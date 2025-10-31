「Spookiz（スプーキッズ）」、世界中が待ち望んだ新シーズンが本日スタート！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ(C)Sony Music Labels Inc.

世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ「Spookiz」（読み：スプーキッズ）が、約5年ぶりとなる新シーズンのEpisode 1を公開した。

Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数622万人（10月30日現在）、総再生回数32億回超え（10月30日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。

セリフのない非言語かつ1~3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとして、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパ等々、世界中で絶大な人気を誇っている。

そんなSpookizは本日10/31（金）に、約5年ぶりに新シーズンをスタートさせ、Episode 1「Where Are We...?」が公開となった。これまでは、とある学校にて人間から隠れながらも楽しく日常を過ごしていたSpookizたち。先日公開されたプロローグでは、復讐心にかられたモンスターハンターに狙われてしまい、モンスターとしての真の力をよみがえらせるための導きを求めテング探しの旅が始まったことが明かされたが、Episode 1では、海辺に漂着したドラキュラのCulaと、幼子の姿のままである鬼のKebiの姿が。彼らは、モンスターの真の力を呼び起こすことができるのか？今後は、2週間に一度、金曜日の22時に最新エピソードが公開予定だ。まだ始まったばかりの冒険譚、楽しみにしてほしい。

＜『Spookiz -Monsters Awakening-』 Episode 1「Where Are We...?」＞

https://youtu.be/-SbuzUFwkNg

＜Spookiz オフィシャルYouTube＞

https://www.youtube.com/@spookiz

＜Spookiz公式サイト＞

https://spookizworld.com/

＜Spookiz（スプーキッズ）日本公式SNSアカウント＞

・X：https://x.com/Spookiz_japan

・Instagram：https://www.instagram.com/spookiz_japan_/

＜その他公式アカウント＞

Instagram：https://www.instagram.com/spookizworld/

TikTok：https://www.tiktok.com/@spookizworld

X：https://x.com/Spookiz_world

Facebook：https://www.facebook.com/spookizworld

＜Spookiz＞

あらすじ

誰もいない真夜中に...ゾクッとかわいいモンスターたちが現れた！

[SPOOKY（お化けのような）＋KIDS（子どもたち）＝Spookiz（スプーキッズ）]

いばっちゃいるけど憎めないドラキュラ、Cula（キュラ）

食べ物には目がないけど、とてもやさしいフランケンシュタイン、Frankie（フランキー）

のんきで気まま、自由奔放な小鬼、Kebi（ケビ）

ちょっと意地悪でよこしまなキョンシー、Kongkong（コンコン）

恥ずかしがり屋な、いつも笑顔の明るいゾンビ、Zizi（ジィジィ）

舞台を日本に移し、どんな冒険が待っているのか？！

姿かたちも千差万別、性格も十人十色。

かわいくて憎めない、一風変わったモンスターたちの新たな物語が今はじまる！

作品紹介：

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズが全権を保有する、短尺の非言語動画を中心とするキャラクター・アニメーションコンテンツ。作品発表の基盤となっているYouTubeの登録者数は622万人（10月30日現在）、総再生回数は32億回超え（10月30日現在）を誇っている。