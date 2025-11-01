¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢¡ÖÀ©Éþ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¿·À©ÉþÆ³Æþ
～¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤é·Ð±Ä¿Ø¤Þ¤ÇÌó1,200¿Í¤¬»²²Ã¡¡½¾¶È°÷¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤òÂº½Å¤·¡¢¸ÜµÒ»ëÅÀ¤Î¿·¤·¤¤¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½～
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ¡¦Åìµþ¡Ë¤ÎÅìÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ê¼ÒÄ¹¡§´Ú Íµ¡¢°Ê²¼¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¡Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ä°ã¤¤¤òºÇÂç¸Â¤ËÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢½¾Íè¤ÎÀ©Éþ¤ò°ì¿·¤·¡¢É½¸½¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¿·À©Éþ¤ò2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡Æ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¥è¥í¥³¥Ó¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸ÄÀ¤äÂ¿ÍÍÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÆ²¡¹¤È¸À¤¨¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Î¼Â¸½¡¢½¾¶È°÷¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÄÌ¤¸¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÀÜ¶øÉÊ¼Á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·À©Éþ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¼«Ê¬¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢½Ð±é´õË¾¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê9Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー¤ò¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー»ëÄ°URL¡§https://www.youtube.com/shorts/B6vbDgNnIy8
¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¡§¡Ö¸ÄÀ²òÊü¡×¤È¡Ö´¶Æ°ÀÜ¶ø¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡ÖÅìÆüËÜ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¤Ï2023Ç¯5·î¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤äÂ¿ÍÍÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¸ÄÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë¡ÖÅìÆüËÜ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¡¢ÀÜ¶ø¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃì¤ÏÆó¤Ä¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡×¤ÎÂçµ¬ÌÏ´ËÏÂ¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Í¥¤¥ë¤ÎÇû¤ê¤òÌµ¤¯¤·¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÀÜµÒ¤«¤éÀÜ¶ø¡×¤Ø¤ÎºÆÄêµÁ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö½êºî¡×¤ä¡Ö¹ÔÆ°¤Ë»ê¤ë¹Í¤¨Êý¡×¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆó¤Ä¤ò¥»¥Ã¥È¤È¤·¤¿¡ÖÅìÆüËÜ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¼ÒÆâÂç²ñ¤Î¿³ºº´ð½à¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê´ë¶ÈÊ¸²½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³è¤³è¤¤Èµ±¤¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ»ëÅÀ¡×¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë´¶Æ°¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó1,200¿Í°Ê¾å¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡§¸ÄÀ¤Î²òÊü¤È´ë¶È»ÑÀª¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡ÖÀ©Éþ¡×²þ³×
¡Ö¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡×¤ÎÂçµ¬ÌÏ´ËÏÂ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æü¡¹ÃåÍÑ¤¹¤ë¡ÖÀ©Éþ¡×¤Ç¤¹¡£¥«¥ó¥Ñ¥ËーÁ´½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¸½ºß¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Î²þÁ±¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Ìó40%¤òÀê¤á¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÆü¡¹ÃåÍÑ¤¹¤ëÀ©Éþ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÑ²½¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ©Éþ¤Ï¡Ö·è¤á¤é¤ì¤¿¥ëー¥ë¤Ç²ñ¼Ò¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¡¢Ãå¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¼Ò²ñ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÂª¤¨¡¢¡ÖÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¤éÃåÍÑ¤·¤¿¤¤À©Éþ¡×¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢2023Ç¯¤è¤ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÌò°÷¿Ø¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÌó1,200¿Í°Ê¾å¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¿·À©Éþ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¿·À©Éþ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È¤Ø¤Î¸Ø¤ê¡¦°¦Ãå¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÀ©Éþ¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü¤«¤éºÂÃÌ²ñ¡¢Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È·Ð±Ä¿Ø¤ÎÂÐÏÃ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¸½¾ì¤«¤é´ë¶È»ÑÀª¤òÉ½¤¹¡ÖÀ©Éþ¡×¤òÊÑ³×¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬³è¤³è¤¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤³¤½¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ø¤Î¤è¤ê¿´¤Ë»Ä¤ë¡ÖÀÜ¶ø¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·À©Éþ¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¤³¤Î¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡ÖÀ©Éþ¤Ï¡¢¸ÄÀ¤òÍÞ°µ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¯°ÕÍß¤ò¹â¤á¡¢¸ÜµÒ»ëÅÀ¤Î¹ÔÆ°¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½¾¶È°÷¤¬À©Éþ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Î°ìÉô¡×¤È¤·¤Æ¼çÂÎÅª¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¸þ¾å¤È¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬ºÇÁ±¤«¡×¤ò¼«È¯Åª¤Ë¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë»ÑÀª¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
