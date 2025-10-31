中野のケンコー・トキナーで写真のライティングを学びませんか？

株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（本社：東京都中野区 代表取締役社長：櫻井 匡）は、写真を学びたい方のために、写真家Laskey氏の撮影講座を支援。ケンコー・トキナー2階スタジオ（東京都中野区中野5-68-10）にて、11月1日（土）と11月2日（日）にポートレートでの撮影講座を行います。

参加費は11月1日（土）クラスAが7,200円（税込）、11月2日（日）クラスB1部が7,500円・クラスB2部が9,500円（税込）です。

参加者同士のフレンドリーな雰囲気が好評、さらにSNSで撮影した写真を発表して、さらなるコミュニケーションが取れるなど、撮影以外の楽しみもあります。ぜひご参加を検討ください。

写真家Laskey氏が「カメラの設定から基本的なポートレート撮影までがワンパック」というクラスAと、「企業コスプレイヤー、アパレル、レーシングイメージガール、雑誌のカバーガールなどなど、経験豊富なモデルさんを撮ろう」ということでモデルのNRK the Hedgehogさんを撮る講座のクラスB 1部・2部を毎月第一週に開催します。

開催日 11月１日（土）13:00-15:00

クラスA

モデル：LUNA

詳細・申込みは

https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/event/202416doki2024a.html

こんなことを学びます

ご参加頂く皆さんのおかげを持ちまして、この講座5年目を迎えることとなりました。ありがとうございます。

楽しい、わかり易い、居心地がいい。との評判もありがとうございます。参加の皆さんのおかげでいい雰囲気になっているんだろうと思います。

さて、2024年から受講者の更なる満足度UPを目指して、開催回数が増えるとともに新たなモデルさんも登場し、内容も対象者別にA.B.C.研究会の４つのクラスに分かれます。

