宝元紀合同会社

静けさの奥で、花がひそやかにほころぶ。

見えないものが形を持ち、心の輪郭がにじむ瞬間。

このたび、POUYUENJI KYOTOでは、台湾の現代アーティスト YU CHUAN（ユーチュエン）

氏による展示「不審花開（ふしんはなひらく）」を開催いたします。

日本では3年ぶり２度目の個展、POUYUENJI KYOTOとしては、初の作家を招いての

展示販売会です。

「不審花開（ふしんはなひらく）」とは、禅の詩にある言葉で、

自然のままに咲く花を尊ぶ心を表しています。

花がなぜ咲くのかを問いたださず、またそのときを急かすこともせず、ただ

季節と花自身の呼吸が重なった瞬間に静かに花開くーーそこに人の意思や理由は

必要ありません。

堉泉（ユーチュエン）が本展の為に描き下ろした新作の花のシリーズは、

この「不審花開」の精神を映し出し、茶道における「一期一会」の考え方とも響き合い、

一つひとつの作品は、まるで茶席で客を迎える一輪の茶花のように、

その場、その瞬間にしか生まれない出会いをもたらします。

11月14日（金）には、ライブペインティングを実施

描かれる線が、まるで花びらのように空間の中でひらいていくーー

二十四節気をテーマに描かれる、その瞬間を、どうぞお楽しみください。

会期中は、展示と響きあう特別メニューを数量限定にてご用意

御菓子丸によるこの時期だけの菓子と茶のペアリングコースが、

アートと季節をひとつに結びます。

光と呼吸、そして余白のあいだに咲くようなYU CHUAN氏の作品。

その世界が京都の空間に、静かに広がる茶の香り、絵の色、空間の温度。

そのすべてが、ゆるやかに共鳴するひとときをお楽しみいただけます。

EVENT OUTLINE

不審花開 FUSHIN HANA HIRAKU

“Awakening blooms beyond thought”

会期：2025年11月13日（木）～11月30日（日）

ライブペインティング：11月14日（金）14:00～15:00（無料）

会場：POUYUENJI KYOTO

京都市東山区八坂通下河原東入八坂町374

営業時間：10:00-18:00

定休日：月曜日・火曜日

お席のご予約：

POUYUENJI KYOTO テーブルチェックよりお申し込みください。

＊特別メニューは数量に限りがございます

＊限定ギフトボックスは数量に限りがございます

CONTACT

本件に関するご質問、取材に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。

GENERAL CONTACT

POUYUENJI KYOTO

075-533-8826

PRESS CONTACT

POUYUENJI KYOTO

赤星 美保

miho.akahoshi@pouyuenji.com

URL | https:Kyoto.pouyuenji.com