『フリースピリッツ様　ご講演』「ブランド」×「EC」×「リアル店舗」戦略で急成長！革小物EC業界のリーディングカンパニー

トゥルーコンサルティング株式会社

トゥルーコンサルティング株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：萱沼 真吾)は、神戸発 革小物ブランド＆セレクトショップで全国に12店舗を展開し、通販・店舗・製造の三位一体モデルを構築している株式会社プリンシプル 代表取締役 村田光俊 様 をお呼びして、2025年11月14日（金）に開催いたします。

＜セミナー申込フォーム＞

URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNQ2vsRnU45Ym48OY_HR4sVxvAV1m88PN9TgxazoUbZ5iZXw/viewform?usp=header

～フリースピリッツ様（株式会社プリンシプル）のご紹介～

創業以来、日本の革職人の想いを形にし、「良い商品が売れる世界」を目指して国内外に“MADE IN JAPAN”の革製品を発信。

2013年に通販・実店舗・越境ECを同時スタート。現在では、全国12店舗展開。

自社の革製品を“売れるブランド”へと育て上げた独自のブランディングと販売手法で注目を集めています。

今後は「レザーアイテムといえばフリースピリッツ」と言われる存在を目指し、職人と共に日本のモノづくりを支える新たな産業モデルの確立を進めています。

＜セミナーで学べることをほんの一部ご紹介＞

＊成功している企業はどんなことをしているの？

＊売れるオリジナル商品開発のポイントとは？

＊競合との差別化や独自優位性は？

＊EC事業の戦略・方向性を決めたい

＊通販事業を強化したいが、まず実施すべきこととは？

＊自社の強みを活かし、差別化する手法とは？

＊通販事業拡大をするための効率の良いステップとは？

＊企業ブランドイメージをアップさせる手法とは？

＊自社が価格優位性を獲得する方法とは？

＊成功事例を沢山聞いてみたい！

【会場】

※ZOOM配信

【開催日】

2025年11月14日（金）

【スケジュール】

13時45分～ ZOOM入室開始

14時00分～16時20分

ゲスト講師 株式会社プリンシプル 代表取締役 村田 光俊 様 ご講演

※質疑応答時間もございます

【費用】

通常 58,000円（税込）／1社

初回お試し料金 22,000円（税込）／1社

■詳細＆申し込み＆お問合せ

■メールアドレス

info@true-con.com

■電話

０３-３２６０-５０１１

