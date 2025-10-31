『おおさきオープンイノベーションピッチ2025』ファイナリスト決定！

一般社団法人おおさき産業推進機構

宮城県大崎市は、地域資源とスタートアップ及び挑戦企業の力を掛け合わせ、新たなビジネス創出を目指す「おおさきオープンイノベーションピッチ2025」を開催いたします。

本イベントは、全国・世界からビジネスプランを募り、地域と共に未来をつくる共創プラットフォームとして進化を続けています。

■ ファイナリスト発表

厳正な審査の結果、以下の企業・団体・チームがファイナリストに選出されました。（五十音順）

学校法人三幸学園

株式会社あるやうむ

株式会社ＫＡＭＡＭＥＳＨＩ

株式会社JOYCLE

株式会社FLASPO

株式会社manaby alt

Omiisay株式会社

MOTTAINAIBATON株式会社

roly-poly Organics

STAR FOREST

惜しくも今回選出に至らなかった皆さまの提案にも、多くの可能性と熱意を感じております。

ご応募いただいたすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。



■ 開催概要

本イベントは、スタートアップや挑戦企業が大崎市の課題や地域資源に着目し、企業・行政・観光などの多様な主体と対等に連携しながら、新たなビジネスモデルを提案・競う「地域共創型オープンイノベーションピッチイベント」です。

地域との協働を前提とした実証・事業化を目指す77社の提案が、国内外から集まりました。

■ 開催日程

日時：2025年11月27日（木）13:30受付開始／14:00開会

会場：大崎市役所 本庁舎3F 大会議室（宮城県大崎市古川）

観覧：無料（事前申込制）

申込フォーム：https://forms.gle/uPmLSpCJXVy57FbY8

同時配信：YouTubeライブ配信予定（公式サイトより視聴可能）



■ タイムスケジュール（予定）

・1F スタートアップブース展示（13:30～17:00）

2024・2025年のセミファイナリスト企業による展示ブースを展開。

最新のサービスやプロダクトを体験できます。



・3F オープンイノベーションピッチ本編（14:00～）

ビジネスピッチ（14:00～16:00）

トークセッション（16:15～16:45）

表彰式（17:00～18:00）

トークイベントセクション

2024年ファイナリストによる「その後のストーリー」をテーマに、事業の進展や地域連携の成果を紹介。



■ 賞・特典

最優秀賞（賞金100万円）をはじめ、市長賞、協賛企業賞、オーディエンス賞などを予定。

さらに、地域連携・実証実験・販路開拓などの支援や、地元事業者とのマッチング機会が提供されます。



■ アフターパーティ（交流会）

ピッチ終了後には、ファイナリスト企業・地元企業・行政関係者・観覧者が一堂に会する交流会（アフターパーティ）を開催します。

会場：グランド平成（大崎市古川）

時間：18:30～20:30（予定）

参加費：10,000円（お食事・飲み放題付き）

申込フォーム：https://www.via-at.space/osaki

主催サポート：via-at（デジタルコミュニティプラットフォーム）



■ 主催・運営

主催：一般社団法人おおさき産業推進機構

共催：宮城県大崎市

運営協力：株式会社CFスタートアップパートナーズ／ストームハーバー証券株式会社



■ お問い合わせ先

一般社団法人おおさき産業推進機構内

おおさき1000のビジネス実行委員会 事務局

TEL：0229-25-7130

MAIL：info@osaki1000.com

WEB：https://osaki1000.com

Instagram：@osaki1000

Facebook：https://facebook.com/osaki1000biz



■ 取材ご希望の方へ

ピッチ当日は報道関係者の取材も歓迎しております。

観覧申込フォームより「報道関係者」と明記のうえ、お申し込みください。