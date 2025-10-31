釣り用偏光サングラスクラファン支援額、日本No.1。Gillsee（ギルシー）、支援総額2,700万円突破。10月31日で先行販売終了。
MONOGI株式会社（本社：東京都）の偏光サングラス「Gillsee（ギルシー）」は、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」において支援総額2,700万円を突破し、釣り用偏光サングラスプロジェクトとして※日本No.1の支援額を記録しました。
本製品は、“魚が見える感覚”を追求して開発された高偏光サングラスであり、
釣りだけでなく、ドライブやアウトドアなど日常にも自然に溶け込むデザインが支持されています。
CAMPFIREにて10月31日で先行販売終了。
プロジェクトページ：https://camp-fire.jp/projects/view/875027
※参考調査情報：
CAMPFIRE、GREEN FUNDING、Makuakeなど国内主要クラウドファンディングサイトにおいて、「釣り用偏光サングラス」ジャンルに該当するプロジェクトを当社調べ（2025年10月31日）で横断調査・比較した結果、Gillseeが支援総額2,700万円超で日本No.1の支援額を記録していることを確認しました。
■なぜ普通のサングラスは釣りに向かないのか──
「サングラスならどれも同じように眩しさを防げるのでは？」
そう思う方もいるかもしれません。
しかし、普通のサングラスの多くは単に光を減らすだけで、水面の反射光までは十分に抑えられません。そのため、魚影や水中がギラつきに隠れて見えづらく、長時間使用すれば目の疲労につながります。
■では通常の偏光サングラスとの違いは？──偏光率96%以上 Gillsee独自のレンズ構造
多くの通常の偏光サングラスは偏光率が70～85%前後にとどまり、光の反射を十分に抑えきれないケースがあります。
しかしGillseeは、独自の高精度偏光レンズと裏面ARコートを組み合わせ、偏光率96%以上を達成。不要な反射光を抑えつつ、必要な視界情報だけを明るく鮮明に届けるよう設計されています。
着脱式サイドシールド
→ 横からの光や風を遮り、状況に応じて使い分け可能
28gの超軽量TR90フレーム
→ 長時間の釣行やドライブでも疲れにくい装着感
日本人の骨格に合わせたノーズパッドとテンプル形状を採用
→ 長時間の装用でもズレにくく、快適さをキープ
シーンに合わせた透過率設計
→ 眩しさを抑えながら自然な視界を確保。街歩きからアウトドアまで幅広く活躍します。
ブラウン透明度30%、グレー透明度20%
この「反射光をカットして必要な光だけを届ける」技術は、偏光レンズの特性を最大限に引き出すもの。
Gillseeはその性能を、釣り・アウトドア・日常まで幅広いシーンで活かせるよう、日本人の顔にフィットする設計を追求しました。
「サングラスを変えると、見える世界が変わる」──
ぜひGillseeで、水面に潜む魚影を体験してみてください。
■今後の展開・販売予定
Gillseeでは、今後の展開として以下を予定しています。
・配送完了および一般販売開始
クラウドファンディングでご支援いただいた皆さまへの配送は、11月下旬～12月下旬を目処に順次完了予定です。その後、自社ECサイトにて一般販売を開始いたします。
最新情報は公式LINEにてご確認ください。
公式LINE：https://lin.ee/dXRhBR2
・スポーツ用品店・アウトドアショップ・百貨店などへの展開
釣りやアウトドアシーンだけでなく、ライフスタイルとしてのサングラス利用を広げるため、スポーツ用品店や百貨店、アウトドア専門店などへの流通拡大を順次進めてまいります。
・新レンズモデルの開発
現在、ユーザーからのご要望に応じて、より多様な環境に対応するグリーンレンズ・ミラーレンズの新モデル開発も進行中です。
Gillseeは、クラウドファンディングをきっかけに生まれた多くの声を大切にし、
今後も「見える感動」をさらに広げていきます。
■製品情報
・製品名
Gillsee | Fishing Glass
【一般販売予定価格】（2025年12月中旬～12月下旬より販売開始予定）
・Gillsee | Fishing Glass：14,400円～18,900円（税込）※予定
【プロジェクトページURL】
https://camp-fire.jp/projects/view/875027
※数量限定・先着順
セット内容
・偏光サングラス ×1
・専用ハードケース ×1
・メガネ拭き ×1
・布メガネケース ×1
・カラビナ（ケース付属） ×1
・専用ストラップ ×1
商品詳細
・フレーム全幅：145mm
・レンズ幅：57mm
・ブリッジ幅：18.9mm
・レンズ高さ：49mm
・テンプル長さ：131.2mm
・重量：28g
・レンズカラー：ブラウン／グレー
・透過率：ブラウン30%／グレー20%
・紫外線カット率：UV400対応／99.9%カット
・偏光度：96%
・レンズカーブ：400カーブ
・フレーム素材：TR90（フロント500カーブ）
■各SNS情報
Instagram：https://www.instagram.com/gillsee.fish/
公式LINE：https://lin.ee/dXRhBR2
WEBサイト：https://gillsee.com
■会社情報
会社名：MONOGI株式会社
所在地：東京都江戸川区上篠崎4丁目24-9
設立：2024年12月
代表者：阿久津 和希
事業内容：D2Cモデルによる商品の企画・開発・販売
会社HP：https://monogi.tokyo