アナタに合ったクラスで写真撮影を楽しくスキルアップしましょう！

＜クラスAではこんなことを学びます＞

・クラスAのモデルはLUNAさんです。

・１回の参加でも、継続参加でも楽しめます。

・これからカメラを趣味にしよう。人物撮影をしてみよう。と言う方に特に向いています。

・120分の講座で、前半約40分は写真の基礎を順を追って座学でレクチャー、カメラの設定なども行います。

・後半80分は座学の内容をスタジオにてモデルさんを実際に撮影して座学の内容を身につけて行きます。

・室内ならストロボなどの照明、実地に役立つ撮影方法が分かります。

・(株)ケンコー・トキナーのスタッフのサポートもあり、直営用品ショップに併設されたスタジオで開催しますので環境は充実しています。

＜こんなことが出来るようになります＞

・ご自身のカメラの使い方が分かるようになります。

・室内、野外でも素敵なポートレート写真が撮れるようになります。

・自分のイメージ、意思を写真に反映した写真にステップアップ出来るようになります。

・一定の条件を満たした方を対象にケンコートキナーギャラリーでの合同写真展示会で作品を発表できます。（＊審査制/隔年/参加料実費別）

＜こんな風に教えます＞

・前半約40分はモニターを見ながらのレクチャー、自分のカメラに触れながらの座学スタイルです。

・後半は実際にご自身のカメラ、レンズでモデルさんの撮影をします。

・ケンコー・トキナーが扱うレンズで、貸し出し用があって、ご自身のカメラマウントに合う物があれば無料でお試しもできます。都度、スタッフにご相談ください。

・当講座は撮影会では無く、「撮影講座」です。「枚数より質」のスタイルです。

実地撮影はローテーションによる個別撮影となります。許可のある時以外は脇撮り不可です。

撮影者の隣に講師がついてマンツーマンでアドバイス致します。

・実地撮影では一人当たりの撮影時間を多く取れるよう、順番待ちの時間に1回目の撮影を踏まえ、次の番の準備をするようにお願いします。

受講者同士で撮影結果を見たり、情報交換をすることも参考になると思います。

・アットホームな雰囲気の中で楽しく撮影し、学んでいきます。

・本クラスとは別に受講者限定の「特別回」も臨時で開催し、野外撮影、 コンセプトスタジオ撮影でより応用を効かせた撮影もありますので都度ご案内致します。

＜持ち物＞

・ご自身のレンズ交換式デジタルカメラ（マニュアルモードのあるカメラ。スマホ、コンデジ等は不可）

・レンズ。スタジオ撮影での推奨焦点距離はフルサイズ換算50mmから105mmです。

・ご自身のカメラの取り扱いに不慣れな場合は、取扱い説明書もお持ちください。

・ストロボや照明は使用する場合、スタジオの備品を使用しますので不要です。

＊カメラのホットシューの形状が特別な機種はスタジオのストロボが使えない事がありますので、事前にご連絡お願いします。

＜撮影データについて＞

・SNSなどに使用する場合は、レタッチ後の撮影データを講師あてにお送りください。仕上げなどのアドバイスが入る場合がありますがOKの出た写真のみ使用可能とします。

＜定員＞

各回5～7名

クラスA

詳細・申込みは https://www.street-academy.com/myclass/167687

モデル：NRK the Hedgehog

11月2日（日）13:00-14:30 クラスB 1部

11月2日（日）16:00-17:30 クラスB 2部

こんなことを学びます

Class Bがモデルさんを新たにリニューアルです。

Modelさんのご紹介

氏名 NRK the Hedgehog

身長 168cm スタイル良く、綺麗、クール系

サンプル写真をご覧ください。

企業コスプレイヤー、アパレル、レーシングイメージガール

雑誌のカバーガールなどなど、経験豊富なモデルさんで

スキルアップしてみませんか？

＜＜第一部の衣装は一般着衣スタイルです。＞＞

https://www.street-academy.com/myclass/183979

＜＜第2部の衣装はエレガント系スタイルです。＞＞

https://www.street-academy.com/myclass/183980

・１回の参加でも、継続参加でも楽しめます。

・撮らせ上手なモデルさんと楽しくスキルアップしましょう！

・背景布のバリエーションでワンランク上のポートレートにチャレンジ。

・(株)ケンコー・トキナーのスタッフのサポートもあり、直営用品ショップに併設されたスタジオで開催しますので環境は充実しています。

・クラスB,C,研究会では皆さんの撮影時間をより確保するため、お申込みの方限定公開のレクチャーサイトを公開することで、講座中のレクチャーは簡素化していますのであらかじめご了承ください。

＜こんなことが出来るようになります＞

・スタジオライティングが分かるようになります。

・応用することで室内、野外でも素敵なポートレート写真が撮れるようになります。

・自分のイメージ、意思を写真に反映した写真にステップアップ出来るようになります。

・一定の条件を満たした方を対象にケンコートキナーギャラリーでの合同写真展示会で作品を発表できます。（＊審査制/隔年/参加料実費別）

＜こんな風に教えます＞

・当講座は撮影会では無く、「撮影講座」です。「枚数より質」のスタイルです。

ローテーションによる個別撮影となります。許可のある時以外は脇撮り不可です。撮影者の隣に講師がついてマンツーマンでアドバイス致します。

・一人当たりの撮影時間を多く取れるよう、順番待ちの時間に1回目の撮影を踏まえ、次の番の準備をするようにお願いします。受講者同士で撮影結果を見たり、情報交換をすることも参考になると思います。

・アットホームな雰囲気の中で楽しく撮影し、学んでいきます。

・本クラスとは別に受講者限定の「特別回」も臨時で開催し、野外撮影、コンセプトスタジオ撮影でより応用を効かせた撮影もありますので都度ご案内致します。

・ケンコー・トキナーが扱うレンズで、貸し出し用があって、ご自身のカメラマウントに合う物があれば無料でお試しもできます。

都度、スタッフにご相談ください。

＜持ち物＞

・ご自身のレンズ交換式デジタルカメラ（マニュアルモードのあるカメラ。スマホ、コンデジ等は不可）

・レンズ。スタジオ撮影での推奨焦点距離はフルサイズ換算50mmから105mmです。

・ご自身のカメラの取扱いに不安がある場合、取扱い説明書もお持ちください。

・ストロボや照明はスタジオの備品を使用しますので不要です。

＊カメラのホットシューの形状が特別な機種はスタジオのストロボトリガーが使えない事がありますので、事前にご連絡お願いします。この場合はLED照明での開講となります。

＜撮影データについて＞

・SNSなど個人で使用する場合は、レタッチ後の撮影データを講師あてにお送りください（5枚まで）。

仕上げなどのアドバイスが入る場合がありますが、モデルさん共にOKの出た写真のみタグ付けの上、使用可能とします。

＜定員＞

最大7名

＜時間＞

11月2日（日）13:00-14:30 クラスB 1部

申し込み・詳細

https://www.street-academy.com/myclass/183979

11月2日（日）16:00-17:30 クラスB 2部

申し込み・詳細

https://www.street-academy.com/myclass/183980

会場：株式会社ケンコー・トキナー

https://www.kenko-tokina.co.jp/

〒164-8616 中野区中野5-68-10