10億回突破! 『ブルーロック プロジェクト:ワールドチャンピオン』が ガチャ総数10億回突破を記念した豪華キャンペーンを開催中！

株式会社ルーデル

株式会社ルーデル（本社：東京都新宿区、代表取締役：和泉 晴）は、TVアニメ『ブルーロック』を原作とするスマホゲーム『ブルーロック Project: World Champion』にて全ユーザー合計ガチャ回数10億回突破を記念する各種キャンペーンを開催いたします。

▼ブルーロック Project: World Champion ゲーム紹介

ゲームの題材となるTVアニメ『ブルーロック』は2022年10月よりテレビ朝日系全国ネットNUMAnimation枠で第1期が、昨年10月より第2期がIMAnimation枠で放送され、各映像ストリーミングサービスでも人気ランキング上位に入るなど、大きな話題を集めました。

原作は全世界累計発行部数5000万部を突破し、第45回講談社漫画賞少年部門も受賞した、『週刊少年マガジン』連載中の原作・金城宗幸、漫画・ノ村優介による大人気サッカーコミックスです。



本作はストライカーを育成、最強チームを結成し、ライバルたちと激闘を繰り広げる新感覚サッカー育成シミュレーションゲームです。2023年上半期の日本アプリストアにおいてNo.1のダウンロード数を記録（※1）し、2024年12月30日に国内リリース2周年を迎え、新レアリティ「★4選手」として糸師 冴の実装や新トレーニング『SAVE BLUELOCK EX』の追加など、ますます盛り上がりを見せている、ブルーロックのスマホゲームでNo.1の大ヒットタイトルです。

（※1）：SensorTower社調べ https://sensortower.com/ja/blog/2023h1-mobile-games-recap-japan(https://sensortower.com/ja/blog/2023h1-mobile-games-recap-japan)

● 1 BILLION CAMPAIGN 開催！

この度、『ブルーロック Project: World Champion』はガチャ総数10億回突破しました！

プレイヤーの皆様に感謝を込めて各種キャンペーンを開催いたします！

▼キャンペーン一覧

◎6.9億ジェム山分けキャンペーン

◎1 BILLION CAMPAIGN ～特別ミッション～

◎1 BILLION CANPAIGN スペシャルログインボーナス

◎1 BILLION CANPAIGN ガチャ-BILLIONゴラッソ

◎1 BILLION CANPAIGNメモリアルジェム配布

◎1 BILLION CANPAIGN LUCK ガチャ 3000ver.

◎1 BILLION CANPAIGN LUCK ガチャ 6000ver.

◎Pickup：ビッグな報酬決定！6.9億ブルージェム山分けキャンペーン

連続ログイン＆ミッションクリアで山分けチケットをGETしよう！

※開催期間

11/1 0:00~11/18 23:59

◎Pickup：1 BILLION CANPAIGN ガチャ-BILLIONゴラッソ

★4選手/URサポカ/アドバイザー獲得のチャンス！

さらに本ガチャ限定の特別な着せ替えも登場！

◆開催期間

11/1 0:00~11/6 23:59

◎Pickup：1 BILLION CANPAIGN LUCK ガチャ 6000ver.

選手・カードは15回、サポート器具は7回引き直しが可能！

◆開催期間

11/1 0:00~11/3 23:59

更にゲーム内では期間限定のガチャやミッションも実施中！

始めるなら今が絶好のチャンス！

今後も豪華なキャンペーンや新選手が続々登場！お見逃しなく！

【各種キャンペーン注意事項】

※特別プレゼントがもらえるのは期間中1度のみとなります。

※ログインボーナスはプレゼントBOXに届くまでの時間には個人差がある場合がございますので、予めご了承ください。

※キャンペーン内容は変更となる場合がございます。

※ログインボーナスの切り替わりは0:00となります。

※各ミッションの報酬内容は「ミッション」＞「イベントタブ」からご確認ください。

※ミッション達成後、ミッションに反映されるまでにお時間を要する場合がございます。反映が遅れている場合はアプリ再起動をお試しください。

▼関連動画

新システム「アドバイザー」機能解説！

https://youtu.be/tLaa4LeJTZw?si=keiJgWB1dIf71yv-



新コンテンツ実装 リアルタイム対戦コンテンツ『クラブロワイヤル』【ブルーロックPWC】

https://youtu.be/UIjbJDfvKdc?feature=shared

【TV CM】「糸師冴 登場編」【ブルーロックPWC】

https://youtu.be/4w7EqlopmCM?feature=shared



三笘選手に質問です！研究の成果からリフティングからご褒美まで！ユーザーからの質問に答えます！【ブルーロックPWC】

https://youtu.be/4P1bXBm2l9M?si=oDPemrzdmunLOAj6(https://youtu.be/4P1bXBm2l9M?si=oDPemrzdmunLOAj6)



▼ゲームダウンロードはこちらから！▼

https://app.adjust.com/3e4zeqo(https://app.adjust.com/3e4zeqo)

（AppStore／GooglePlayStore）



▼ゲームの最新情報はこちらから

・ゲーム公式サイト

https://bluelock-pwc.com(https://bluelock-pwc.com)



・Twitter公式アカウント（ID：@BLUELOCK_PWC）をフォロー

https://twitter.com/BLUELOCK_PWC(https://twitter.com/BLUELOCK_PWC)



・YouTube公式アカウント

https://www.youtube.com/channel/UCmxXKkEf-lR08qqLZHBEvWA(https://www.youtube.com/channel/UCmxXKkEf-lR08qqLZHBEvWA)



・TikTok公式アカウント

https://www.tiktok.com/@bluelock.pwc(https://www.tiktok.com/@bluelock.pwc)



▼TVアニメ「ブルーロック」の最新情報はこちらから

・公式サイト

https://bluelock-pr.com/(https://bluelock-pr.com/)

・公式Twitter

https://twitter.com/BLUELOCK_PR(https://twitter.com/BLUELOCK_PR)



▼原作コミックス「ブルーロック」の最新情報はこちらから

・原作コミックス第1話試し読み

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/10834108156632602988(https://pocket.shonenmagazine.com/episode/10834108156632602988)

・公式Twitter

https://twitter.com/BLUELOCK_WM(https://twitter.com/BLUELOCK_WM)



▼ゲーム概要

タイトル名：『ブルーロック Project: World Champion』

ゲームジャンル：新感覚サッカー育成シミュレーション

対応OS：iOS14以降、Android 9以上（予定）

価格：ダウンロード無料（アプリ内課金あり）

コピーライト：(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会