品のために撮影されたメイキングと、EBiDANメンバーがLIVE映像を見ながら裏話を語る「EBiDAN THE LIVE 2025 特別視聴会」を収録したDisc2の総収録時間400分に迫る、豪華2枚組み！！

▶LIVE映像はDolby Atmosにも対応しており、まるでLIVE会場にいるかのような臨場感あふれるサウンドでお楽しみいただけます。

▶特典には、Disc1と同じ映像をお持ちのスマートフォンなどでご覧になれるNeSTREAMのシリアルコードが印字された、グループ別ポストカード(9種ランダム)を封入！(https://nestreamlive.radius.co.jp/) 場所やタイミングを問わず、映像をお楽しみいただけます！！

▶さらに、2025年11月30日(日)までにご購入いただいたお客様には、Day2で使用された銀テープをミニマイズした、「EBiDAN THE LIVE 2025 銀テープ 特別モデル」もプレゼント！！

エビダンの魅力がたっぷりぎゅっと詰まった必須の作品です。ぜひ、何度でもお楽しみください！！

■収録内容

Disc1

：「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」本編映像（オリジナルカット版）

Disc2

：EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR -BEHIND THE SCENES-

：EBiDAN THE LIVE 2025 特別視聴会

★特典情報★

・早期予約特典

⇒「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」のDay2で使用された銀テープをミニマイズした、「EBiDAN THE LIVE 2025 銀テープ 特別モデル」をプレゼントいたします。

※2025年11月30日(日)23：59までにご予約いただいた方限定の特典となります。

・先着特典

⇒トレカ（全60種／グループ別ソロランダム）

※早期予約期間にご予約いただいた方は、先着特典と早期予約特典のW特典となります。

※トレカは、グループごとにランダムとなります。HMV&BOOKS online、＠Loppiでご購入の方は、ご希望のグループの対象カートよりご注文ください。HMV店舗でご購入の方は、ご予約時は対象のカートから、発売以降はレジでご希望のグループをお伝えください。

※無くなり次第終了となりますので、ご希望に添えない場合もございます。

■『EBiDAN Visual Dictionary 2026』概要

・発売日：2026年1月21日(水)

・価格：3,300円(税込)

・仕様：A4／全132ページ

・出版社：株式会社ナンバーセブン

・予約受付開始：本日2025年11月1日(土)より予約受付中

【商品情報】

全EBiDANファンに届ける永久保存版BOOK。撮影から編集まで手掛けるのはファッション誌GIANNA。ここでしか見られないEBiDANメンバー60名のクールな撮り下ろしソロショット&９組のグループショットやメンバーインタビューが掲載された、完全撮りおろしで構成。それだけではなく、大盛況で終了した「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」のライブシーンや、バックヤードのレポート写真もふんだんに盛り込み、全132ページにわたる大ボリュームでお届けいたします！さらにW COVERの異なる全5種で展開、選べるアクリルキーホルダー(全60種)セットも発売！これまでとは違ったEBiDAN が見られるファン必見の一冊です！

＜W COVER全5バージョン＞

※内容は共通となります。

■超特急 VER.

■M!LK / Lienel VER.

■SUPER★DRAGON / 原因は自分にある。 VER.

■Sakurashimeji / ONE N' ONLY VER.

■BUDDiiS / ICEx VER.

【＠Loppi・HMV限定グッズセット】

選べるメンバー別アクリルキーホルダーセット『EBiDAN Visual Dictionary 2026』（全60種）

・価格：4,400円（税込）

・アクリルキーホルダーサイズ：Ｗ40×H60ｍｍ内 厚さ3mm

・販売場所：ローソン店頭のマルチメディア端末Loppi、HMV店舗、HMV＆BOOKS online

・受注期間：2025年11月1日(土)9：00～2025年12月10日(水)23：59

※こちらの商品は全額内金にてご注文を承ります。店舗でご購入の方は、レジでご希望のグループお伝えの上、全額前金でご予約ください。全額内金でのお申込み詳細は、HMVページをご確認ください。

※受注生産限定商品です。

▶商品のご予約・詳細はこちら

・HMV：https://www.hmv.co.jp/news/article/251024148/

・@Loppi：https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_ebidan2025/

★特典情報★

・HMV&BOOKS online／@Loppi購入特典

⇒ステッカー（グループ別ソロランダム全60種）

・HMV店舗購入特典

⇒トレカ（グループ別ソロランダム全60種）

※例）M!LK / Lienel VER.をご購入の方は、「M!LK（全5種ランダム）」か「Lienel（全6種ランダム）」のグループ特典をお選びいただけます。

※グループごとにランダムとなります。

※HMV&BOOKS online、＠Loppiでご購入の方は、ご希望のグループの対象カートよりご注文ください。

※HMV店舗でご予約の方はご希望のグループの対象カートから、発売日以降ご購入の方はレジでご希望のグループお伝えください。

※無くなり次第終了となりますので、ご希望に添えない場合もございます。

・『EBiDAN Visual Dictionary 2026』＆Blu-ray『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』同時購入特典

⇒B5サイズクリアファイル（グループ別9種）

※HMV&BOOKS online、＠Loppiでご購入の方は、ご希望のグループの「《同時購入特典》」カートよりご注文ください。

※HMV店舗でご購入の方は、ご予約時は対象のカートから、発売以降はレジでご希望のグループをお伝えください。

※HMV店舗で選べるメンバー別アクリルキーホルダーセット『EBiDAN Visual Dictionary 2026』（全60種）＋限定盤Blu-rayのご予約ご希望の方は、店頭で全額内金でのみご予約をお受けしております。お手数ですが店頭にお越しください。

※無くなり次第終了となりますので、ご希望に添えない場合もございます。



▶EBiDANオフィシャルサイト：https://ebidan.jp/

