好評配信中の「ロマンシング サガ リ・ユニバース」、「ロマンシング サガ３発売日記念 第1弾」を開催！
株式会社アカツキゲームス（本社：東京都品川区、代表取締役：戸塚 佑貴、株式会社アカツキ100％子会社）は、株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司、以下スクウェア・エニックス）から好評配信中の「ロマンシング サガ リ・ユニバース」において、2025年10月31日（金）より「ロマンシング サガ３発売日記念 第1弾」を開催することをお知らせいたします。
◆ 期間限定イベント「天翔ける巨翼」を開催！
アイテムを集めて、イベント限定交換所で1,000ジュエルやSS[仮初めの盟約だ]グゥエイン、SS副防具「赤翼の装衣」などと交換できます。
▼イベント開催期間
2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～ 2025年11月8日（土） 4:00
▼イベントアイテムドロップ期間
2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～ 2025年11月8日（土） 4:00
▼イベント限定交換所開催期間
2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～ 2025年11月15日（土） 4:00
◆ ロマンシング サガ３発売日記念 Romancing祭を開催！
＜1＞ 「ロマンシング サガ３発売日記念 Romancing祭 エレン編」開催！
新ガチャ「ロマンシング サガ３発売日記念 Romancing祭 エレン編」を開催いたします。
本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。
ステップガチャにおいては、ステップ2&ステップ4は無料で実行でき、ステップ6ではSSスタイル1体確定、ステップ7ではPick UPSSスタイルが1体確定となっております。
スタイル、キャラクター詳細はゲーム内の各ガチャをご覧ください。
▼ガチャ開催期間
2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～ 2025年11月13日（木） 4:00
＜2＞ 「ロマンシング サガ３発売日記念 Romancing祭 サラ編」開催！
新ガチャ「ロマンシング サガ３発売日記念 Romancing祭 サラ編」を開催いたします。
本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。
ステップガチャにおいては、ステップ2&ステップ4は無料で実行でき、ステップ6ではSSスタイル1体確定、ステップ7ではPick UPSSスタイルが1体確定となっております。
スタイル、キャラクター詳細はゲーム内の各ガチャをご覧ください。
▼ガチャ開催期間
2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～ 2025年11月13日（木） 4:00
◆ ロマンシング サガ３発売日記念 第1弾ログインボーナスを開催！
＜1＞ ロマンシング サガ３発売日記念 第1弾ログインボーナス開催！
期間中、最大5日間ログインで以下のアイテムをプレゼントいたします。
・3,000ジュエル
・SS[斧なら自由自在よ]エレンのピース ×25
・SS[付いて来んなよ！]ポール（RS3）のピース ×25
・SS[これは竜騎士の技？]トーマスのピース ×25
・SS[私の成長を見せるわ]サラのピース ×25
・SS[身は軽い方だぜ]ユリアンのピース ×25
・SS[早く帰って来ないかな]ニーナのピース ×25
・遠征即時帰還チケット ×10,000
・スタミナ回復剤（小）×300
▼開催期間
2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～ 2025年11月13日（木） 4:00
◆ ロマンシング サガ３発売日記念 第1弾の様々なイベントを開催！
＜1＞ ロマンシング サガ３発売日記念ミッション開催！
ミッションを全てクリアすると、3,000ジュエルなどの報酬が獲得できます。
▼開催期間
2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～ 2025年11月14日（金） 12:00
＜2＞ 常設コンテンツ「闘者の関門」に新しいボスが登場！
闘者の関門に「闘者の関門-はにわ-」が追加されました。
闘者の関門では、他のクエストで記憶再戦実行中でも、ドロップ報酬を獲得できます。
詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。
▼開催期間
2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～ 無期限
◆その他にも多数のキャンペーンを開催！
上述した内容以外にも、キャンペーンを多数開催いたします。詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。
＜2025年10月31日（金） メンテナンス後 ～＞
・育成応援キャンペーン開催！
・ホームBGM＆Loading中イラスト変更！
・オーラムが追加ドロップ！
・芸術の都ファーゴにコンテンツ追加！
＜2025年11月1日（土） 4:00 ～＞
・11月のロマンシングパスを更新！
◆『ロマンシング サガ リ・ユニバース』とは
