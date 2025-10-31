《香港ピーク大怪獣》Terence Choi (テレンスチョイ) 個展

VICTORIA1842合同会社

会場: Victoria 1842ビル (〒162-0841 東京都新宿区払方町15-10)

展期: 2025年11月8日(土) - 12月7日(日) (金土日のみ)

(金)14:00-20:00 (土, 日)12:00-18:00 無料入場

____________________________________________________________________________________

アーティスト来場

11月8日(土) 12:00-18:00

11月9日(日) 12:00-14:00

____________________________________________________________________________________

共同主催: Victoria 1842, Terence Choi, Ginger Store香港では、にぎやかな街を離れてから、わずか一時間足らずで山頂にたどり着くことができます。

____________________________________________________________________________________

日々高層ビルの合間から山々を眺めている香港の人々。しかし実際に山へ足を運び、その呼吸を感じてみると、見える風景はまったく違ってくるのではないでしょうか。

香港のアーティスト／イラストレーター Terence Choi は、幼い頃から日本の怪獣文化に強い影響を受け、さまざまな幻想的な生き物を創作してきました。2016年より、香港の山々をテーマにした《香港山峰》シリーズの制作を開始。300を超える山の姿や物語からインスピレーションを得ています。

2019年の社会運動や2020年からのパンデミックを経て、「香港」という故郷の意味を改めて見つめ直したTerenceは、友人たちとともに数多くの山を歩きました。同じ山でも訪れるたびに異なる風景と感情に出会うことから、彼は黒と白の墨、そして金箔を用い、海抜300メートルを超える163の山を一つひとつ描き上げました。その成果は2022年の初個展で注目を集めました。

今回の東京展では、《香港山峰》をさらに発展させ、日本の富士山やクラシックな怪獣アニメの要素を取り入れた新シリーズ《香港の山と大怪獣》を発表します。自然・文化・想像が交差する、全く新しいアートの対話をお楽しみください。

また、香港ブランド Ginger Store とのコラボによる限定Tシャツも販売。ブランドを代表するクラシックシリーズのひとつとして人気を集めています。

____________________________________________________________________________________

Artist profile: Terence Choi (テレンスチョイ)

香港出身のイラストレーター兼アーティスト。初期はグラフィックデザインに携わり、その後フリーの創作活動へ転身。3Dトリックアートで知られ、BMW、Swatch、K11などのブランドとコラボレーションを行ってきた。

作品は『山海経』の幻想的な世界観と浮世絵の美学を融合させた独自のスタイルが特徴で、近年は墨と金箔を用いたモノクロ表現を中心に、個人の創作スタイルのさらなる深化を追求している。代表作である《香港山峰》シリーズは、香港の山々への愛着と都市との深い結びつきをテーマにしており、革新と想像力に満ちた精神を表現している。

____________________________________________________________________________________

Victoria1842合同会社

東京都新宿区払方町15-10 〒162-0841 | https://victoria1842.com

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/victoria1842jp/?hl=ja

X | Twitter: https://x.com/Vic1842