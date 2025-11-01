特定技能試験対策アプリ「GOLDs」、利用者累計1,073名を突破！
開設から5か月で急成長、外国人ドライバーの日本就労を支援
株式会社ジョイスジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：堤敦）が提供する特定技能試験対策アプリ「GOLDs for SSWドライバー」が、2025年4月30日の開設からわずか5か月で、利用者累計1,073名を突破しました。
当アプリは、日本の自動車運送業（トラック・タクシー・バス）における特定技能試験対策に特化し、外国人が母国語で効率的に学習できる環境を提供しています。多言語対応・分野別演習・模擬試験機能を備え、すでに多くの外国人求職者や教育機関、企業研修現場で活用されています。
利用者の特徴
国籍別ランキング
1位：ベトナム（31％）
2位：インドネシア（19％）
3位：ミャンマー（16％）
4位：中国（15％）
5位：ネパール(10%)
6位：スリランカ (6%)
７位：その他（3％）
業種別利用割合
トラック：61.3％
タクシー：18.3％
バス：20.4％
年齢構成
21～25歳：15％
26～30歳：37％
31～35歳：34％
36～40歳：11％
41歳以上：3％
代表コメント
株式会社ジョイスジャパン 代表取締役 堤敦
「GOLDsの利用が開始から短期間で1,000人を超えたことは、外国人材の日本就労に対する関心の高さを示しています。特に20代後半から30代前半の若手層が多く、今後の日本の物流・交通業界を担う人材育成につながると確信しています。私たちは、学習から就労まで一貫して支援するプラットフォームとして、今後もサービスの拡充を続けてまいります。」
今後の展開
今後は、対応言語の追加、模擬試験機能の強化、合格者への就労支援連携を予定しています。これにより、「試験対策から日本でのプロドライバー就職」までを一体的にサポートしていきます。
【会社概要】
会社名：株式会社ジョイスジャパン（Joys Japan Inc.）
所在地：〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8-1 フォーラム渋谷神泉8階
代表者：代表取締役 堤敦
設立：2023年12月19日
電話番号：03-6416-5472
FAX：03-6416-5473
E-mail：info@joys-japan.co.jp
URL：https://joys-japan.co.jp
アクセス：JR「渋谷」駅徒歩9分、京王井の頭線「神泉」駅徒歩4分
事業内容：
外国人材の教育支援・採用支援・就労支援事業 特定技能試験対策アプリ「GOLDs」の開発・運営
運輸業（トラック・タクシー・バス）向けライセンス・技能支援
ミッション： “We are committed to keeping transport running in Japan.”
（物流・交通を止めない社会の実現を目指す）