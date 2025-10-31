【ジュニア・中学生向け】第1回ソフトテニス団体No.1決定戦2日目に抽選会を開催します

Smash X株式会社

Smash X株式会社（本社：長崎県長崎市、代表取締役社長：橋本 大祐）は、2025年11月29日(土)・30日(日)に開催する第1回ソフトテニス団体No.1決定戦の2日目に、ジュニア・中学生向けの抽選会を開催いたします。


ぜひ、ソフトテニスの団体No.1を決める熱い戦いを観戦するとともに、抽選会にもご参加ください。




◼️ソフトテニス団体No.1決定戦とは？



ソフトテニス競技の団体のNo.1を争う大会です。


第1回大会は、2025年11月29日(土)、30日(日)の2日間、長崎市営庭球場にて開催し、今後は毎年開催を予定しております。


なお、本大会は、長崎市ソフトテニス連盟の後援をいただいております。


大会特設ページはこちら：https://smash-x.co.jp/softtennis-no1


◼️抽選会の景品予定（※一部）

抽選会では、ヨネックス株式会社様の下記のような景品を中心に、総額30万円ほどの景品を用意いたします。（景品は変更になる可能性がございます。）



ボルトレイジ 7S. 02VR7S/7V

2025年6月中旬に発売された「第2世代」の7シリーズにあたり、反発力と打球感が向上したスピード重視のラケット。
ボルトレイジを含めてラケットは、8本を用意。



バックパックＬ. BAG2408L

テニスやバドミントン用の、ラケットを2本収納できる大容量のバックパックです。


サイズ: 幅30cm、奥行20cm、高さ52cm



◼️抽選会の開催概要

【日程】：2025年11月30日(日)　※本大会2日目


【時間】：13:30頃を予定


　　　　 12:00より女子決勝戦、14:15より男子決勝戦を行いますので、


　　　　 合わせて観戦にいらしてください。


【会場】：長崎市営庭球場（長崎県長崎市松山町１－１）


◼️大会のタイムスケジュール

本大会は、タイムスケジュールを策定し、試合を進行いたします。


選手、観戦される方は、こちらのタイムスケジュールを参考にしてください。


なお、出場チーム数確定後にタイムスケジュールを確定いたしますので、こちらの内容から変更する可能性がございます。




◼️Smash X株式会社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/146078/table/8_1_2f408047916b4fb7ffa8e6bd47acb763.jpg?v=202511011059 ]