【ジュニア・中学生向け】第1回ソフトテニス団体No.1決定戦2日目に抽選会を開催します
Smash X株式会社（本社：長崎県長崎市、代表取締役社長：橋本 大祐）は、2025年11月29日(土)・30日(日)に開催する第1回ソフトテニス団体No.1決定戦の2日目に、ジュニア・中学生向けの抽選会を開催いたします。
ぜひ、ソフトテニスの団体No.1を決める熱い戦いを観戦するとともに、抽選会にもご参加ください。
◼️ソフトテニス団体No.1決定戦とは？
ソフトテニス競技の団体のNo.1を争う大会です。
第1回大会は、2025年11月29日(土)、30日(日)の2日間、長崎市営庭球場にて開催し、今後は毎年開催を予定しております。
なお、本大会は、長崎市ソフトテニス連盟の後援をいただいております。
大会特設ページはこちら：https://smash-x.co.jp/softtennis-no1
◼️抽選会の景品予定（※一部）
抽選会では、ヨネックス株式会社様の下記のような景品を中心に、総額30万円ほどの景品を用意いたします。（景品は変更になる可能性がございます。）
ボルトレイジ 7S. 02VR7S/7V
2025年6月中旬に発売された「第2世代」の7シリーズにあたり、反発力と打球感が向上したスピード重視のラケット。
ボルトレイジを含めてラケットは、8本を用意。
画像引用元：【ボルトレイジ 7S. 02VR7S|02VR7S】ヨネックス【公式】オンラインショップ(https://yonexshop.jp/item/detail/1_1_02VR7S_1/469)
バックパックＬ. BAG2408L
テニスやバドミントン用の、ラケットを2本収納できる大容量のバックパックです。
サイズ: 幅30cm、奥行20cm、高さ52cm
画像引用元：【バックパックＬ. BAG2408L|BAG2408L】ヨネックス【公式】オンラインショップ(https://yonexshop.jp/item/detail/1_1_BAG2408L_1/060)
◼️抽選会の開催概要
【日程】：2025年11月30日(日) ※本大会2日目
【時間】：13:30頃を予定
12:00より女子決勝戦、14:15より男子決勝戦を行いますので、
合わせて観戦にいらしてください。
【会場】：長崎市営庭球場（長崎県長崎市松山町１－１）
◼️大会のタイムスケジュール
本大会は、タイムスケジュールを策定し、試合を進行いたします。
選手、観戦される方は、こちらのタイムスケジュールを参考にしてください。
なお、出場チーム数確定後にタイムスケジュールを確定いたしますので、こちらの内容から変更する可能性がございます。