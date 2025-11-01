『マイナビ Laughter Night 第11回チャンピオンLIVE』全出場者決定！最後の1枠は、スタミナパン！

株式会社ＴＢＳラジオ

『マイナビ Laughter Night第11回チャンピオンLIVE』最後の出場枠となる「10月の月間チャンピオン」は、スタミナパンに決定しました。

M‐1グランプリ2年連続準決勝進出、ダブルインパクト決勝進出…など、賞レースで好成績を収めているスタミナパンが、初の月間チャンピオンを獲得しました。

『マイナビ Laughter Night』は、若手芸人発掘を目的とした、TBSラジオのネタ番組。

11月8日(土)有楽町・よみうりホールで開催されるチャンピオンLIVEには、

2024年12月から2025年10月までの月間チャンピオン11組が出場します。

出場する月間チャンピオンは…

ぎょねこ、シンクロニシティ、今夜も星が綺麗、例えば炎、イチゴ、おおぞらモード、おミュータンツ、フランスピアノ、喫茶ムーン、ヤッホイ、そしてスタミナパンの全11組。

優勝特典は「TBSラジオの冠特番」に加えて、株式会社マイナビより賞金100万が授与されます。

MCは、今回も南海キャンディーズ・山里亮太が担当、

ゲストには昨年のグランドチャンピオンかが屋が登場します！

会場チケットは販売終了していましたが、全出場者決定したことにより追加販売が決定しました。11月1日（土）昼12時より、チケットぴあで追加販売開始となります。

是非、会場へお越しください。



【マイナビLaughter Night第11回チャンピオンLIVE公演概要】

・日時：2025年11月8日(土) 開場15:15／開演16:00

・会場：有楽町よみうりホール

・MC：南海キャンディーズ・山里亮太 進行：御手洗菜々 (TBSアナウンサー) ゲスト：かが屋

＜出場芸人＞

ぎょねこ／シンクロニシティ／今夜も星が綺麗／例えば炎／イチゴ／おおぞらモード

おミュータンツ／フランスピアノ／喫茶ムーン／ヤッホイ／スタミナパン

料金・会場チケット 4000円(全席指定・税込)

・会場チケット(学割) 3500円(全席指定・税込)

・配信チケット 1800円(税込)

☆詳しくはイベントページにて

https://www.tbsradio.jp/event/99421/



●番組：TBSラジオ『マイナビLaughter Night』

【毎週金曜日24:00～25:00放送 （24:30～『かが屋の亀の間』放送）】

毎月、オーディション形式のライブで若手芸人を発掘するお笑い番組。

公開収録、オンエア、YouTubeを使った、リスナー投票型のラジオとして2015年より放送開始。

●番組公式サイト https://warai954.www.tbsradio.jp/

●番組公式X https://x.com/SatLaugh954