プロスポーツチーム公式ライセンスオンラインショップがグランドオープン致しました！！

株式会社fave


オンラインストア「OENS.life」では、プロスポーツチームの公式ライセンスグッズを中心に、ここでしか手に入らないオリジナルアイテムを多数取り揃えております。
この機会にぜひ「OENS.life」でのお買い物をお楽しみください。



■一部、商品ラインナップ



中日ドラゴンズ　全2選手+ドアラ


■『OENS.life』(オーエンズ.ライフ)関連URL


公式サイト：https://www.oens.life/


公式 X アカウント：https://x.com/OENSlife


公式 instagram アカウント：https://www.instagram.com/oens.life/




また、同サイトではお客様の応援する熱い気持ちをチーム・選手に届けるお手伝いをするべく


オリジナルメッセージ商品が作成出来るグッズ作成システム「パレッツ」も搭載しています。




応援メッセージや名前を入れたオリジナルの応援グッズなど、ファンの創造力を活かした商品作りを可能にしています。 『OENS.life』では、公式ライセンス商品の信頼性と品質に加え、ファン自身が自由にカスタマイズできる体験を提供します。これにより、よりパーソナルで熱量の高い応援スタイルを可能にし、チームとファンの新しいつながりを創出していきます。





