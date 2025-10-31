ポップしなないで新曲「ロックンロールシネマ」配信リリース決定！

日本コロムビア株式会社

Vo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる「軽やかに無常を歌う」を標榜し、文学性のある歌詞と豊かな音楽性が魅力のポップしなないでが、本日、バンド史上初となるリクエストライブ「TARAREBA」を開催。来月11月19日(水)に新曲「ロックンロールシネマ」を配信リリースすることを発表した。

今回の作品は、青春の煌めきをポップしなないでらしくギターロックに落としこんだ楽曲で、青春の刹那とカオスと内省が感じられるアートワークになっている。

メンバーは今回の配信リリースに関して、「学生時代に小さな映画館で観て、当時は面白さが正直わからなかったんですけど、その後何回か見返したりして、今も好きな青春映画があるんですよね。そういう音楽が作れたらいいなあと思ってるし、そういう曲を作ったつもりです。」とコメントしている。

さらに、ポップしなないでは11月より東京、名古屋、大阪のクラブクアトロにて「ポップしなないでpresents “Pop’n’Roll ZOMBIES” tour」を開催。11月24日(月祝)大阪・梅田CLUB QUATTROに超能力戦士ドリアン、12月7日(日)愛知・名古屋CLUB QUATTROに時速36km、東京・渋谷CLUB QUATTROに後日発表となるゲストを迎え、2マン形式での公演となる。

なお、11月3日(月祝)までチケットオフィシャル2次先行の申込受付中。

詳しくは下記チケット情報をチェックしてほしい。

ポップしなないでは本年3月31日に結成10周年を迎えるにあたり、メンバー2人の「10のやりたいこと」企画を実施中。今回発表のライブ映像作品リリースが追加となり、本日時点で7つの「やりたいこと」が公開されている。残り3つの「やりたいこと」も順次発表されるので、楽しみに待っていただきたい。

■Release

「ロックンロールシネマ」

リリース日：2025年11月19日(水)

品番：COKM-46090

発売・配信元：日本コロムビア

■公演情報

ポップしなないでpresents “Pop'n'Roll ZOMBIES“ tour

・2025年11月24日(月祝) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

OPEN/START 16:15/17:00

＜GUEST＞超能力戦士ドリアン

＜公演に関するお問合せ＞清水音泉

06-6357-3666 (平日12:00～17:00) / info@shimizuonsen.com

・2025年12月7日(日) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

OPEN/START 16:15/17:00

＜GUEST＞時速36km

＜公演に関するお問合せ＞サンデーフォークプロモーション

052-320-9100(12:00-18:00)

・2025年12月26日(金) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

OPEN/START 18:15/19:00

＜公演に関するお問合せ＞ディスクガレージ

https://info.diskgarage.com/

＜チケット＞

スタンディング\4,500(税込) ドリンク代別途必要

・オフィシャル2次先行：2025年10月22日(水)19:00 ～2025年11月3日(月祝)23:59

https://w.pia.jp/t/popsnnid25/

■Profile

ポップしなないで

2015年結成のVo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる軽やかに無常を歌うポップ。

かわむらの作るどこか寂しげだが前向きな歌詞世界と、かめがいの表情豊かでクセの強い魅力的なボーカルで、ミニマムな構成ながら完成された音楽性を持つ。独自の楽曲哲学に沿ったMVや、確かな表現力により世界観を再現するライブパフォーマンスが話題。

2024年2月にメジャー2ndフルアルバム『DOKI』をリリース。初の全国ワンマンツアー「鼓動を聴かせて」は、東京・恵比寿LIQUIDROOMのファイナル公演をソールドアウトさせ終幕。

2025年3月にメジャー3rdフルアルバム『Electric』をリリース。全国ワンマンツアー「ビビっちゃってんじゃないの？」では、自身最大キャパシティとなる東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)にてファイナル公演を開催。

■WEB

Official WEB： https://popsnnid.com/

YouTube： www.youtube.com/@popsnnid

X（Twitter）： https://x.com/pop_snnid

Instagram： https://www.instagram.com/popsnnid/

TikTok： https://www.tiktok.com/@pop_snnid