¿·À©ÉþÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¡§½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Í³¤ËÁõ¾þ¤Ç¤¤ë¿·À©Éþ
º£²ó¤è¤êÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¿·À©Éþ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑÉ¬¿Ü¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·À©Éþ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾¶È°÷¤Ï»Å»ö¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤Ç³è¤³è¤¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î³èµ¤¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Á¤Î¹â¤¤¡ÖÀÜ¶ø¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´î¤Ó¤È°Â¤é¤®¤Î¾ì¤ÎÄó¶¡¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·À©Éþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤òÉ½¤·¤¿¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥Í¥¤¥Óー¡Ê°ìÈÌ¿¦ÂÐ¾Ý¡Ë¡×¤È¡¢¾å¼Á¤µ¡¦ÉÊ³Ê¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥¯¥é¥¹¥°¥ìー¡Ê¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¿¦ÂÐ¾Ý¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ùー¥¹¥«¥éー¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤¬µ±¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤È¡¢½¾¶È°÷Æ±»Î¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÖWAVE LINE¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥Æ¥è¥³Êý¸þ¤Ø¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤È¹â¤¤µÛ¿åÂ®´¥À¤ò»ý¤ÄÁÇºà¡ÖSOLOTEX®4WAY¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¡×¤òÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â´À¥¸¥ß¤òÀ¸ÃÏ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë±Ç¤ê¤Ë¤¯¤¯¤·¤Ä¤Ä¡¢ÄÌµ¤À¤â¤¢¤ê¥à¥ì¤Ë¤¯¤¤´À¥¸¥ßÂÐ±þ¤Î¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ó®¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÀöÂõ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢¹â¤¤µ¡Ç½À¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2294/121626/121626_web_1.png
¡ã¥¹¥¿¥¤¥ëÎã¡ä
¡ãÀ©Éþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦²¬ µÁ±Ñ»á ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤Þ¤º¤Ïº£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î´ë²è¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤È¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î»ý¤Ä²ÁÃÍ¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»ý¤ÄÂ¸ºß²ÁÃÍ¤äÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤»Ñ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¡Ø°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÆ¯¤¯¿Í¡Ù¡ØÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¡Ù¤«¤é¤³¤½¤À¤È¡£¤½¤·¤Æ°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤ëÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡£´ë¶È¤Ï¿Í¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¿Í¤¬´ë¶È¤ò»Ù¤¨¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÌÜ¤«¤éÎÚ¤Î¡ØËÜ¼Á¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£²ÝÂê¤Ï¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬µ±¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ï¡×¡£
°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¼«ÂÎ¤¬¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤¬Á´ÌÌ¤Ë¸½¤ì¡¢Ãå¤ë¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¸ÄÀ¤¬µ±¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä ¤³¤ì¤Ï¡¢¸À¤ï¤Ð¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤È¡Ä¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆñ¤·¤¤²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤·¤ÆÆ±¤¸°Õ»Ö¤È¤·¤¿¡Ø¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ù¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Ö¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¡¢¤³¤Î¿»Æ©¤³¤½¤¬´ë¶È¤¬»ý¤ÄºÇÂç¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´û¤Ë´ë¶È¤ÎÅØÎÏ¤È¤·¤Æ³§Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤³¤½¡¢¾åÊÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ØËÜ¼Á¡Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¾åÊÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØËÜ¼Á¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿Àè¡Ù¤Ë¤Ç¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ØËÜ¼Á¤ò¶Ë¤á¤ë°ú¤»»¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡á°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡Ù¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬µ±¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢²òÁüÅÙ¤Î¹â¤¤¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤ÎÊý¡¹¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À©Éþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§³ô¼°²ñ¼ÒD-Style¡¡²¬ µÁ±Ñ¡ÊYOSHIHEDE OKA¡Ë»á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ê¸²½Éþ¾þ³Ø±¡Â´¶È¸å¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¸å¤ËÆÈÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÌó25Ç¯°Ê¾å¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ANA¤ä¥³¥«¡¦¥³ー¥é¡¢SoftBank¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿´ë¶ÈÀ©Éþ¤Î¿ô¤Ï300°Ê¾å¡£¾ÞÎò¡¿1990Ç¯We¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¦¥ê¥¯¥ëー¥ÈUF¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆþÁª¡¢¥Ó¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¶¨²ñ¥¯¥êー¥ó¥¯¥ëー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤É¡£
