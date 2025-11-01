¡ÚÇ®³¤¡¦ÌÖÂåµù¹Á¡Û¡ÖÄà¤êÍøÍÑ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×Í½Ìó³«»Ï¡ª°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç»î¸³Åª¤ËÄà¤ê¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹
ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤ÎÌÖÂåµù¹ÁËÌËÉÇÈÄé¤Ç¡ÖÄà¤êÍøÍÑ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¤ò³«ºÅ¡£Ä¹Ç¯Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ê¥¢¤ò¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÎÆü»þ¤Î¤ß°ìÉô³«Êü¤·¡¢ÄéËÉÄà¤ê¤ò°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤á¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤¬Äà¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ª½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Çµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÖUMIGO¡×¤«¤é´ÊÃ±¤ËÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤è¤ê¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë1²óÌÜ¤ÎÂÎ¸³Í½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï¡¢¤¤¤È¤¦µù¶¨ÌÖÂå»Ù½ê¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»ÔÌÖÂå¡¢±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¡§µÆÃÏ¸¼¡¡Ë¤ò»ö¶È¼çÂÎ¤È¤·¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¢¤¸¤í²È¼é¼Ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»ÔÌÖÂå¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§»³ºêÌÀÍÎ¡Ë¤¬±¿±Ä¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥ß¥´ー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©²ìÌÐ·´À¾°ËÆ¦Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ô¢Â¼Âç´î¡Ë¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¥Ýー¥È¤òÃ´¤¤¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£1²óÌÜ¤Ï¸áÁ°¸á¸å2ÉôÀ©¤Ç¤ÎÄà¤êÍøÍÑ¡¢2²óÌÜ¤ÏÎÁÍýÂÎ¸³ÉÕ¤¤ÎÄà¤êÍøÍÑ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤È¤â¤Ë¡¢µìÌÖÂå¾®³Ø¹»À×ÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è¸òÎ®µòÅÀ¡ÖAJIRO MUSUBI¡ÊÌÖÂå¤à¤¹¤Ó¡Ë¡×¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/146006/table/13_1_f85ac7ec04f3f312a829d7bddbd4b63b.jpg?v=202511011128 ]
Âè£±²ó¥È¥é¥¤¥¢¥ë¾ÜºÙ
ËÌËÉÇÈÄé¤Î°ìÉôÍÑ¤¤¤¿Äà¤êÍøÍÑ¥È¥é¥¤¥¢¥ë
Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤À¤Ã¤¿¡ÖÌÖÂåµù¹Á ËÌËÉÇÈÄé¡×¤Ë¤Æ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Äà¤ê¾ì¤ÏÄéËÉÆâÂ¦¤Î»ØÄê¥¨¥ê¥¢¡£º£²ó¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï10m°ÊÆâ¤Ç¤ÎÄà¤ê¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ë¥¢ー¡¢¥¦¥Äà¤ê¡¢¥Á¥ç¥¤Åê¤²¤â¤¹¤Ù¤Æ10m°ÊÆâ¤Ç¤¹¡£
Ãó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¡¦µÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎAJIRO MUSUBI
ÃÏ¸µ¿©ºà¤òÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©Æ²¡Ö¤à¤¹¤Ó¿©Æ²¡×¡¢¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¡¢µû¤µ¤Ð¤¡¦Æ»¶ñÀö¾ôÍÑ¤Î²°³°¥·¥ó¥¯¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê»«¤¤¤¿µû¤Î¥¢¥é¤Ï°ú¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤Ç¤ÎÂÏÈî½èÍý¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
Ãó¼Ö¤ÏAJIRO MUSUBI¤Î¹»ÄíÀ×ÃÏ¤Ë¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄéËÉ¤Þ¤Ç¤Ï¾¯¤·µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡Ê250mÄøÅÙ¡Ë¡¢²ÙÊª¤ÎÂ¿¤¤Êý¤Ï¥«ー¥ÈÅù¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè£±²ó¥È¥é¥¤¥¢¥ë³«ºÅ³µÍ×[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/146006/table/13_2_1a77e85990a0be1c54dbbf5a197d260d.jpg?v=202511011128 ]
Ãí°Õ»ö¹à
¢£¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï´°Á´Í½ÌóÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡Ö³¤Äà¤êGO¥¢¥×¥ê¡×¤«¤é¤Î»öÁ°Í½Ìó¤ª¤è¤Ó·èºÑ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê°Ê³°¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï°ìÀÚ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©
