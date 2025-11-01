KUMATOYS日本にて『スルタンのゲーム』の新規描き下ろし商品の予約販売が開始！

KUMATOYS株式会社

KUMATOYS株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：千秋真一）は、同社が展開する自社ブランド「KUMAGUZI（クマグジ）」より、中国のインディーゲームスタジオ「Double Cross」の正式ライセンスを受けた『スルタンのゲーム』の新規描き下ろし商品を日本国内にて予約販売することが開始いたしました。

■販売概要

タイトル：『スルタンのゲーム』新規描き下ろしグッズ第1弾・第2弾の日本予約販売

予約受付期間：2025年11月1日（土）～11月28日（金）

出荷時期：2026年1月以降 (発送時期は入荷状況によって異なる場合がございます)

KUMATOYS TikTok Shop、ACGXStoreほか、各通販サイトにて同時展開予定。

今回お届けするのは、KUMATOYS自社ブランド「KUMAGUZI」より『スルタンのゲーム』の新規描き下ろしグッズです！第1弾新規描き下ろしシリーズグッズや第2弾ちびキャラ新規描き下ろしグッズなど新商品の販売に加え、TikTok Shop限定の購入特典もご用意しております。

『スルタンのゲーム』 ファンの皆様にお楽しみいただける商品となっておりますので、ご購入を心よりお待ちしております。

―――――――――――――――

【予約販売商品情報】

第1弾商品：

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム レンチキュラーマグネット 處刑日

価格：\1,210（税込）

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム タッセルチャーム 全2種

価格：各\1,100（税込）

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム ライトパネル

価格：\3,520（税込）

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム アクリルフォトカード 全2種

価格：各\880（税込）

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム メタルバッジ 全4種

価格：各\1,650（税込）

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム トレーディング缶バッジコレクション 1BOX（全8種）

単品\660（税込）/BOX\5,280（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム アクリルスタンド 全7種

価格：各\1,650（税込）

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム トレーディングカードコレクション1BOX（全8種）

単品\330（税込）/BOX\2,640（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

第2弾商品：

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム 第2弾 ちびキャラトレーディングアクリルバッジコレクションBOX （全9種）

単品\880（税込）/BOX\7,920（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム 第2弾 タッセルチャーム-魅力御守/幸福感

価格：各\1,100（税込）

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム 第2弾 アクリルプレート 全3種

価格：各\2,200（税込）

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム 第2弾 ちびキャラミニアクリルスタンド 全8種

価格：各\1,320（税込）

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム 第2弾 ちびキャラ推し撮り棒厚手アクリルチャームセット 全8種

価格：各\1,320（税込）

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム 第2弾 グラス 浴場の水

価格：\1,760（税込）

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム 第2弾 缶バッジセット はは、みんないるね?

価格：\2,640（税込）

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム 第2弾 缶バッジセット 風韻猶存

価格：\1,980（税込）

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム 第2弾 ちびキャラトレーディング缶バッジコレクションBOX（全9種）

単品\550（税込）/BOX\4,950（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム 第2弾 メタルバッジ 本にはさまれたメモ

価格：\1,980（税込）

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム 第2弾 メタルバッジ 全7種

価格：各\1,650（税込）

▼KUMAGUZI スルタンのゲーム 第2弾 レンチキュラーマグネット 三日月

価格：\1,210（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※本件ご案内商品は全て中国市場で展開された商品のため、パッケージなどは全て中国語表記となります。中国語表記を理由とした返品・交換のご対応はいたしかねますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

※海外仕入商品の為、多少の箱潰れが発生する可能性がございます。箱潰れの交換は出来かねます。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

―――――――――――――――

【購入特典】（KUMATOYS TikTok Shop限定）

・第1弾商品を1回のお会計で\1,800（税込）お買い上げごとに、【特典チェキ風カード（全8種）】をランダムに1枚プレゼントいたします。（※重複可）

・第1弾商品を1回のお会計につき\2,800（税込）以上お買い上げで、【特典入浴カード】1枚プレゼントいたします。（※重複不可）

・第2弾商品を1回のお会計につき\1,280（税込）以上お買い上げで、【特典紙袋】1枚プレゼントいたします。（※重複不可）

・第2弾商品を1回のお会計で\8,800（税込）お買い上げごとに、【特典箔押しアクリルスタンド】1個プレゼントいたします。（※重複可）

※第1弾特典は第1弾商品購入のみに限ります。第2弾特典は第2弾商品購入のみに限ります。

※第1弾・第2弾商品を同時購入される場合は、それぞれ条件を満たす必要がございます。

※特典はKUMATOYS TikTok Shop限定です。

※特典数量限定で、なくなり次第終了とさせていただきます。

※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

※景品の転売行為は禁止させて頂いております。

※特典の内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※配布条件は1会計の合計金額となります。複数回のお会計の合算はいたしかねます。

―――――――――――――――

■ スルタンのゲーム(Sultan's Game)について

Double Crossスタジオが開発し、2P Gamesがパブリッシングを担当する、ストーリー重視のカードサバイバルRPG『スルタンのゲーム』は、Steamにおいて販売からわずか48時間で販売本数10万本を突破した作品です。

■KUMATOYS株式会社について

KUMATOYS株式会社は、日本の人気IPやアニメ関連グッズを、中国市場を中心としたアジア圏へ展開することを専門とする企業です。

日本国内のIPホルダー様およびメーカー様と連携し、現地のECプラットフォーム、実店舗、イベントを通じて、日本発コンテンツの魅力を広く発信。アジア市場における日本コンテンツの橋渡し役として、確かな実績を重ねてまいりました。

■中国市場における主な実績

2020年～2024年：Taobao二次元カテゴリ売上ランキング1位を継続獲得

SNS（Weibo・Rednote）における累計フォロワー数220万人以上

2025年6月末時点で中国国内に30の実店舗を展開

今後もKUMATOYSは、日中両国のキャラクターカルチャーをつなぐ架け橋として、コンテンツの新たな可能性を形にし、ファンの皆様へ新しい価値をお届けしてまいります。

ぜひ今後の“サードプレイス”構想KUMA LANDの展開にご注目ください。

【公式サイト】https://www.kumatoys.tokyo

【お問合せ】info@kumatoys.tokyo