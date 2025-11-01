【スキンケアブランドELECTORE】ミネラルオーレ クレンジングジェルがバージョンアップして登場。まるで、落とす美容液

エレクトーレは、肌本来の美肌力を引き出す


‟フィジカルサイエンススキンケア”に基づくエイジングケア*¹ブランド。


簡単シンプルケアで、忙しい毎日を送る方々を美肌に導きます。



2025年11月1日に、独自成分ミネラルオーレ*²配合＆従来のクレンジングにさらに美容成分を追加した「ミネラルオーレ クレンジングジェル エッセンス」が新登場。


クレンジングする度、透明感のある美肌に導きます。



¹年齢に応じたケア　 ²スキンコンディショニング成分（水、シリカ、アルミナ、酸化鉄）



商品概要






商品名 ：エレクトーレ ミネラルオーレ クレンジングジェル エッセンス

採用技術 ：独自成分「ミネラルオーレ*¹」配合


　　　　　　　　


販売価格 ：4,730円（税込）



容量 ：180g



使用方法 ：適量(約3cm)を顔になじませ、メイクを浮かせて水かぬるま湯で洗い流します。








全成分 ：水、イソペンチルジオール、グリセリン、ペンチレングリコール、アルギニン、カルボマー、コカミドＤＥＡ、フェノキシエタノール、ＰＣＡ-Ｎａ、シリカ、ＢＧ、アルミナ、ポリクオタニウム-５１、アラントイン、グリチルリチン酸２Ｋ、酸化鉄、プロパンジオール、ヒアルロン酸Ｎａ、α-グルカン、オウゴン根エキス、オーキッドエキス、グルコシルセラミド、シャクヤク根エキス、１，１０-デカンジオール、１０-ヒドロキシデカン酸、セバシン酸、ローズマリー葉エキス、カンゾウ根エキス、カワラナデシコ種子エキス、ハトムギ種子エキス、加水分解コラーゲン、アーチチョーク葉エキス、プラセンタエキス




バージョンアップポイント

Point１　新成分配合でまるで美容液。‟落とす”と‟うるおいキープ”を両立



従来のクレンジングに更に3つの保湿成分を追加し7つの保湿成分で肌をうるおわせます。


また、5種の植物エキスによりうるおいを保ち、肌荒れ予防にも。





Point２　クレンジング力アップ


洗浄力を強化させ、メイクと素早くなじみ、瞬時にメイクオフが可能に。


また、独自成分「ミネラルオーレ*¹」により、古い角質を吸着しながらハリ・弾力のある肌へ導きます。




Point３　目刺激を極力低減。水ベースで肌や目元に負担なくメイクオフ


ELECTOREは肌への刺激を極力無くすことを大切にしています。


ベタつきのない水溶性ジェルが、メイクを浮き上がらせて洗い流し、すべすべ肌を保ちます。






Point４　2種の毛穴ケア成分配合。つるんとしたクリアな肌へ



「開き毛穴」「たるみ毛穴」「黒ずみ毛穴」などの毛穴悩みにも働きかけ黒ずみをオフ。


カワラナデシコ種子エキス、アーチチョーク葉エキスを新配合。




¹スキンコンディショニング成分（水、シリカ、アルミナ、酸化鉄）　²ポリクオタニウム-51


