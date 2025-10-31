´Ú¹ñÈ¯¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÆüËÜ¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤âÌ¥Î»¤µ¤»¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ãBLOSSOM¡ä¡£Åìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¤Ë¤ÆPOP UP EVENT¤ò³«ºÅ¡£
¥½¥¦¥ëÈ¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÒBLOSSOM¡Ó¤¬¡¢2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦ÆîÀÄ»³FROM-1st¥Ó¥ë 2F¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£Åìµþ¤Ç¤ÏÂè2ÃÆ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢Á°²ó¤ÎÂå´±»³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤ËÆüËÜ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¾å¾ºÃæ¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï½©Åß¤ÎºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ËÁ´¾¦ÉÊ20%OFF¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡ÒBLOSSOM¡Ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÄ¾ÀÜÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
POP UP EVENTÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à
1. RATI HOURGLASS JACKET ー BROWN
RATI(¥é¥Æ¥£)¥¢¥ïー¥°¥é¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¥¦ー¥ëº®¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¾åÉÊ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÈÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÃå¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê2¥Ü¥¿¥ó»ÅÍÍ¤Ë¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê¹Ê¤Ã¤¿¥¢¥ïー¥°¥é¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È(º½»þ·×·¿)¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç½÷À¤é¤·¤µ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Ç¤â¡¢¥É¥ì¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤âËüÇ½¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
2. RATI BANDING PANTS ー KHAKI BEIGE
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¥·¥êー¥º¤ÎRATI(¥é¥Æ¥£)¥Ð¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥¦ー¥ëº®ÁÇºà¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤È©¿¨¤ê¤È¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¢¤ë¥Ð¥ß¥åー¥À¾æ¤Ø¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤â²ÄÇ½¤Ê2WAY¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡£É¨¤Ë±è¤Ã¤¿ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¥¦¥¨¥¹¥È¡õ¿þ¤Ï¥Ð¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤Ð¤º²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ì¥¶ー¤Î¾®Êª¤ä¥·¥åー¥º¤Ê¤É¤âÉý¹¤¯¤´ÍÑ°Õ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¾¦ÉÊ20%OFF¤Ç¡ÒBLOSSOM¡Ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¡ÊPRE ORDER¡Ë¡Û·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤´»îÃå¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò½ü¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤´ÃíÊ¸¸å¤ÎÇÛÁ÷ÂÐ±þ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆÃÅµ¤Î¤´¾Ò²ð
¤´¹ØÆþ¼ÔÍÍÁ´°÷ÆÃÅµ
¡Ô1.BLOSSOM¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Ûー¥Üー¥Ð¥Ã¥°¡õ¥Ýー¥Á¡Õ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡ãBLOSSOM¡ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Ûー¥Üー¥Ð¥Ã¥°¡õ¥Ýー¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËèÆüÀèÃå½ç¡¡Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¡£
¡Ô2.BLOSSOM¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥«ー¥É¥±ー¥¹¡Õ
ÀÇ¹þ\70,000°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¡ãBLOSSOM¡ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥«ー¥É¥±ー¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨¥«¥éー¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú POP UP EVENT ¡Û
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÒBLOSSOM¡Ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢½©Åß¤ÎºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢Ë¤«¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â¤´ÍÑ°Õ¡£Á´¾¦ÉÊ20¡óOFF¤Ç¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤³¤ÎÂçÊÑµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¡ÒBLOSSOM¡Ó¤¬Ì¥¤»¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤ò¤É¤¦¤¾¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BLOSSOM AOYAMA TOKYO - PRE-ORDER SHOWCASE
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î14Æü(¶â)~11·î16Æü(Æü)
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00-20:00(16Æü¤Ï18»þÊÄ¾ì¡Ë
LOCATION¡§ÆîÀÄ»³FROM-1st¥Ó¥ë £²F
<ÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È>
https://blossomhcompany.jp
<¸ø¼°Instagram>
https://www.instagram.com/blossom.official_jp/
<¤ªÌä¹ç¤»Àè>
CATALDESIGN inc.
E-Mail : info@catal.co.jp
TEL : 03-6721-0810