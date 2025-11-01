赤えんぴつ(バナナマン) 武道館公演の音源 配信スタート！

株式会社ホリプロ

バナナマンの2人がコント内で演じているフォークデュオ『赤えんぴつ』

昨年2月に開催された「赤えんぴつin武道館」公演の音源が本日11月1日(土)より配信スタート！

普段の赤えんぴつとは異なり、バックバンドを迎えた特別なバンドアレンジバージョンを初配信。

同時に、昨夏開催した「bananamanan live W」公演の音源より、

『白けしゴム』(作詞作曲：トータス松本)、『色えんぴつ』(作詞作曲:星野源)も配信が決定！

赤えんぴつ（おーちゃん・ひーとん）バナナマン「赤えんぴつ in 武道館」

「赤えんぴつ in 武道館」にゲスト出演したトータス松本が”赤えんぴつのために作った”という『白けしゴム』、実はメンバーだった(？)星野源が当時制作した未発表曲として「バナナマンのバナナムーンGOLD」(TBSラジオ)にて日村への誕生日プレゼントとして公開された『色えんぴつ』という特別な２曲となっている。

iTunes Store・Apple Musicの他、Spotify・Amazon music・YouTube Music・LINE MUSICとプラットフォームも拡大！より多くの媒体で視聴が可能に！

今月からスタートする全国５都市を巡る、赤えんぴつ初の全国ライブツアーに向け、たくさんの方に聞いて欲しい。

[概要] 11月1日（土）0:00配信スタート

赤えんぴつ in 武道館 19曲：https://nex-tone.link/A00204041(https://nex-tone.link/A00204041)

赤えんぴつ 2010 & 2024

・白けしゴム：https://nex-tone.link/A00204032(https://nex-tone.link/A00204032)

・色えんぴつ：https://nex-tone.link/A00204031(https://nex-tone.link/A00204031)

・オレンジ：https://nex-tone.link/A00204030(https://nex-tone.link/A00204030)

ダウンロード：iTunes Store／Amazon music

サブスク：Apple Music／Amazon Music Unlimited／Spotify／YouTube Music／LINE MUSIC

[配信楽曲]

赤えんぴつin武道館 2024

1.いちごみるく （赤えんぴつ in 武道館 2024）

2.割れた鏡 （赤えんぴつ in 武道館 2024）

3.チュッチュッチュルッチュ （赤えんぴつ in 武道館 2024）

4.サーカス （赤えんぴつ in 武道館 2024）

5.バイバイ （赤えんぴつ in 武道館 2024）

6.自転車 （赤えんぴつ in 武道館 2024）

7.だけど好きなんだ （赤えんぴつ in 武道館 2024）

8.あの頃のキミ、今のボク（赤えんぴつ in 武道館 2024）

9.桃ジュース（赤えんぴつ in 武道館 2024）

10.恋ごころ（赤えんぴつ in 武道館 2024）

11.ディーダダ（赤えんぴつ in 武道館 2024）

12.イカレポンチ（赤えんぴつ in 武道館 2024）

13.よし子ちゃん（赤えんぴつ in 武道館 2024）

14.それを胸に（赤えんぴつ in 武道館 2024）

15.好きだ（赤えんぴつ in 武道館 2024）

16.誕生花（赤えんぴつ in 武道館 2024）

17.夢（赤えんぴつ in 武道館 2024）

18.青い空の下で（赤えんぴつ in 武道館 2024）

19.毒（赤えんぴつ in 武道館 2024）

赤えんぴつ 2010 & 2024

1.白けしゴム (bananaman live W 2024 in 俳優座)

2.色えんぴつ (bananaman live W 2024 in 俳優座)

3.オレンジ (bananaman Chop 2010 in 俳優座)

赤えんぴつLIVE TOUR 2025

［東京］東京キネマ倶楽部

11月13日(木) 開場18:00 開演 19:00

11月14日(金) 開場18:00 開演 19:00

［大阪］Zepp Osaka Bayside

11月16日(日) 開場16:00 開演 17:00

［名古屋］Zepp Nagoya

11月29日(土) 開場17:00 開演 18:00

［札幌］Zepp Sapporo

12月7日(日) 開場16:00 開演 17:00

［東京］Zepp Haneda

12月11日(木) 開場18:00 開演 19:00

［福岡］Zepp Fukuoka

12月27日(土) 開場16:00 開演 17:00

<チケット料金>

東京キネマ倶楽部 ： 指定 \12,000-(税込,ドリンク代別)

ZEPP HALL ： 指定 \10,000-(税込, ドリンク代別)

[赤えんぴつ]

バナナマンの2人がコント内で演じているフォークデュオ。

設楽統が演じるボーカル”おーちゃん”と、日村勇紀が演じるギター”ひーとん”の楽曲もさることながら、猟奇的な掛け合いも人気を集めている。

2001年に行われた単独ライブ「激ミルク」にて初登場し、以後バナナマン単独ライブにはほぼ毎回登場し、彼らならではのストレートな歌詞や型にとらわれない楽曲の数々が、音楽業界・アーティストからも高く評価され、森山直太朗、トータス松本、星野源からも楽曲提供を受けている。

2024年2月に開催した「赤えんぴつin武道館」２DAYS公演は立ち見も含め即日完売。同年末には「FNS歌謡祭」（フジテレビ系）への出演も果たした。

今年11月より全国５都市・７公演 全国ライブツアー開催予定。

■『赤えんぴつLIVE TOUR 2025』に関するお問い合わせ先

STELLA CASTING 03-3490-5225 (平日 11:00～18:00) info@stellacasting.jp

■『赤えんぴつLIVE TOUR 2025』チケット予約方法お問い合わせ先

ローソンチケット https://l-tike.com/contact/