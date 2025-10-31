『おおさきオープンイノベーションピッチ2025』ファイナリスト決定！

一般社団法人おおさき産業推進機構

宮城県大崎市は、地域資源とスタートアップ及び挑戦企業の力を掛け合わせ、新たなビジネス創出を目指す「おおさきオープンイノベーションピッチ2025」を開催いたします。






本イベントは、全国・世界からビジネスプランを募り、地域と共に未来をつくる共創プラットフォームとして進化を続けています。



■ ファイナリスト発表


厳正な審査の結果、以下の企業・団体・チームがファイナリストに選出されました。（五十音順）


学校法人三幸学園


株式会社あるやうむ


株式会社ＫＡＭＡＭＥＳＨＩ


株式会社JOYCLE


株式会社FLASPO


株式会社manaby alt


Omiisay株式会社


MOTTAINAIBATON株式会社


roly-poly Organics


STAR FOREST


惜しくも今回選出に至らなかった皆さまの提案にも、多くの可能性と熱意を感じております。


ご応募いただいたすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。



■ 開催概要


本イベントは、スタートアップや挑戦企業が大崎市の課題や地域資源に着目し、企業・行政・観光などの多様な主体と対等に連携しながら、新たなビジネスモデルを提案・競う「地域共創型オープンイノベーションピッチイベント」です。


地域との協働を前提とした実証・事業化を目指す77社の提案が、国内外から集まりました。



■ 開催日程


日時：2025年11月27日（木）13:30受付開始／14:00開会


会場：大崎市役所 本庁舎3F 大会議室（宮城県大崎市古川）


観覧：無料（事前申込制）


申込フォーム：https://forms.gle/uPmLSpCJXVy57FbY8


同時配信：YouTubeライブ配信予定（公式サイトより視聴可能）



■ タイムスケジュール（予定）


・1F スタートアップブース展示（13:30～17:00）


　2024・2025年のセミファイナリスト企業による展示ブースを展開。


　最新のサービスやプロダクトを体験できます。



・3F オープンイノベーションピッチ本編（14:00～）


　ビジネスピッチ（14:00～16:00）


　トークセッション（16:15～16:45）


　表彰式（17:00～18:00）


　トークイベントセクション


　2024年ファイナリストによる「その後のストーリー」をテーマに、事業の進展や地域連携の成果を紹介。






■ 賞・特典


最優秀賞（賞金100万円）をはじめ、市長賞、協賛企業賞、オーディエンス賞などを予定。


さらに、地域連携・実証実験・販路開拓などの支援や、地元事業者とのマッチング機会が提供されます。



■ アフターパーティ（交流会）


ピッチ終了後には、ファイナリスト企業・地元企業・行政関係者・観覧者が一堂に会する交流会（アフターパーティ）を開催します。


会場：グランド平成（大崎市古川）


時間：18:30～20:30（予定）


参加費：10,000円（お食事・飲み放題付き）


申込フォーム：https://www.via-at.space/osaki


主催サポート：via-at（デジタルコミュニティプラットフォーム）



■ 主催・運営


主催：一般社団法人おおさき産業推進機構


共催：宮城県大崎市


運営協力：株式会社CFスタートアップパートナーズ／ストームハーバー証券株式会社



■ お問い合わせ先


一般社団法人おおさき産業推進機構内


おおさき1000のビジネス実行委員会 事務局


TEL：0229-25-7130


MAIL：info@osaki1000.com


WEB：https://osaki1000.com


Instagram：@osaki1000


Facebook：https://facebook.com/osaki1000biz



■ 取材ご希望の方へ


ピッチ当日は報道関係者の取材も歓迎しております。


観覧申込フォームより「報道関係者」と明記のうえ、お申し込みください。