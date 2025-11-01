仲里依紗さん出演の新型「ルークス」CM、11月1日（土）放映開始

日産自動車株式会社

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、以下、日産）は、10月27日(月)より発売する新型「ルークス」の新CMを2025年11月1日（土）より公開します。俳優の仲里依紗さんをCMキャラクターに起用し、新型「ルークス」に搭載された日産軽自動車初※1の先進安全装備など、新型の魅力を詰め込んだ新CMをぜひご覧ください。

*1 インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物検知、3Dビュー機能付）【フロントワイドビュー】、【3Dビュー】を搭載した日産の軽自動車が初。（2025年9月現在 日産自動車調べ。）

■新CMのキーワードは“見えルークス”！新搭載の先進安全機能を生かし、仲里依紗さんが軽やかに運転を楽しむ

仲里依紗さんにご出演いただいた新CMのキーワードは“見えルークス”。新たに搭載されたインテリジェント アラウンドビューモニターの「フロントワイドビュー」は、見通しが利かない曲がり角で運転席から死角となる角の先を広角映像で確認できる視界サポート機能です。そんな”見える”新機能により、安心して運転を楽しむ仲さんの姿を映し出しています。

「角の先まで、見えルークス」「すれ違いも、いけルークス」「毎日気分が、あがルークス」／「見えない危険が、見えルークス」「室内ひろびろ、乗れルークス」「ワタシの楽しみ、ひろがルークス」の楽曲に合わせて、仲さんが運転に注意が必要な街中を軽やかに巡ります。交差点への進入時の死角から接近する自転車もフロントワイドビュー機能によりしっかり確認。さらに、細い道でのすれ違いもスムーズで、「よっしゃ！」とほほ笑みます。運転の不安や煩わしさから解放され、毎日の気分があがり満足気な表情を浮かべる仲さん。最後は“見える”機能にちなんだ「見えルークス」ポーズでCMを締めくくります。

公開日：2025年11月1日（土）0:00～ より全国のテレビ、日産公式YouTubeチャンネル、スペシャルサイトにて公開

・見えルークス！篇 （30秒）：https://youtu.be/xJQuC5InenU

・見えルークス！あがルークス！篇 （15秒）：https://youtu.be/PcT9o5vYhyI

・見えルークス！ひろがルークス！篇 （15秒）：https://youtu.be/wuWvEId0Jjw

・スペシャルサイト：https://www2.nissan.co.jp/SP/ROOX/SPECIAL/

■デザインに“グッときた”！仲さんが語る新型ルークスの魅力とは

CM撮影時に体験した新型「ルークス」について、「まず見た目が可愛い！かどまる四角の丸々としたデザインにすごくグッときました！」と“可愛い”を連発。「それに、乗ったらすごく広いんです！後ろの席で足組めちゃうくらいで！しかも後部座席にご飯を食べるためのテーブルもあるんです。移動中に食事をとることが多いので、現場で重宝します」と広さについてもコメント。

「フロントワイドビュー」については「見えないところも見えて、魔法なのかなと驚きました。常識を覆した自動車だなと感じています」と絶賛。「ドライバーとして安心できることは『見える』ことだと思います。今回試させていただいた新しい安全機能があれば、あまり運転しない方でもこれまでの不安が解消され、楽しいドライブができると思います。ぜひこの『見える』機能を皆さんに体験いただき、日々のドライブを楽しく過ごしていただきたいです」と語りました。

■仲里依紗さん プロフィール

1989年10月18日生まれ、長崎県出身の俳優。モデルとしてデビュー後、2006年に声優を務めたアニメ映画『時をかける少女』で注目を集め、同作の実写版でも主演を務め、『第25回高崎映画祭』最優秀主演女優賞を受賞。その後も『第34回日本アカデミー賞』新人俳優賞、『第30回ヨコハマ映画祭』最優秀新人賞を受賞し、映画、ドラマに多数出演。20年4月に開設した公式YouTubeチャンネル「仲里依紗です。」の登録者数は190万人を超えている。

■新型「ルークス」概要

日産「ルークス」は、多くの先進安全技術などを詰め込み、心にゆとりをもって乗りこなせる軽スーパーハイトワゴンへと進化しました。「インテリジェント アラウンドビューモニター」（移動物検知、3Dビュー機能付）には、本来は見えない車体下の映像を生成する軽自動車初*1の「インビジブルフードビュー」、さらに日産の軽自動車としては初搭載*2となる、車両の周辺状況を3D映像でより直感的に確認可能な「3Dビュー」、交差点等で運転席から死角になる前方の左右が見えるようにサポートする「フロントワイドビュー」の3つの新しい表示機能を搭載。

また、インテリアは、乗りこんだ瞬間に開放感をもたらすデザインを採用し、12.3インチの統合型インターフェースディスプレイによるシームレスな空間は、従来の軽自動車を超えた上質な乗り心地を実現しています。

車種概要：https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/new_roox.html

*1 インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知、3Dビュー機能付）【インビジブルフードビュー】を搭載した軽自動車が初。2025年9月現在 日産調べ（他社にも同じ装備のクルマがあります）。

*2 インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知、3Dビュー機能付）【フロントワイドビュー】、【3Dビュー】を搭載した日産の軽自動車が初。（2025年9月現在 日産自動車調べ。）