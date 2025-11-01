特定技能試験対策アプリ「GOLDs」、利用者累計1,073名を突破！

株式会社ジョイスジャパン開設から5か月で急成長、外国人ドライバーの日本就労を支援

株式会社ジョイスジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：堤敦）が提供する特定技能試験対策アプリ「GOLDs for SSWドライバー」が、2025年4月30日の開設からわずか5か月で、利用者累計1,073名を突破しました。

当アプリは、日本の自動車運送業（トラック・タクシー・バス）における特定技能試験対策に特化し、外国人が母国語で効率的に学習できる環境を提供しています。多言語対応・分野別演習・模擬試験機能を備え、すでに多くの外国人求職者や教育機関、企業研修現場で活用されています。

利用者の特徴

国籍別ランキング

1位：ベトナム（31％）

2位：インドネシア（19％）

3位：ミャンマー（16％）

4位：中国（15％）

5位：ネパール(10%)

6位：スリランカ (6%)

７位：その他（3％）

業種別利用割合

トラック：61.3％

タクシー：18.3％

バス：20.4％

年齢構成

21～25歳：15％

26～30歳：37％

31～35歳：34％

36～40歳：11％

41歳以上：3％

代表コメント

株式会社ジョイスジャパン 代表取締役 堤敦

「GOLDsの利用が開始から短期間で1,000人を超えたことは、外国人材の日本就労に対する関心の高さを示しています。特に20代後半から30代前半の若手層が多く、今後の日本の物流・交通業界を担う人材育成につながると確信しています。私たちは、学習から就労まで一貫して支援するプラットフォームとして、今後もサービスの拡充を続けてまいります。」

今後の展開

今後は、対応言語の追加、模擬試験機能の強化、合格者への就労支援連携を予定しています。これにより、「試験対策から日本でのプロドライバー就職」までを一体的にサポートしていきます。

【会社概要】

会社名：株式会社ジョイスジャパン（Joys Japan Inc.）

所在地：〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8-1 フォーラム渋谷神泉8階

代表者：代表取締役 堤敦

設立：2023年12月19日

電話番号：03-6416-5472

FAX：03-6416-5473

E-mail：info@joys-japan.co.jp

URL：https://joys-japan.co.jp

アクセス：JR「渋谷」駅徒歩9分、京王井の頭線「神泉」駅徒歩4分

事業内容：

外国人材の教育支援・採用支援・就労支援事業 特定技能試験対策アプリ「GOLDs」の開発・運営

運輸業（トラック・タクシー・バス）向けライセンス・技能支援

ミッション： “We are committed to keeping transport running in Japan.”

（物流・交通を止めない社会の実現を目指す）