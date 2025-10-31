コトダマン×カラオケショップ JOYSOUNDコラボキャンペーン開催！7.5周年を記念し、人気キャラクターをイメージしたコラボドリンクが全国30店舗の「カラオケショップ JOYSOUND」に登場！

株式会社MIXI 株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）が運営する、スマホアプリのことばで闘う新感覚RPG「共闘ことばRPG コトダマン」（以下コトダマン）は、全国にカラオケ店舗・ネットカフェ店舗を展開する株式会社スタンダード（東京都港区、代表取締役社長：小林 克章）が運営するカラオケ「カラオケショップ JOYSOUND」とのコラボキャンペーンを、2025年11月7日（金）より開催します。

期間中、「コトダマン」に登場するキャラクターをイメージした全8種のコラボドリンクを、全国30店舗の「カラオケショップ JOYSOUND」にて販売します。コラボドリンクを1杯注文した方には、対象キャラクターの「オリジナルミニフォト風カード」と、コトダマンWEBショップで利用可能なゲーム内アイテムが獲得できる「シリアルコード入りカード」をプレゼントします。

「コトダマン」は、2025年10月に7.5周年を迎え、10月10日よりJOYSOUNDにてゲーム内楽曲のカラオケ配信を開始しました。この取り組みに続く7.5周年を記念した展開のひとつとして本施策を実施し、ゲーム外でも作品の世界観に触れられる体験の提供を目指しています。

詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

キャンペーンサイト：https://shop.joysound.com/campaign/kotodaman/

コトダマン×カラオケショップ JOYSOUNDコラボキャンペーン 概要

＜開催期間＞

2025年11月7日（金）～2026年1月12日（月・祝）

※コラボキャンペーン開始時間および終了時間は各店舗の営業時間に準じます。

＜コラボドリンク＞

全8種のノンアルコールコラボドリンク（各750円・税込）を販売します。

1杯の注文につき、同キャラクターの「オリジナルミニフォト風カード」と、ゲーム内アイテムが獲得できる「シリアルコード入りカード」を1枚プレゼントします。

※画像はイメージです。盛り付け・器が写真と異なる可能性がございます。

■登場キャラクター

シヨウチヨウ／ナツ子／ムオン／ましろ／ダセット／ウインテット／ウンディーヴァ＆イフリートーン／ニューワード

■シリアルコード入りカード

「コトダマンWebショップ」で利用できるシリアルコードが記載されたカードです。コードを入力すると以下のゲーム内アイテムが獲得できます。

・スペシャルの凸片（オリジナル）×1個

・無印の凸片（オリジナル）×3個

※「シリアルコード入りカード」は、ご利用人数分を上限にコラボドリンクの杯数分のお渡しとなります。

※特典は無くなり次第、終了となります。

＜対象店舗（全30店舗）＞

青森 ：JOYSOUND青森新町店

岩手 ：JOYSOUND盛岡大通り店

宮城 ：JOYSOUND仙台一番町店

福島 ：JOYSOUND郡山駅前通り店

新潟 ：JOYSOUND新潟駅南口店

長野 ：JOYSOUND長野駅前店

埼玉 ：JOYSOUND大宮西口店

東京 ：JOYSOUND池袋西口公園前店、JOYSOUND新宿西口店、JOYSOUND品川港南口店、

JOYSOUND渋谷道玄坂店、JOYSOUND立川北口店

神奈川 ：JOYSOUND鶴見店、JOYSOUND上大岡駅前店

千葉 ：JOYSOUND稲毛駅前店

茨城 ：JOYSOUND土浦店

静岡 ：JOYSOUND静岡紺屋町店

愛知 ：JOYSOUND金山店、JOYSOUND名駅太閤口店

三重 ：JOYSOUND四日市笹川通り店

大阪 ：JOYSOUNDなんば戎橋店、JOYSOUND天王寺アポロ店

兵庫 ：JOYSOUND三ノ宮東口駅前店

広島 ：JOYSOUND広島中央通り店

山口 ：JOYSOUND徳山店

愛媛 ：JOYSOUND松山大街道一番町店

福岡 ：JOYSOUND博多口駅前店

大分 ：JOYSOUND大分中央通り店

長崎 ：JOYSOUND長崎浜町アーケード店

鹿児島 ：JOYSOUND天文館電車通り店

※実施店舗詳細は「カラオケショップ JOYSOUND」公式サイトよりご確認ください。

https://shop.joysound.com/#SHOPAREA

コトダマン7.5周年記念イベント開催中！

「コトダマン」では、7.5周年を記念した特別なゲーム内イベントを開催中です。詳細はコトダマン公式サイト内で公開のお知らせにてご確認ください。

＜コトダマン7.5周年記念イベント お知らせ＞

https://kotodaman.jp/info/detail/0809337MJvTh6vVnej.html

■共闘ことばRPG コトダマン < https://kotodaman.jp >

スマートフォンで遊べる「ことば」で闘う新感覚RPGです。文字の精霊「コトダマン」を組み合わせて「ことば」をつくり、ステージクリアを目指します。つくった「ことば」の長さや数で敵に与えるダメージが変化し、最大4人で協力しながら遊ぶマルチプレイでは、友だちや家族とワイワイ盛り上がりながら、それぞれの知識を出し合って「ことば」づくりを楽しむことが可能です。生き物、食べ物、地名、歴史上の人物から、流行のあの「ことば」まで、29万語以上に対応。「ことば」は日々追加しており、無限に楽しみが広がる、究極のことば遊びゲームです。2025年10月時点で、累計利用者数600万人を突破しています。

■アプリ概要

ゲーム名 共闘ことばRPG コトダマン

カテゴリ ゲーム（ことば合わせRPG）

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種（OS） 【iOS】iOS16.0以降

【Android(TM)】Android 7.0以降

利用方法 ・各ストアで「コトダマン」を検索

・ゲームダウンロードURL：

https://xfl.ag/kotodaman

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびコトダマンの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。