ÍøÍÑ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¼Â»ÜÆü¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í½Ìó¿½¹þ¼Ô¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ°Ê³°¤ÎÌµÃÇÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ò½¾ÍèÄÌ¤ê¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô°Ê³°¤ÎÆþ¾ì¤Ï°ìÀÚÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÖÂåµù¹ÁÄà¤êÍøÍÑ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë»ê¤ëÇØ·ÊÁêÌÏÏÑ¤Î·Ã¤ß¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿µù»ÕÄ®¡ÖÌÖÂå¡×
ÌÖÂå¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¡Öµþ¡¦Âçºå¡¢¹¾¸Í¡¢ÌÖÂå¡×¤ÈÊÂ¤Ó¾Î¤µ¤ì¤¿Í³½ï¤¢¤ëµù¹Á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÍè¤è¤êËÉÙ¤Ê³¤¤Î·Ã¤ß¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢µù¶È¤ÇÂç¤¤¤Ë±É¤¨¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂÃæ´ü¤Ë¤Ïµû²ðÎà¤ò»È¤Ã¤¿´³Êª¤Î¤ªÅ¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¡¢¡ÖÌÖÂå´³Êª¶äºÂ¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²¹ÀôÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¹â¤¯¡¢Îò»Ë¤¢¤ëµù»ÕÄ®¤ÎÉ÷¾ð¤¬»Ä¤ë¡¢°ËÆ¦¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÖÂå´³Êª¶äºÂ¡×´³Êª²°¤Î¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î´ÇÈÄ¤¬ÊÂ¤ÖÌÖÂå¤ÎÃæ¿´¥¨¥ê¥¢¡£
2016Ç¯¤«¤éÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÌÖÂåµù¹ÁËÌËÉÇÈÄé¤òÉôÊ¬³«Êü
ÌÖÂå¹Á¤Ç¤ÎÄà¤ê¤ÏÏ©¾åÃó¼Ö¤ä¤´¤ß¤ÎÊüÃÖ¤Ê¤É¥Þ¥Êー°²½¤ËÈ¼¤¤2016Ç¯¤è¤êÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¡Öµù¹ÁµÚ¤Óµù¾ì¤ÎÀ°È÷Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤¬°ìÉô²þÀµ¤µ¤ì¡¢¿å»ºÄ£¤Î³¤¶È¿ä¿Ê¤â¤¢¤ê¡¢³¤¶È¿¶¶½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÄà¤êÍøÍÑ¤ÎºÆ³«¤Ø¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¡¢º£²ó¤ÎÄà¤êÍøÍÑ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÖÂåµù¹ÁËÌËÉÇÈÄé
³¹¤Î¸òÎ®µòÅÀ¡ÖAJIRO MUSUBI¡×¤È¤ÎÏ¢·È
2021Ç¯¤ËÇÑ¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿µìÌÖÂå¾®³Ø¹»¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿Í¤È³¹¤ò·ë¤Ö¡¢³¹¤Î¸òÎ®µòÅÀ¡ÖAJIRO MUSUBI¡ÊÌÖÂå¤à¤¹¤Ó¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÍø³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥«¥Õ¥§¤ä¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¾®¾¦¤¤¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë²°Âæ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¡¦³¹¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÄà¤êÍøÍÑ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Äà¤ê¤Î¥Ùー¥¹´ðÃÏ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
AJIRO MUSUBI ¡ÊµìÌÖÂå¾®³Ø¹»¡Ë
¤à¤¹¤Ó¿©Æ²¡ÊAJIRO MUSUBI 1F¡Ë
¡Ö³¤Äà¤êGO¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ
ËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢À¾°ËÆ¦Ä®¤Ç2023Ç¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·³ÆÃÏ¤Îµù¹Á¡¦¹ÁÏÑ¤Ë¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄà¤ê¾ì´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ö³¤Äà¤êGO¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¡ÖUMIGO¡×¤ò²ð¤·¤ÆÄà¤ê¾ìÍ½Ìó¤«¤é·èºÑ¤Þ¤Ç¤ò´°·ë¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï»ÙÊ§¤¤Åù¤Î¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÅöÆü¥¹¥àー¥º¤ËÂÎ¸³¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Äà¤ê¥¨¥ê¥¢¤Î°ÆÆâ¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¤Î¥ëー¥ë¤ò¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äà¤ê¿Í¤Èµù¶È¼Ô¤È¤Î¶¦Â¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¤ë³¤¶È¥¢¥×¥ê¡ÖUMIGO¡×
°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë³¤Äà¤êÂÎ¸³¥µー¥Ó¥¹¡Ö³¤Äà¤êGO¡×
¢¡ÌÖÂåµù¹Á Äà¤êÍøÍÑ¥È¥é¥¤¥¢¥ë ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://umigo.co.jp/ajiro-fishing-port/
¢¡¤¤¤È¤¦µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸
http://www.soitoshigyokyo.jf-net.ne.jp/
¢¡¡ÖAJIRO MUSUBI¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.ajiromusubi.jp/
¢¡¥¢¥×¥ê¡ÖUMIGO¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://umigo.co.jp
¢¡ËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¢¤¸¤í²È¼é¼Ë
contact@ajiroyamorisha.or.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥ß¥´ー
info@umigo.co.jp