Algoageと新規ロイヤルパートナー契約のお知らせ

株式会社滋賀レイクスターズ

株式会社Algoageは「次の当たり前を生み出す。」をミッションにAIテクノロジーを活用したチャットマーケティング事業・生成AI事業・研修事を展開されています。

株式会社Algoageとのパートナーシップを通じて、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B1リーグ戦を力強く戦って参ります。





なお、会場広告やバスケットLIVE映像上のバーチャル広告などについては同社の「DMMビジネスAI」ブランドロゴでの掲出となります。

株式会社Algoage ビジネスAI事業部 事業責任者 川村 真一様 コメント

DMMグループの「DMMビジネスAI」は、企業のAI活用を支援し、人材育成・業務変革を推進するAI研修・コンサルティングを提供しています。このたび滋賀レイクス様のパートナーとして参画できることを大変光栄に思います。AIの力でスポーツと地域の可能性を広げ、共に成長と新たな挑戦を実現していけるパートナーシップを築いてまいります。

株式会社滋賀レイクスターズ 代表取締役社長 原 毅人コメント

この度の株式会社Algoage様とのロイヤルパートナー契約締結を大変光栄に思っております。

2026-27シーズンから始まるBプレミアを見据え、現行Bリーグ最終シーズンとなる今季は、滋賀レイクスにとっては5カ年の中期目標【LAKE UP 5 GOALS】の2カ年目となります。

事業面で自力事業売上130％以上成長・全体売上「16億円以上」、競技面では「Get Hyped !」をスローガンに「勝率5割を目指し、CS出場と優勝へ可能性を繋ぐ」を目標とし、事業面/競技面ともに”勝負の2年目”となる2025-26シーズンに、AIテクノロジーを活用した事業を通じて、「次の当たり前を生み出す」ことをミッションにとする株式会社Algoage様にレイクスファミリーに加わっていただき、更なるクラブの成長と地域社会への貢献に挑戦できることをクラブ一同楽しみにしております。

株式会社Algoage

【本社所在地】東京都文京区湯島3-2-12 御茶ノ水天神ビル4F

【ビジネスAI事業部 事業責任者】川村 真一

【事業内容】チャットマーケティング事業・生成AI事業・研修事業

【設立】2018年2月

【公式サイト】https://algoage.dmm.com/

滋賀レイクス

【本社】滋賀県大津市におの浜4-7-5 オプテックスにおの浜ビル3階

【代表取締役社長】原 毅人

【事業内容】

バスケットボール興行の企画・運営、スポーツスクールの企画・運営、バスケットボールチームに関する各種オリジナルグッズの製造・販売など

【設立】2007年8月

【公式サイト】https://www.lakestars.net/

【ホームタウン】大津市

【フレンドシップタウン】草津市、彦根市