『おおさきオープンイノベーションピッチ2025』ファイナリスト決定！
宮城県大崎市は、地域資源とスタートアップ及び挑戦企業の力を掛け合わせ、新たなビジネス創出を目指す「おおさきオープンイノベーションピッチ2025」を開催いたします。
本イベントは、全国・世界からビジネスプランを募り、地域と共に未来をつくる共創プラットフォームとして進化を続けています。
■ ファイナリスト発表
厳正な審査の結果、以下の企業・団体・チームがファイナリストに選出されました。（五十音順）
学校法人三幸学園
株式会社あるやうむ
株式会社ＫＡＭＡＭＥＳＨＩ
株式会社JOYCLE
株式会社FLASPO
株式会社manaby alt
Omiisay株式会社
MOTTAINAIBATON株式会社
roly-poly Organics
STAR FOREST
惜しくも今回選出に至らなかった皆さまの提案にも、多くの可能性と熱意を感じております。
ご応募いただいたすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。
■ 開催概要
本イベントは、スタートアップや挑戦企業が大崎市の課題や地域資源に着目し、企業・行政・観光などの多様な主体と対等に連携しながら、新たなビジネスモデルを提案・競う「地域共創型オープンイノベーションピッチイベント」です。
地域との協働を前提とした実証・事業化を目指す77社の提案が、国内外から集まりました。
■ 開催日程
日時：2025年11月27日（木）13:30受付開始／14:00開会
会場：大崎市役所 本庁舎3F 大会議室（宮城県大崎市古川）
観覧：無料（事前申込制）
申込フォーム：https://forms.gle/uPmLSpCJXVy57FbY8
同時配信：YouTubeライブ配信予定（公式サイトより視聴可能）
■ タイムスケジュール（予定）
・1F スタートアップブース展示（13:30～17:00）
2024・2025年のセミファイナリスト企業による展示ブースを展開。
最新のサービスやプロダクトを体験できます。
・3F オープンイノベーションピッチ本編（14:00～）
ビジネスピッチ（14:00～16:00）
トークセッション（16:15～16:45）
表彰式（17:00～18:00）
トークイベントセクション
2024年ファイナリストによる「その後のストーリー」をテーマに、事業の進展や地域連携の成果を紹介。
■ 賞・特典
最優秀賞（賞金100万円）をはじめ、市長賞、協賛企業賞、オーディエンス賞などを予定。
さらに、地域連携・実証実験・販路開拓などの支援や、地元事業者とのマッチング機会が提供されます。
■ アフターパーティ（交流会）
ピッチ終了後には、ファイナリスト企業・地元企業・行政関係者・観覧者が一堂に会する交流会（アフターパーティ）を開催します。
会場：グランド平成（大崎市古川）
時間：18:30～20:30（予定）
参加費：10,000円（お食事・飲み放題付き）
申込フォーム：https://www.via-at.space/osaki
主催サポート：via-at（デジタルコミュニティプラットフォーム）
■ 主催・運営
主催：一般社団法人おおさき産業推進機構
共催：宮城県大崎市
運営協力：株式会社CFスタートアップパートナーズ／ストームハーバー証券株式会社
■ お問い合わせ先
一般社団法人おおさき産業推進機構内
おおさき1000のビジネス実行委員会 事務局
TEL：0229-25-7130
MAIL：info@osaki1000.com
WEB：https://osaki1000.com
Instagram：@osaki1000
Facebook：https://facebook.com/osaki1000biz
■ 取材ご希望の方へ
ピッチ当日は報道関係者の取材も歓迎しております。
観覧申込フォームより「報道関係者」と明記のうえ、お申し込みください。