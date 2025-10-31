B2福岡｜リバウンドで圧倒され、流れをつかみきれずGAME1を落とす

ライジングゼファーフクオカ株式会社

2025年10月31日（金）に開催した、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズン【ライジングゼファーフクオカ vs.神戸ストークス】戦は、“福岡 55-82 神戸”で福岡の敗戦となりました。

【試合結果】

【福岡】55-82【神戸】

1Q 14-23

2Q 13-21

3Q 9-16

4Q 19-22

【戦評】

＜前半＞

5連勝と勢いに乗る福岡が、西地区首位・神戸ストークスに挑む一戦。

前節でシーズンハイの1試合25得点をマークした#8青木が、この日も立ち上がりから3Pシュートを沈め先制する。しかし、その後は神戸の高い決定力とリバウンドに苦しむ展開。ハードディフェンスが持ち味の#33加藤を投入して守備からリズムを掴もうとするが、神戸の堅守に阻まれ反撃の糸口が掴めない。

2Qも神戸の高精度なシュートとリバウンドに苦しむ展開が変わらない。#34アギラールがペイント内で得点を重ね、#24バーレルのダンクシュートや#0會田、#10スンの3Pシュートで加点するも、点差を詰めきれないまま17点ビハインドで前半を折り返す。

＜後半＞

キャプテン #12寒竹の3Pシュートで流れを変えたい福岡だが、前半に続き神戸の高い得点力とリバウンドに押し込まれる時間が続く。福岡は外角からのシュートに精彩を欠き、思うように得点を伸ばせない。

迎えた最終クォーター。スンがジャンプショットや3Pシュートで意地を見せるものの、反撃には届かず。シュート精度を欠き、終始神戸のリバウンドに苦しんだ福岡は、巻き返し叶わず27点差の大敗を喫した。

一方で、バーレルが9リバウンドを記録し、個人通算5,000リバウンドの節目を達成した。

【コメント】

福島雅人HC

神戸さんはタレントも揃っており、強く、Bプレミアに向けてしっかり準備された素晴らしいチームであることはわかっていました。それにも関わらず、こちらがリズムをつかめなかったのは残念です。

プレッシャーを受けた時に引かずに前へ出ることを話していましたが、今日はその圧力に押されてしまった場面が多く、相手のやりたいバスケットをそのまま許してしまいました。相手を困らせる展開を作るべきところで、引いてしまったことが反省点です。

前半でシュートが何本か外れ、そこから自信をなくし、さらに引いてしまったことで、リズムをつくれませんでした。お客様も首位チームとの対戦を楽しみにしてくださっていたと思うので、もう少しいい姿をお見せしなければいけませんでした。

ただ、戦えない状況ではありません。明日はしっかりバウンスバックし、強い相手に対して修正・アジャストして臨みます。誤魔化しは効かないので、シンプルに、オーソドックスに、フィジカルで負けないバスケットをしたいと思います。

パブロ・アギラール選手

今日のような負け方の理由をひとつに絞るのはとても難しいです。

オフェンス面でもディフェンス面でも、自分たちの全力を出し切れなかったことが、ひとつの欠点だと思います。

明日はオフェンスもディフェンスも全力を出して、ハードにプレーすることが大事だと思います。

今日は自分の可能性をすべて発揮できなかったと思うので、そこはしっかり修正していきます。

自分は得点やスタッツはあまり気にしていないので、明日はチームが勝つことを一番大事にしてプレーしたいです。

