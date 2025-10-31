ドル円をはじめ主要９通貨ペアのスプレッドを縮小し、原則固定を開始！【トライオートFX | インヴァスト証券】

インヴァスト証券株式会社

インヴァスト証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 誠規、以下「当社」）は、当社が提供する「トライオートFX」において、2025年11月3日（月）より「米ドル/円(USD/JPY)」をはじめとした主要９通貨ペアのスプレッドを原則固定（例外あり）で提供いたします。

■スプレッド概要 ※原則固定（例外あり）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2151/table/406_1_20631dbba00472ab885e1f11fa56f4e1.jpg?v=202511011059 ]

【原則固定 例外あり】

・裁量取引（マニュアル取引）の予定スプレッドです。自動売買は原則固定適用対象外です。

・100万通貨を超えるお取引には上記スプレッドに大口マークアップが約定価格に加算されます。

・震災などの天変地異や事変等による突発的な相場急変時や重要指標の発表前後、年末年始の流動性低下時などスプレッドが拡大する場合があります。

・国内外の金融市場休場日や当社営業休日明けのマーケットオープン時、マーケットクローズ間際など市場の流動性が低下している場合。

・対円通貨ペア：１銭＝0.01円、対外貨通貨ペア：１pips＝0.0001外貨

・広告掲載日：2025年11月3日

スプレッド・手数料の詳細は、当社WEBサイト(https://www.invast.jp/triauto/rules/?argument=BVMu7Zux&dmai=a6904989783aff&utm_source=PRTimes&utm_medium=PRTimes&utm_campaign=spread202511#fx-fee)をご確認ください。

トライオートFXは、裁量取引と自動売買取引が一つのアプリで取引できるFXサービスです。2013年にサービスをリリースして以来、ユーザーに安心して取引いただけるサービスを目指して機能改善を繰り返してきました。FX取引初心者からFX取引上級者まで、幅広いユーザーに利用いただいております。

口座開設はこちら :https://www.invast.jp/triauto/?argument=BVMu7Zux&dmai=a6904989783aff&utm_source=PRTimes&utm_medium=PRTimes&utm_campaign=spread202511

スプレッド縮小キャンペーン、スワップ増量キャンペーンも実施中

この度、スプレッド縮小、原則固定（例外あり）となった通貨ペアの中から「ドル/円」と「メキシコペソ/円」を対象に毎日18時～21時限定でスプレッドを0.2銭から0.1銭へ縮小する「Happy Hour キャンペーン」を2025年11月3日～11月28日まで開催いたします。

詳細はこちら：https://www.invast.jp/triauto/campaign/fx/happyhour/202511/(https://www.invast.jp/triauto/campaign/fx/happyhour/202511/?argument=BVMu7Zux&dmai=a6904989783aff&utm_source=PRTimes&utm_medium=PRTimes&utm_campaign=spread202511)

さらに、メキシコペソをはじめとした高金利3通貨を対象にスワップポイントの増額キャンペーンを2025年11月3日～11月28日の期間にて開催いたします。

◆詳細はこちら

トルコリラ円（TRY/JPY）https://www.invast.jp/triauto/campaign/fx/tryswap/202511/(https://www.invast.jp/triauto/campaign/fx/tryswap/202511/?argument=BVMu7Zux&dmai=a6904989783aff&utm_source=PRTimes&utm_medium=PRTimes&utm_campaign=spread202511)

南アフリカランド円（ZAR/JPY）https://www.invast.jp/triauto/campaign/fx/zarswap/202511/(https://www.invast.jp/triauto/campaign/fx/zarswap/202511/?argument=BVMu7Zux&dmai=a6904989783aff&utm_source=PRTimes&utm_medium=PRTimes&utm_campaign=spread202511)

メキシコペソ円（MXN/JPY）https://www.invast.jp/triauto/campaign/fx/mxnswap/202511/

この機会に是非とも利用しやくなったトライオートFXで、FX取引をはじめてみてはいかがでしょうか。

今後も、インヴァスト証券はユーザーへの一層のサービス向上に取り組んでまいりますので、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

【インヴァスト証券株式会社 会社概要】

商号：インヴァスト証券株式会社

本社所在地：東京都港区台場二丁目３番１号

代表者：代表取締役 伊藤 誠規

資本金：30億円

設立： 昭和35(1960)年8月10日

事業内容：金融商品取引法に基づく金融商品取引業

登録番号：関東財務局長(金商)第26号

加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

公式HP：https://www.invast.jp/

【トライオートFX リスク費用などの重要事項について 】

本取引は、店頭外国為替証拠金取引であり、元本および利益が保証された取引ではありません。価格や金利等の変動により損失が生ずるおそれがあります。また、スワップポイントが受取から支払いに転じることもあります。当社は、有効比率が一定水準以下となった場合、全建玉を自動的に強制決済(ロスカット)いたしますが、本取引は預託すべき証拠金額以上の取引が可能なため、急激な相場変動等によっては、証拠金の額を上回る損失が発生する恐れがあります。本取引は、売付け価格と買付けの価格に差（スプレッド）があり、その値は自動売買注文とマニュアル取引とで異なります。相場状況の急変時等はスプレッドが広くなることや、意図した取引ができない可能性があります。

●取引手数料は無料です。

●「成行注文」・「逆指値注文」・「一括決済注文」・「ロスカット注文」では、同一通貨ペア・同一注文手法・同一売買区分において、取引数量の合計が100万通貨を超える場合、カバー取引に係る大口取引調整分および本取引のサービスレベル維持を目的として、大口マークアップが約定価格に加算されます。（※同一通貨ペアでも、自動売買取引とマニュアル取引それぞれ区別して各取引数量の合計を計算します。）大口マークアップが加算される場合はお客様に不利な価格で約定します。大口マークアップについて詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

●証拠金は、各通貨ペアの時価総額の4％以上の額となります。法人は通貨ペアの時価評価額×金融先物取引業協会公表の「為替リスク想定比率」の額となります。

トライオートFXの詳しいリスク・重要事項は当社ホームページを必ずご確認ください。取引を開始されるにあたっては本取引の仕組みやリスクを十分にご理解いただき、お客様ご自身の責任と判断で取引していただきますようお願いいたします。