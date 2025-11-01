【スキンケアブランドELECTORE】ミネラルオーレ クレンジングジェルがバージョンアップして登場。まるで、落とす美容液
エレクトーレは、肌本来の美肌力を引き出す
‟フィジカルサイエンススキンケア”に基づくエイジングケア*¹ブランド。
簡単シンプルケアで、忙しい毎日を送る方々を美肌に導きます。
2025年11月1日に、独自成分ミネラルオーレ*²配合＆従来のクレンジングにさらに美容成分を追加した「ミネラルオーレ クレンジングジェル エッセンス」が新登場。
クレンジングする度、透明感のある美肌に導きます。
¹年齢に応じたケア ²スキンコンディショニング成分（水、シリカ、アルミナ、酸化鉄）
商品概要
商品名 ：エレクトーレ ミネラルオーレ クレンジングジェル エッセンス
採用技術 ：独自成分「ミネラルオーレ*¹」配合
販売価格 ：4,730円（税込）
容量 ：180g
使用方法 ：適量(約3cm)を顔になじませ、メイクを浮かせて水かぬるま湯で洗い流します。
全成分 ：水、イソペンチルジオール、グリセリン、ペンチレングリコール、アルギニン、カルボマー、コカミドＤＥＡ、フェノキシエタノール、ＰＣＡ-Ｎａ、シリカ、ＢＧ、アルミナ、ポリクオタニウム-５１、アラントイン、グリチルリチン酸２Ｋ、酸化鉄、プロパンジオール、ヒアルロン酸Ｎａ、α-グルカン、オウゴン根エキス、オーキッドエキス、グルコシルセラミド、シャクヤク根エキス、１，１０-デカンジオール、１０-ヒドロキシデカン酸、セバシン酸、ローズマリー葉エキス、カンゾウ根エキス、カワラナデシコ種子エキス、ハトムギ種子エキス、加水分解コラーゲン、アーチチョーク葉エキス、プラセンタエキス
バージョンアップポイント
Point１ 新成分配合でまるで美容液。‟落とす”と‟うるおいキープ”を両立
従来のクレンジングに更に3つの保湿成分を追加し7つの保湿成分で肌をうるおわせます。
また、5種の植物エキスによりうるおいを保ち、肌荒れ予防にも。
Point２ クレンジング力アップ
洗浄力を強化させ、メイクと素早くなじみ、瞬時にメイクオフが可能に。
また、独自成分「ミネラルオーレ*¹」により、古い角質を吸着しながらハリ・弾力のある肌へ導きます。
Point３ 目刺激を極力低減。水ベースで肌や目元に負担なくメイクオフ
ELECTOREは肌への刺激を極力無くすことを大切にしています。
ベタつきのない水溶性ジェルが、メイクを浮き上がらせて洗い流し、すべすべ肌を保ちます。
Point４ 2種の毛穴ケア成分配合。つるんとしたクリアな肌へ
「開き毛穴」「たるみ毛穴」「黒ずみ毛穴」などの毛穴悩みにも働きかけ黒ずみをオフ。
カワラナデシコ種子エキス、アーチチョーク葉エキスを新配合。
¹スキンコンディショニング成分（水、シリカ、アルミナ、酸化鉄） ²ポリクオタニウム-51
