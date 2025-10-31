好評配信中の「ロマンシング サガ リ・ユニバース」、「ロマンシング サガ３発売日記念 第1弾」を開催！

株式会社アカツキゲームス

株式会社アカツキゲームス（本社：東京都品川区、代表取締役：戸塚 佑貴、株式会社アカツキ100％子会社）は、株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司、以下スクウェア・エニックス）から好評配信中の「ロマンシング サガ リ・ユニバース」において、2025年10月31日（金）より「ロマンシング サガ３発売日記念 第1弾」を開催することをお知らせいたします。

◆ 期間限定イベント「天翔ける巨翼」を開催！

アイテムを集めて、イベント限定交換所で1,000ジュエルやSS[仮初めの盟約だ]グゥエイン、SS副防具「赤翼の装衣」などと交換できます。

▼イベント開催期間

2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～ 2025年11月8日（土） 4:00

▼イベントアイテムドロップ期間

2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～ 2025年11月8日（土） 4:00

▼イベント限定交換所開催期間

2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～ 2025年11月15日（土） 4:00

◆ ロマンシング サガ３発売日記念 Romancing祭を開催！

＜1＞ 「ロマンシング サガ３発売日記念 Romancing祭 エレン編」開催！

新ガチャ「ロマンシング サガ３発売日記念 Romancing祭 エレン編」を開催いたします。

本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。

ステップガチャにおいては、ステップ2&ステップ4は無料で実行でき、ステップ6ではSSスタイル1体確定、ステップ7ではPick UPSSスタイルが1体確定となっております。

スタイル、キャラクター詳細はゲーム内の各ガチャをご覧ください。

▼ガチャ開催期間

2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～ 2025年11月13日（木） 4:00

＜2＞ 「ロマンシング サガ３発売日記念 Romancing祭 サラ編」開催！

新ガチャ「ロマンシング サガ３発売日記念 Romancing祭 サラ編」を開催いたします。

本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。

ステップガチャにおいては、ステップ2&ステップ4は無料で実行でき、ステップ6ではSSスタイル1体確定、ステップ7ではPick UPSSスタイルが1体確定となっております。

スタイル、キャラクター詳細はゲーム内の各ガチャをご覧ください。

▼ガチャ開催期間

2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～ 2025年11月13日（木） 4:00

◆ ロマンシング サガ３発売日記念 第1弾ログインボーナスを開催！

＜1＞ ロマンシング サガ３発売日記念 第1弾ログインボーナス開催！

期間中、最大5日間ログインで以下のアイテムをプレゼントいたします。

・3,000ジュエル

・SS[斧なら自由自在よ]エレンのピース ×25

・SS[付いて来んなよ！]ポール（RS3）のピース ×25

・SS[これは竜騎士の技？]トーマスのピース ×25

・SS[私の成長を見せるわ]サラのピース ×25

・SS[身は軽い方だぜ]ユリアンのピース ×25

・SS[早く帰って来ないかな]ニーナのピース ×25

・遠征即時帰還チケット ×10,000

・スタミナ回復剤（小）×300

▼開催期間

2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～ 2025年11月13日（木） 4:00

◆ ロマンシング サガ３発売日記念 第1弾の様々なイベントを開催！

＜1＞ ロマンシング サガ３発売日記念ミッション開催！

ミッションを全てクリアすると、3,000ジュエルなどの報酬が獲得できます。

▼開催期間

2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～ 2025年11月14日（金） 12:00

＜2＞ 常設コンテンツ「闘者の関門」に新しいボスが登場！

闘者の関門に「闘者の関門-はにわ-」が追加されました。

闘者の関門では、他のクエストで記憶再戦実行中でも、ドロップ報酬を獲得できます。

詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。

▼開催期間

2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～ 無期限

◆その他にも多数のキャンペーンを開催！

上述した内容以外にも、キャンペーンを多数開催いたします。詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。

＜2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～＞

・育成応援キャンペーン開催！

・ホームBGM＆Loading中イラスト変更！

・オーラムが追加ドロップ！

・芸術の都ファーゴにコンテンツ追加！

＜2025年11月1日（土） 4:00 ～＞

・11月のロマンシングパスを更新！

◆『ロマンシング サガ リ・ユニバース』とは