¡Ö¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¼«Ê¬¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë½¾¶È°÷9Ì¾¤¬½Ð±é¼Ô¤ÎPV¸ø³«
¡Ö¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¼«Ê¬¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿·¤·¤¤À©Éþ¤ÎÆ³Æþ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤äÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢Ã¯¤«¤Ë´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÀ¸¤¤ë¥è¥í¥³¥Ó¡×¤ò´¶¤¸¤ë――¤½¤Î½Ö´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ËÜºîÉÊ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼«Í³¤Ê¼«¸ÊÉ½¸½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÀÜ¶ø¡×¤ä¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀº¿À¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¡ÊÀÜ¶ø¡Ë¡×¤È¡Ö¼«Í³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡Ë¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢½Ð±é¤·¤¿½¾¶È°÷9Ì¾¤¬¥ï¥ó¥Áー¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¿¿·õ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸òºø¤·¡¢²½³ØÈ¿±þ¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤Ç®ÎÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤È¥Áー¥à¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¡Ö¹¥¤¡ª¡×¤¬À¤³¦¤òÆ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë――¤½¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー»ëÄ°¥ê¥ó¥¯¡§¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/shorts/B6vbDgNnIy8
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ê¥¹¥È¡ä
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ô¡¡ÂÀÅÄ ÍµÇ·/ÅÄÃæ ½ß°ì
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§À¶¿å ·½
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡§OVAL³ô¼°²ñ¼Ò¡¡µÜÂ¼ Àµ¼ù
¡ã¥á¥¤¥¥ó¥°¥·ー¥ó¡ä
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§°ìÂÎ´¶¤È¸ÄÀ¤¬¤â¤¿¤é¤¹Áê¾è¸ú²Ì¤¬¡Ö¤ªµÒÍÍ¡×¤È¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤Î¡ÖÀ¸¤¤ë¥è¥í¥³¥Ó¡×¤Ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¡ÖÅìÆüËÜ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¡¡ÈÓÅÄ¡¡¿ò´²
¿·À©Éþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤âÀ©Éþ¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅìÆüËÜ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×Æ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¸ÄÀ¤ÎÂº½Å¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡ÖÆ±¤¸À©Éþ¤òÃå¤ë¤³¤È¡×¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤¬°ìÄê¿ô¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·üÇ°¤ÏÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà¤é¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¤ÎÀ©Éþ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ø¤Î¸Ø¤ê¤È¥×¥é¥¤¥É¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆ±¤¸À©Éþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë°ìÂÎ´¶¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÅ¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤¯¼«Ê¬¡×¤È¡ÖÆü¾ï¤Î¼«Ê¬¡×¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸Ä¡¹¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ä¡Ö¸ÄÀ¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·À©Éþ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ä¡Ö°ìÂÎ´¶¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Ä¡¹¤Î¡Ö¸ÄÀ¡×¤ä¡Ö¿§¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Öµ±¤¡×¤ä¡Ö»Å»ö¤ò³Ú¤·¤à»ÑÀª¡×¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÅ¹Á´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÉ¬¤º¤ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¡¢¿¿·õ¤ËÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÈóÆü¾ï¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¶õ´Ö¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾ì¡¢¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤ò»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Î¼ê¤ÇÁÏ¤ê½Ð¤»¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·À©Éþ¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ËÀ¸¤¤ë¥è¥í¥³¥Ó¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¤¬·Ç¤²¤ë¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÊâ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢²ñ¼Ò¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ï¥ó ¥°¥ëー¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È ÁíÌ³¡¦¹ÊóÉô ¹â¾ë¡Ê¤¿¤«¤®¡Ë
TEL¡§03-5221-7986 FAX¡§03-5221-7174
E-mail¡§toiawase2@maruhan.co.jp
